Créateur de Vidéos sur les Normes d'Équipe : Simplifiez la Création de Formations
Donnez du pouvoir à vos équipes de formation en entreprise. Produisez des vidéos d'intégration et de formation à la conformité engageantes plus rapidement avec les avatars IA de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Développez une vidéo de formation à la conformité engageante de 2 minutes pour les équipes de formation en entreprise, décrivant clairement les politiques essentielles. La vidéo doit adopter un style visuel autoritaire mais accessible avec des graphiques informatifs, complété par une voix off professionnelle et des sous-titres précis pour garantir une clarté et une accessibilité maximales pour tous les membres de l'équipe. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour une production rationalisée, garantissant que toutes les équipes de formation en entreprise peuvent facilement assimiler les informations critiques.
Produisez une vidéo de formation produit concise de 90 secondes destinée aux équipes de vente, mettant en avant les dernières fonctionnalités et normes de service. Cette vidéo nécessite un style visuel moderne et élégant avec des transitions dynamiques et des médias intégrés de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour mettre en valeur les avantages du produit. Une voix off explicative et nette doit accompagner des visuels clairs et du texte à l'écran, facilement générés à partir d'un script en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, créant un outil éducatif percutant pour maîtriser les détails du produit et maintenir des normes de service élevées.
Concevez une brève vidéo de communication interne de 45 secondes, servant de vitrine pour le générateur de vidéos IA pour les meilleures pratiques à travers les départements. L'esthétique visuelle doit être dynamique et épurée, en utilisant des éléments de style infographique et des avatars IA engageants pour transmettre rapidement l'information. Une voix off amicale et les modèles et scènes polyvalents de HeyGen aideront à maintenir une identité de marque cohérente, en faisant un outil idéal pour toute équipe interne cherchant à diffuser rapidement des mises à jour importantes et à favoriser une culture de partage des meilleures pratiques avec un outil alimenté par l'IA.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Échelle de Production de Contenu de Formation.
Créez et distribuez sans effort de nombreuses vidéos de formation et cours pour assurer des normes d'équipe cohérentes à travers les opérations mondiales.
Améliorez l'Engagement d'Apprentissage.
Exploitez les outils alimentés par l'IA pour créer des vidéos de formation dynamiques et interactives, augmentant considérablement l'engagement de l'équipe et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation grâce à l'IA ?
HeyGen utilise des avatars IA avancés et la technologie de texte-à-vidéo pour générer sans effort des vidéos de formation de haute qualité directement à partir d'un script. Cet outil puissant alimenté par l'IA transforme le contenu écrit en présentations visuelles engageantes, simplifiant considérablement le processus de production pour les équipes.
HeyGen peut-il garantir que notre contenu de formation en entreprise est conforme à notre marque ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes et des outils d'édition vidéo, permettant aux équipes de formation en entreprise de personnaliser entièrement leurs vidéos. Vous pouvez facilement intégrer votre logo et vos couleurs de marque spécifiques, garantissant que tout le contenu, y compris les sous-titres générés automatiquement, s'aligne parfaitement avec l'identité de votre entreprise.
Quelles capacités de voix off HeyGen offre-t-il pour diverses vidéos pédagogiques ?
HeyGen propose des capacités avancées de génération de voix off, vous permettant de créer des narrations au son naturel pour tout votre contenu pédagogique, comme les vidéos de formation produit et d'intégration. Ces outils alimentés par l'IA garantissent un audio clair et cohérent, éliminant le besoin d'équipements d'enregistrement coûteux ou de comédiens voix off.
À quelle vitesse HeyGen peut-il aider à produire une vidéo professionnelle sur les normes d'équipe ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos professionnelles sur les normes d'équipe en utilisant des modèles vidéo intuitifs et une interface conviviale. Ce créateur de vidéos efficace réduit considérablement le temps de production, vous permettant de produire des vidéos de normes de service de haute qualité en quelques minutes seulement.