Créez une vidéo d'intégration d'une minute pour les nouvelles recrues, conçue pour présenter les normes fondamentales de l'équipe. Cette vidéo de bienvenue doit mettre en scène des avatars IA amicaux délivrant des messages clés avec une voix off claire et optimiste, établissant un ton positif et professionnel. Le style visuel doit être épuré et accueillant, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour assurer une communication cohérente. Cela aide à établir efficacement les attentes initiales et la culture d'entreprise.

Développez une vidéo de formation à la conformité engageante de 2 minutes pour les équipes de formation en entreprise, décrivant clairement les politiques essentielles. La vidéo doit adopter un style visuel autoritaire mais accessible avec des graphiques informatifs, complété par une voix off professionnelle et des sous-titres précis pour garantir une clarté et une accessibilité maximales pour tous les membres de l'équipe. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour une production rationalisée, garantissant que toutes les équipes de formation en entreprise peuvent facilement assimiler les informations critiques.
Produisez une vidéo de formation produit concise de 90 secondes destinée aux équipes de vente, mettant en avant les dernières fonctionnalités et normes de service. Cette vidéo nécessite un style visuel moderne et élégant avec des transitions dynamiques et des médias intégrés de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour mettre en valeur les avantages du produit. Une voix off explicative et nette doit accompagner des visuels clairs et du texte à l'écran, facilement générés à partir d'un script en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, créant un outil éducatif percutant pour maîtriser les détails du produit et maintenir des normes de service élevées.
Concevez une brève vidéo de communication interne de 45 secondes, servant de vitrine pour le générateur de vidéos IA pour les meilleures pratiques à travers les départements. L'esthétique visuelle doit être dynamique et épurée, en utilisant des éléments de style infographique et des avatars IA engageants pour transmettre rapidement l'information. Une voix off amicale et les modèles et scènes polyvalents de HeyGen aideront à maintenir une identité de marque cohérente, en faisant un outil idéal pour toute équipe interne cherchant à diffuser rapidement des mises à jour importantes et à favoriser une culture de partage des meilleures pratiques avec un outil alimenté par l'IA.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos sur les Normes d'Équipe

Créez un contenu de formation professionnel et cohérent pour votre équipe avec un générateur de vidéos alimenté par l'IA intuitif, rationalisant vos efforts de formation en entreprise.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez par sélectionner dans une bibliothèque de **modèles et scènes** professionnels pour structurer rapidement votre contenu et assurer un aspect soigné à vos vidéos de formation.
2
Step 2
Générez la Narration à partir du Script
Saisissez facilement votre texte, et la plateforme utilisera **texte-à-vidéo à partir du script** pour créer des voix off au son naturel pour votre contenu.
3
Step 3
Appliquez la Marque et les Sous-titres
Incorporez l'apparence de votre marque avec **contrôles de marque (logo, couleurs)**, y compris votre logo et vos palettes de couleurs spécifiques, pour vos vidéos sur les normes d'équipe.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Utilisez **redimensionnement et exportations de rapport d'aspect** pour préparer votre contenu finalisé pour n'importe quelle plateforme, facilitant le partage avec vos équipes de formation en entreprise.

Renforcez la Culture et les Valeurs de l'Entreprise

Développez des vidéos motivantes et un contenu axé sur les valeurs pour inculquer les normes fondamentales de l'entreprise et inspirer efficacement les membres de l'équipe.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation grâce à l'IA ?

HeyGen utilise des avatars IA avancés et la technologie de texte-à-vidéo pour générer sans effort des vidéos de formation de haute qualité directement à partir d'un script. Cet outil puissant alimenté par l'IA transforme le contenu écrit en présentations visuelles engageantes, simplifiant considérablement le processus de production pour les équipes.

HeyGen peut-il garantir que notre contenu de formation en entreprise est conforme à notre marque ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes et des outils d'édition vidéo, permettant aux équipes de formation en entreprise de personnaliser entièrement leurs vidéos. Vous pouvez facilement intégrer votre logo et vos couleurs de marque spécifiques, garantissant que tout le contenu, y compris les sous-titres générés automatiquement, s'aligne parfaitement avec l'identité de votre entreprise.

Quelles capacités de voix off HeyGen offre-t-il pour diverses vidéos pédagogiques ?

HeyGen propose des capacités avancées de génération de voix off, vous permettant de créer des narrations au son naturel pour tout votre contenu pédagogique, comme les vidéos de formation produit et d'intégration. Ces outils alimentés par l'IA garantissent un audio clair et cohérent, éliminant le besoin d'équipements d'enregistrement coûteux ou de comédiens voix off.

À quelle vitesse HeyGen peut-il aider à produire une vidéo professionnelle sur les normes d'équipe ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos professionnelles sur les normes d'équipe en utilisant des modèles vidéo intuitifs et une interface conviviale. Ce créateur de vidéos efficace réduit considérablement le temps de production, vous permettant de produire des vidéos de normes de service de haute qualité en quelques minutes seulement.

