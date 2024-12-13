Créateur de Vidéos de Rapport d'Équipe Sans Effort pour les Entreprises

Générez des vidéos de rapport d'équipe professionnelles à partir de scripts textuels, améliorant la collaboration et l'efficacité des flux de travail.

Produisez une vidéo de rapport mensuel dynamique d'une minute, adaptée aux parties prenantes internes et aux chefs d'équipe. Cette vidéo doit adopter un style visuel professionnel et épuré, avec des visualisations de données claires et une voix off dynamique et concise, pour communiquer efficacement les mises à jour clés du projet et les informations sur la gestion des flux de travail. Exploitez la riche bibliothèque de Modèles & scènes de HeyGen pour assembler rapidement un aperçu percutant et de marque.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative concise de 90 secondes ciblant les parties prenantes techniques ou les nouveaux membres de l'équipe, visant à simplifier des solutions complexes. Le style visuel doit être animé et schématique, utilisant un avatar AI engageant pour offrir une narration professionnelle mais amicale. Assurez l'accessibilité et la compréhension en utilisant la capacité de HeyGen de Texte-en-vidéo à partir de script pour une génération précise de voix off et l'ajout automatique de sous-titres.
Exemple de Prompt 2
Et si vous pouviez produire une vidéo de révision de projet de 45 secondes pour des collaborateurs externes qui non seulement transmet les progrès mais recueille également efficacement des retours cruciaux ? Cette vidéo exige une présentation visuelle dynamique et moderne, mettant en avant les indicateurs clés avec des graphiques percutants, le tout complété par une voix off claire et concise. Rationalisez votre gestion des ressources et votre processus de révision en intégrant de manière transparente des séquences d'archives de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et en assurant des sous-titres précis pour une compréhension universelle.
Exemple de Prompt 3
Développez une présentation vidéo inspirante de 2 minutes célébrant les réalisations de l'équipe et mettant en avant les meilleures pratiques, destinée à un public d'entreprise ou à de potentiels nouveaux recrues. Le style visuel et audio doit être motivant, avec des coupes dynamiques, une musique entraînante et l'intégration fluide d'éléments de marque personnalisés pour créer des vidéos percutantes. Utilisez les Modèles & scènes de HeyGen pour un look et une sensation cohérents tout au long de votre présentation, et employez le redimensionnement & exportation de rapport d'aspect pour optimiser la vidéo pour divers canaux de communication interne.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Rapport d'Équipe

Transformez des données complexes en rapports vidéo clairs et professionnels que votre équipe comprendra et avec lesquels elle s'engagera. Simplifiez la création, collaborez efficacement et présentez des insights percutants.

1
Step 1
Choisissez un Modèle de Vidéo de Rapport Mensuel
Sélectionnez parmi une variété de 'Modèles & scènes' professionnels pour commencer rapidement votre rapport d'équipe, assurant un look poli et cohérent adapté à vos besoins.
2
Step 2
Créez un Contenu Vidéo Engagé
Transformez vos données clés et insights en récits captivants pour votre rapport en utilisant 'Texte-en-vidéo à partir de script' pour générer des dialogues professionnels sans effort.
3
Step 3
Appliquez l'Identité de Votre Équipe
Maintenez une identité cohérente et professionnelle sur tous vos rapports. Appliquez facilement les 'Contrôles de Marque (logo, couleurs)' de votre entreprise pour refléter votre marque.
4
Step 4
Partagez Votre Vidéo de Rapport
Distribuez votre vidéo de rapport d'équipe complétée sans effort. Utilisez le 'Redimensionnement & exportation de rapport d'aspect' pour optimiser votre vidéo pour diverses plateformes et audiences, facilitant une large portée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Mises à Jour d'Équipe Engagées

.

Diffusez des rapports d'équipe captivants, des mises à jour de projet et du contenu motivationnel pour garder votre équipe informée et inspirée.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il des outils alimentés par l'IA pour une création vidéo efficace ?

HeyGen exploite des outils avancés alimentés par l'IA comme les avatars AI et le texte-en-vidéo à partir de script pour simplifier le processus de création vidéo. Cela permet aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos de haute qualité, faisant de HeyGen un éditeur vidéo en ligne incroyablement efficace pour divers besoins.

Quelles fonctionnalités de collaboration et de gestion des flux de travail HeyGen offre-t-il pour les équipes ?

HeyGen fournit des outils de collaboration robustes et des fonctionnalités de gestion des flux de travail, permettant aux équipes de partager et de présenter des fichiers créatifs en toute sécurité. Cela facilite les processus de révision et d'approbation efficaces, assurant une gestion de projet fluide pour les besoins de création de vidéos d'entreprise.

HeyGen peut-il aider à maintenir une cohérence de marque sur tout mon contenu vidéo ?

Oui, HeyGen assure la cohérence de la marque avec ses contrôles de marque dédiés, vous permettant d'incorporer des couleurs, polices et logos personnalisés dans vos présentations vidéo. Cette fonctionnalité aide les entreprises à appliquer leur Kit de Marque sur toutes les vidéos créées sans effort.

Quelles fonctionnalités d'édition technique sont disponibles dans le créateur de vidéos de HeyGen ?

Le créateur de vidéos de HeyGen inclut des fonctionnalités d'édition technique puissantes telles que le découpage, la fusion et le recadrage des vidéos. Les utilisateurs peuvent également bénéficier de la génération automatique de sous-titres et des capacités de capture d'écran, améliorant l'expérience globale de création et d'édition vidéo.

