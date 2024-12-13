Générateur de Vidéos de Rafraîchissement d'Équipe Sans Effort pour les Lieux de Travail Modernes
Créez des vidéos de formation d'entreprise convaincantes avec des avatars AI pour stimuler l'engagement et la rétention au sein de votre équipe.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction concise de 90 secondes pour les utilisateurs techniques existants et les chefs de produit, détaillant la dernière mise à jour des fonctionnalités logicielles. Adoptez un style visuel moderne et épuré incorporant des enregistrements d'écran et des transitions dynamiques pour démontrer la fonctionnalité, accompagné d'une voix off précise et informative générée à l'aide de la fonction de génération de voix off de HeyGen. Cela sert d'utilisation efficace d'un éditeur vidéo AI pour produire des vidéos de formation de haute qualité à partir d'un script concis.
Une vidéo de mise à jour interne de 45 secondes est nécessaire pour guider les chefs d'équipe et les créateurs de contenu sur les meilleures pratiques pour notre nouveau générateur de vidéos de rafraîchissement d'équipe. Cette vidéo doit adopter un style dynamique et visuellement attrayant, incorporant des mises en évidence claires du texte à l'écran et une voix énergique. L'utilisation des modèles et scènes de HeyGen garantira la cohérence de la marque et accélérera la création de vidéos pour ces mises à jour cruciales.
Imaginez une communication globale d'une minute pour tous les employés internationaux et les équipes de sécurité, expliquant un nouveau protocole de sécurité. La vidéo nécessite un style visuel autoritaire et globalement inclusif avec des visuels clairs de type infographique et un audio multilingue fluide. Exploitez les voix off AI et les sous-titres/captions de HeyGen pour faciliter la création de vidéos multilingues, garantissant des vidéos de formation d'entreprise complètes pour des audiences diversifiées.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation d'entreprise dynamiques qui augmentent considérablement l'engagement de l'équipe et la rétention des connaissances.
Élargissez les Opportunités d'Apprentissage.
Développez de nombreuses vidéos et cours de formation efficacement, atteignant un public plus large pour des programmes de rafraîchissement d'équipe complets.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que générateur de vidéos AI ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et la technologie de texte-à-vidéo pour transformer votre script en vidéos professionnelles, simplifiant le processus de création vidéo avec un minimum d'effort.
Puis-je intégrer l'identité de ma marque dans les vidéos HeyGen ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs et d'autres éléments de marque directement dans vos modèles de vidéos pour des vidéos de formation d'entreprise cohérentes et plus encore.
Quelles sont les capacités de HeyGen pour la création de vidéos multilingues ?
HeyGen prend en charge la création de vidéos multilingues robustes avec diverses voix off AI, permettant aux entreprises de produire facilement des vidéos de formation et de communiquer efficacement avec des audiences mondiales sans traduction manuelle.
HeyGen simplifie-t-il le processus de montage vidéo ?
HeyGen agit comme un éditeur vidéo AI intuitif, permettant aux utilisateurs de générer une sortie vidéo de haute qualité directement à partir d'un script, réduisant considérablement le temps et la complexité généralement associés à la création vidéo traditionnelle.