créateur de vidéos de synchronisation d'équipe : Collaboration Vidéo Simplifiée

Simplifiez le logiciel de collaboration vidéo avec des modèles et scènes dynamiques pour une création de contenu professionnel.

Imaginez une vidéo de 60 secondes pour les équipes marketing et RH présentant une mise à jour interne hebdomadaire fluide. Cette vidéo, au style visuel dynamique et professionnel accompagnée d'une voix off amicale, utilise la fonctionnalité "Modèles & scènes" de HeyGen pour assembler rapidement un "contenu créatif" engageant pour vos besoins de "créateur de vidéos de synchronisation d'équipe", garantissant que tous les membres de l'équipe sont alignés sans montage fastidieux.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les gestionnaires de réseaux sociaux et les créateurs de contenu, conçue pour capter l'attention avec ses visuels tendance et son audio énergique. Montrez comment produire une publicité "réseaux sociaux" captivante en utilisant les "avatars AI" et la "génération de voix off" de HeyGen, parfaits pour des "publicités créatives" percutantes qui se démarquent.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo informative de 45 secondes destinée aux équipes globales à distance ou aux éducateurs, avec un style visuel clair et moderne et une voix off précise. Cette vidéo illustrera comment la capacité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen, combinée avec les "Sous-titres/légendes", peut transformer un texte écrit en une présentation "photo parlante" engageante, simplifiant les explications complexes et favorisant la "collaboration vidéo" à travers des contextes linguistiques divers.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo percutante de 15 secondes mettant en avant un produit pour les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs indépendants, en soulignant une présentation visuelle et audio soignée. Montrez comment les visuels de haute qualité de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen peuvent être facilement adaptés avec le "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour créer des "publicités créatives" efficaces sur diverses plateformes, suscitant un intérêt immédiat pour leurs offres.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne votre créateur de vidéos de synchronisation d'équipe

Rationalisez la communication d'équipe et les mises à jour de projet avec des messages vidéo collaboratifs et engageants qui améliorent la compréhension et l'efficacité.

1
Step 1
Créez votre projet
Commencez un nouveau projet vidéo en choisissant parmi une variété de "modèles vidéo" professionnels conçus pour répondre aux besoins de votre équipe. Profitez de notre interface intuitive pour une création de contenu rapide.
2
Step 2
Ajoutez votre contenu
Remplissez votre vidéo avec du texte, des médias, ou utilisez un "avatar AI" pour présenter votre message. Notre plateforme prend en charge une intégration de contenu facile pour des mises à jour d'équipe fluides.
3
Step 3
Sélectionnez les retours de l'équipe
Utilisez le "commentaire horodaté" pour recueillir des retours précis de votre équipe. Cela garantit un processus d'approbation fluide et un montage vidéo collaboratif efficace.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre vidéo de synchronisation d'équipe et "exportez-la" dans divers formats pour un partage facile. Publiez directement sur des plateformes internes ou utilisez-la pour la communication externe comme les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez Rapidement des Mises à Jour Dynamiques de l'Équipe

.

Produisez rapidement des mises à jour vidéo captivantes et des annonces pour les synchronisations d'équipe, rendant le partage d'informations plus engageant et efficace.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon contenu vidéo créatif avec la synchronisation labiale AI ?

HeyGen révolutionne la création vidéo en fournissant un puissant générateur de synchronisation labiale AI. Vous pouvez créer sans effort des vidéos synchronisées de haute qualité ou animer une photo parlante, transformant des images statiques en contenu engageant parfait pour des publicités créatives et les réseaux sociaux.

Quelles possibilités créatives les avatars AI de HeyGen offrent-ils pour une création de contenu unique ?

HeyGen permet aux utilisateurs de générer un contenu vidéo unique et diversifié en utilisant une large gamme d'avatars AI. Combinez ces avatars avec des modèles vidéo personnalisables et des fonctionnalités de Kit de Marque pour produire des vidéos distinctives et de marque pour toute entreprise créative.

HeyGen peut-il m'aider à localiser mon contenu vidéo pour un public mondial avec AI ?

Absolument, HeyGen simplifie la localisation de votre contenu vidéo pour une portée mondiale. Utilisez notre générateur de voix AI et nos capacités de traduction vidéo pour doubler le contenu dans pratiquement n'importe quelle langue, garantissant que votre message résonne avec des publics diversifiés partout.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles et engageantes pour diverses campagnes ?

HeyGen est un outil vidéo AI intuitif qui simplifie l'ensemble du processus de création de contenu. Accédez à une riche bibliothèque de modèles vidéo et exploitez les capacités AI pour produire facilement des vidéos professionnelles et engageantes adaptées aux publicités créatives et aux campagnes sur les réseaux sociaux.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo