Générateur de Vidéos de Rafraîchissement d'Équipe Sans Effort pour les Lieux de Travail Modernes

Créez des vidéos de formation d'entreprise convaincantes avec des avatars AI pour stimuler l'engagement et la rétention au sein de votre équipe.

Créez une vidéo de formation d'intégration convaincante de 2 minutes pour les nouvelles recrues techniques, expliquant les fonctionnalités principales de notre système propriétaire. Le style visuel doit être professionnel et clair, utilisant des graphiques animés et du texte à l'écran pour mettre en évidence les concepts clés, complété par une voix off amicale et autoritaire générée par l'IA. Cette vidéo doit tirer parti des avatars AI de HeyGen pour présenter l'information, agissant efficacement comme un générateur de vidéos AI pour des vidéos de formation d'entreprise complexes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction concise de 90 secondes pour les utilisateurs techniques existants et les chefs de produit, détaillant la dernière mise à jour des fonctionnalités logicielles. Adoptez un style visuel moderne et épuré incorporant des enregistrements d'écran et des transitions dynamiques pour démontrer la fonctionnalité, accompagné d'une voix off précise et informative générée à l'aide de la fonction de génération de voix off de HeyGen. Cela sert d'utilisation efficace d'un éditeur vidéo AI pour produire des vidéos de formation de haute qualité à partir d'un script concis.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo de mise à jour interne de 45 secondes est nécessaire pour guider les chefs d'équipe et les créateurs de contenu sur les meilleures pratiques pour notre nouveau générateur de vidéos de rafraîchissement d'équipe. Cette vidéo doit adopter un style dynamique et visuellement attrayant, incorporant des mises en évidence claires du texte à l'écran et une voix énergique. L'utilisation des modèles et scènes de HeyGen garantira la cohérence de la marque et accélérera la création de vidéos pour ces mises à jour cruciales.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une communication globale d'une minute pour tous les employés internationaux et les équipes de sécurité, expliquant un nouveau protocole de sécurité. La vidéo nécessite un style visuel autoritaire et globalement inclusif avec des visuels clairs de type infographique et un audio multilingue fluide. Exploitez les voix off AI et les sous-titres/captions de HeyGen pour faciliter la création de vidéos multilingues, garantissant des vidéos de formation d'entreprise complètes pour des audiences diversifiées.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Rafraîchissement d'Équipe

Produisez efficacement des vidéos de rafraîchissement d'équipe engageantes avec des outils alimentés par l'AI, améliorant la communication et la formation pour votre organisation.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller votre message de rafraîchissement d'équipe ou en énumérant les points clés. Ce contenu forme la base de votre vidéo dynamique en utilisant notre capacité de texte-à-vidéo à partir d'un script.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI professionnels pour représenter visuellement votre message. Cette fonctionnalité améliore l'engagement et la présence de la marque.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Intégrez l'image de marque de votre entreprise en utilisant nos contrôles de marque, y compris les logos personnalisés et les schémas de couleurs. Cela garantit une cohérence visuelle et renforce votre message.
4
Step 4
Générez et Partagez
Produisez votre vidéo de rafraîchissement d'équipe avec une sortie vidéo de haute qualité, prête à être partagée sans effort à travers les canaux de communication internes ou les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Diffusez du Contenu Motivant pour l'Équipe

Générez des vidéos inspirantes alimentées par l'AI pour les sessions de rafraîchissement d'équipe, favorisant un environnement de travail positif et motivé.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que générateur de vidéos AI ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et la technologie de texte-à-vidéo pour transformer votre script en vidéos professionnelles, simplifiant le processus de création vidéo avec un minimum d'effort.

Puis-je intégrer l'identité de ma marque dans les vidéos HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs et d'autres éléments de marque directement dans vos modèles de vidéos pour des vidéos de formation d'entreprise cohérentes et plus encore.

Quelles sont les capacités de HeyGen pour la création de vidéos multilingues ?

HeyGen prend en charge la création de vidéos multilingues robustes avec diverses voix off AI, permettant aux entreprises de produire facilement des vidéos de formation et de communiquer efficacement avec des audiences mondiales sans traduction manuelle.

HeyGen simplifie-t-il le processus de montage vidéo ?

HeyGen agit comme un éditeur vidéo AI intuitif, permettant aux utilisateurs de générer une sortie vidéo de haute qualité directement à partir d'un script, réduisant considérablement le temps et la complexité généralement associés à la création vidéo traditionnelle.

