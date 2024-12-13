créateur de vidéos de résumé de formation d'équipe : créez des résumés engageants rapidement

Créez facilement des vidéos de formation d'entreprise professionnelles. Utilisez nos avatars AI pour simplifier l'intégration des employés et l'apprentissage et le développement.

Créez une vidéo introductive engageante d'une minute pour les nouvelles recrues, résumant les procédures essentielles d'intégration et la culture de l'entreprise, en s'adressant directement aux nouveaux employés. Cette vidéo doit présenter un style visuel amical et professionnel avec une voix off chaleureuse et encourageante, utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière claire et accueillante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un aperçu instructif concis de 90 secondes pour une nouvelle fonctionnalité logicielle, spécifiquement destiné aux membres de l'équipe existante pour assurer une adoption fluide et une maîtrise rapide, servant d'outil d'apprentissage et de développement rapide. Le style visuel doit être moderne et épuré, incorporant des graphiques animés avec une bande sonore entraînante et une voix off précise, efficacement alimenté par la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo pour une génération rapide de contenu.
Exemple de Prompt 2
Produisez un résumé complet de formation d'entreprise de 2 minutes, conçu pour la direction et les chefs d'équipe afin de mettre en avant les réalisations clés trimestrielles et les initiatives stratégiques futures, agissant efficacement comme un créateur de vidéos de formation d'entreprise. Il nécessite une approche visuelle exécutive et axée sur les données avec une narration professionnelle, améliorée par les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et la compréhension dans divers environnements de visionnage.
Exemple de Prompt 3
Rédigez une brève mise à jour de conformité de 45 secondes pour tous les employés, garantissant que chacun est informé des récents changements de politique et des exigences légales. Cette vidéo urgente mais accessible doit utiliser des visuels simples et directs et une voix autoritaire, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo de formation professionnelle.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de résumé de formation d'équipe

Transformez facilement vos supports de formation en résumés vidéo engageants avec l'IA, simplifiant l'apprentissage et le développement pour votre équipe.

1
Step 1
Créez votre script de formation
Commencez par coller votre contenu de formation ou script dans HeyGen. Notre plateforme utilise la "transformation de texte en vidéo" pour générer instantanément des scènes, posant les bases de votre vidéo de formation des employés.
2
Step 2
Sélectionnez vos visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" pour représenter vos formateurs ou présentateurs. Vous pouvez également utiliser nos modèles de vidéos pour définir rapidement le style visuel de votre résumé de formation d'entreprise.
3
Step 3
Améliorez avec la voix et l'accessibilité
Générez des narrations au son naturel en utilisant la "génération de voix off" dans plusieurs langues. Améliorez encore l'accessibilité et l'engagement pour votre contenu d'apprentissage et de développement en ajoutant automatiquement des sous-titres.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Finalisez votre vidéo de résumé de formation d'équipe en appliquant des "contrôles de branding" avec votre logo et vos couleurs d'entreprise. Ensuite, exportez votre vidéo soignée dans divers formats d'aspect, prête à être distribuée à votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Cultivez la motivation de l'équipe

.

Produisez des vidéos de résumé inspirantes qui non seulement transmettent des informations mais aussi élèvent et motivent les équipes après les sessions de formation.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus technique de création de vidéos de formation ?

HeyGen utilise l'IA générative et la capacité de transformer du texte en vidéo, permettant aux utilisateurs de produire facilement des vidéos de formation d'entreprise de haute qualité sans compétences techniques complexes. Cela inclut la génération automatique de voix off et l'utilisation d'avatars AI pour simplifier la création de contenu.

HeyGen peut-il générer des vidéos de formation efficaces pour les employés avec des avatars AI ?

Absolument. HeyGen offre un puissant créateur de vidéos AI qui vous permet de créer des vidéos de formation engageantes pour les employés en utilisant des avatars AI réalistes et des modèles de vidéos personnalisables, parfaits pour l'intégration ou l'apprentissage et le développement.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour l'accessibilité dans le contenu de formation ?

HeyGen génère automatiquement des sous-titres précis pour toutes vos vidéos de formation, améliorant l'accessibilité et la compréhension pour des audiences diverses. Cela garantit que chaque employé peut s'engager efficacement avec le résultat de votre créateur de vidéos de résumé de formation.

Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour le branding et la personnalisation dans les vidéos de formation ?

HeyGen vous permet de maintenir la cohérence de la marque en offrant des contrôles de branding robustes, y compris des logos personnalisés et des schémas de couleurs, dans ses modèles de vidéos. Cela garantit que le résultat de votre créateur de vidéos de formation d'entreprise s'aligne parfaitement avec l'identité de votre organisation.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo