Collaborez sans effort et générez des vidéos marketing professionnelles en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une communication percutante.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo marketing dynamique de 45 secondes pour les marketeurs sur les réseaux sociaux et les créateurs de contenu, mettant en avant les caractéristiques des produits ou les lancements de campagnes. Adoptez un style visuel et audio moderne et énergique avec une musique de fond captivante, en utilisant les modèles de marque de HeyGen et la capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour une production rapide de vidéos marketing convaincantes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative informative de 60 secondes destinée aux chefs de produit et aux éducateurs, simplifiant un processus technique ou un sujet complexe. Maintenez un style visuel clair et illustratif avec une voix autoritaire, en utilisant le texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour générer le contenu principal efficacement et ajouter facilement des sous-titres pour l'accessibilité dans ces vidéos explicatives cruciales.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo inspirante de 30 secondes montrant une collaboration d'équipe fluide sur un projet créatif, destinée aux équipes de projet et aux travailleurs à distance cherchant une communication plus efficace. La vidéo, générée par un générateur de vidéo AI, doit avoir un style visuel engageant et motivant avec des transitions fluides et une musique de fond, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour représenter des membres d'équipe diversifiés et en adaptant le résultat final avec un redimensionnement du format et des exportations pour s'adapter à diverses plateformes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéo de Stratégie d'Équipe

Transformez vos plans stratégiques en vidéos engageantes avec un générateur de vidéo AI. Collaborez sans effort et partagez votre vision avec votre équipe facilement.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par définir la stratégie de votre équipe. Utilisez la fonctionnalité "texte-à-vidéo" pour transformer votre script écrit en narration parlée, posant ainsi les bases de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez un "avatar AI" engageant pour être le présentateur de votre vidéo de stratégie. Cela aide à humaniser votre message et capte efficacement l'attention de votre équipe.
3
Step 3
Personnalisez avec des Éléments de Marque
Intégrez les "contrôles de marque" uniques de votre équipe comme les logos et les couleurs. Cela garantit que votre vidéo de stratégie s'aligne parfaitement avec votre identité et votre message d'entreprise.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Vision
Utilisez l'"Éditeur Vidéo AI" pour finaliser votre production, y compris les sous-titres pour l'accessibilité. Ensuite, partagez facilement votre vidéo de stratégie convaincante avec toute votre équipe.

Motivez et Alignez Votre Équipe

Créez des vidéos motivationnelles convaincantes pour articuler la vision, renforcer le moral et favoriser l'exécution d'une stratégie d'équipe unifiée.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon contenu vidéo créatif ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire efficacement du contenu vidéo créatif de haute qualité, en s'appuyant sur son générateur de vidéo AI avancé. Vous pouvez transformer du texte en vidéo, utiliser diverses options de générateur d'avatars AI, et créer facilement des vidéos marketing engageantes.

HeyGen propose-t-il des solutions pour une identité visuelle de marque cohérente ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, y compris des modèles de marque personnalisés et la possibilité d'intégrer votre logo et vos couleurs. Cela garantit une cohérence visuelle sur toutes vos vidéos, vous aidant à maintenir une forte présence de marque.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour la génération de scripts et de voix off ?

HeyGen inclut un générateur de script AI innovant pour vous aider à créer des récits captivants sans effort. Vous pouvez ensuite convertir instantanément votre script en vidéos engageantes en utilisant notre fonctionnalité de texte-à-vidéo, complétée par des voix off AI au son naturel.

HeyGen est-il adapté à la création de vidéos de formation professionnelles ou explicatives ?

Absolument. HeyGen est un générateur de vidéo AI idéal pour produire des vidéos de formation claires et efficaces et des vidéos explicatives engageantes. Son éditeur vidéo AI intuitif et ses fonctionnalités étendues simplifient l'ensemble du processus de production pour un contenu d'apprentissage percutant.

