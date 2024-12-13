Créateur de Vidéo de Stratégie d'Équipe : Collaborer & Innover

Élevez la collaboration d'équipe et la création vidéo avec notre plateforme alimentée par l'AI. Utilisez des modèles et scènes prêts à l'emploi pour un impact instantané.

537/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une publicité engageante de 30 secondes pour les réseaux sociaux afin d'annoncer une nouvelle fonctionnalité produit importante, ciblant les clients potentiels sur diverses plateformes. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et moderne avec une musique de fond entraînante, mettant clairement en avant les avantages de la fonctionnalité. Utilisez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement cette campagne 'marketing', garantissant une présentation vidéo soignée et de marque.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo récapitulative informative de 45 secondes pour les parties prenantes et la direction interne, détaillant les points forts de la performance commerciale du T3 et les projections futures. Le style visuel et audio doit être sophistiqué et axé sur les données, utilisant des graphiques animés élégants et une voix autoritaire. Ce projet de 'création vidéo' peut utiliser efficacement la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour assurer la clarté pour tous les spectateurs, et incorporer des médias de la bibliothèque de médias/support de stock pour améliorer la narration visuelle.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative concise de 90 secondes démontrant comment un nouvel outil logiciel interne simplifie la gestion de projet, destinée à tous les employés nécessitant une formation. L'esthétique de la vidéo doit être éducative et conviviale, avec des visuels clairs étape par étape et une narration amicale et instructive. En utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen, le processus de création de cet aperçu des 'outils alimentés par l'AI' sera simplifié, rendant l'information complexe accessible et compréhensible.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéo de stratégie d'équipe

Créez facilement des vidéos de stratégie d'équipe professionnelles avec des outils alimentés par l'AI, améliorant la collaboration et la communication au sein de votre organisation.

1
Step 1
Choisissez un Point de Départ
Choisissez parmi une large gamme de modèles professionnels pour lancer rapidement la création de votre vidéo de stratégie d'équipe.
2
Step 2
Ajoutez Votre Message avec l'AI
Saisissez votre script de stratégie d'équipe, puis sélectionnez un avatar AI pour délivrer votre message, en utilisant nos outils avancés alimentés par l'AI pour une présentation dynamique.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Assurez-vous que votre vidéo de stratégie s'aligne avec l'identité de votre entreprise en appliquant des contrôles de branding personnalisés, y compris les logos et les couleurs de la marque, pour un look professionnel.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo de stratégie d'équipe terminée, exportez-la dans le format d'aspect souhaité pour un partage fluide sur votre plateforme vidéo choisie ou vos canaux de communication interne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Amplifiez les Ventes & le Marketing avec des Histoires de Succès

.

Générez des vidéos AI convaincantes qui mettent en avant le succès des clients, permettant à vos équipes de vente et de marketing de renforcer la confiance et de stimuler les conversions.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo pour les entreprises ?

HeyGen permet aux entreprises de créer des vidéos professionnelles sans effort grâce à ses outils avancés alimentés par l'AI. Notre plateforme vidéo intuitive transforme le texte en contenu vidéo engageant, faisant de HeyGen un créateur de vidéos idéal pour tous vos besoins de communication.

HeyGen peut-il soutenir la collaboration d'équipe sur des projets vidéo ?

Oui, HeyGen est conçu pour être un puissant créateur de vidéos de stratégie d'équipe, facilitant une collaboration d'équipe fluide sur les projets. Les équipes peuvent travailler ensemble pour créer des vidéos de marque, assurant une cohérence du message et de l'identité visuelle à travers tout le contenu.

Quelles fonctionnalités uniques HeyGen offre-t-il en tant que plateforme vidéo ?

HeyGen se distingue comme une plateforme vidéo complète avec des fonctionnalités telles que des modèles personnalisables, des avatars AI, et une génération avancée de voix off. Ces outils d'édition vidéo robustes permettent aux utilisateurs de produire du contenu de haute qualité rapidement et efficacement.

Pour quelles applications HeyGen est-il un outil vidéo efficace ?

HeyGen est très efficace pour des applications diverses telles que les campagnes marketing, le contenu des réseaux sociaux, et les communications internes comme les webinaires. Ses capacités polyvalentes soutiennent la création de vidéos engageantes pour les lancements de produits et divers besoins commerciaux.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo