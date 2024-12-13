Créez une vidéo d'intégration d'une minute pour les nouvelles recrues, conçue pour présenter les normes fondamentales de l'équipe. Cette vidéo de bienvenue doit mettre en scène des avatars IA amicaux délivrant des messages clés avec une voix off claire et optimiste, établissant un ton positif et professionnel. Le style visuel doit être épuré et accueillant, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour assurer une communication cohérente. Cela aide à établir efficacement les attentes initiales et la culture d'entreprise.

