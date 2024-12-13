Créez une vidéo de formation d'intégration convaincante de 2 minutes pour les nouvelles recrues techniques, expliquant les fonctionnalités principales de notre système propriétaire. Le style visuel doit être professionnel et clair, utilisant des graphiques animés et du texte à l'écran pour mettre en évidence les concepts clés, complété par une voix off amicale et autoritaire générée par l'IA. Cette vidéo doit tirer parti des avatars AI de HeyGen pour présenter l'information, agissant efficacement comme un générateur de vidéos AI pour des vidéos de formation d'entreprise complexes.

