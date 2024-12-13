Créateur de Vidéos Promo d'Équipe : Créez Rapidement des Vidéos Engagées
Renforcez la présence de votre équipe avec des vidéos promo professionnelles utilisant la génération de voix off AI de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo produit de 45 secondes qui captive les propriétaires de petites entreprises, mettant en avant de manière succincte les avantages uniques et les caractéristiques d'un nouveau service. Cette vidéo promotionnelle doit adopter une esthétique visuelle moderne et épurée avec des démonstrations claires et une voix off professionnelle générée par l'IA. HeyGen facilite cela en offrant des "Avatars AI" et des capacités robustes de "Génération de voix off" pour une narration engageante.
Pour obtenir un effet véritablement accrocheur sur les réseaux sociaux, concevez une vidéo promo captivante de 15 secondes visant à attirer instantanément l'attention des clients potentiels. Le style visuel doit être rapide et frappant, avec des textes en surimpression audacieux et faciles à lire et une bande sonore entraînante. Assurez une portée maximale et une accessibilité sur toutes les plateformes en utilisant les "Sous-titres/captions" et le "Redimensionnement & exportation des formats" de HeyGen.
Pour les clients B2B qui ont besoin de comprendre une fonctionnalité logicielle complexe ou un service, une vidéo explicative informative de 60 secondes est idéale. Cette vidéo marketing nécessite un style propre, professionnel et visuellement engageant, incorporant des visuels personnalisés et des séquences d'archives pertinentes. Commencez par rédiger un script concis, puis laissez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir du script" de HeyGen, complétée par sa "Bibliothèque de médias/soutien d'archives", simplifier le processus de production.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Rationalisez la Création de Vidéos Publicitaires et Promo.
Produisez rapidement des vidéos promotionnelles et publicitaires performantes pour atteindre efficacement votre public cible et stimuler l'engagement.
Créez un Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Générez facilement des clips vidéo captivants optimisés pour les plateformes de réseaux sociaux afin de renforcer la visibilité et l'interaction de la marque.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos promotionnelles ?
HeyGen simplifie la création de vidéos promotionnelles de haute qualité grâce à son éditeur vidéo AI intuitif et ses nombreux modèles. Les utilisateurs peuvent facilement créer des vidéos marketing engageantes en utilisant un éditeur glisser-déposer, rendant le processus efficace et accessible à tous les niveaux de compétence.
Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos marketing ?
HeyGen utilise des fonctionnalités AI avancées pour vous aider à créer des vidéos personnalisées qui reflètent l'identité de votre marque. Vous pouvez utiliser des voix off AI, des sous-titres automatiques et du texte animé, ainsi que des options pour personnaliser avec des logos de marque et une esthétique cohérente, garantissant que vos vidéos marketing se démarquent.
HeyGen peut-il aider les petites entreprises à produire un contenu marketing diversifié ?
Oui, HeyGen est un créateur de vidéos promo idéal pour les petites entreprises et les agences de marketing cherchant à développer leur activité. Il soutient la création de vidéos marketing diversifiées, y compris des vidéos explicatives, des démonstrations de produits et des promos vidéo d'entreprise, adaptées à tous les réseaux sociaux.
Comment HeyGen facilite-t-il la production rapide de vidéos promo d'équipe ?
HeyGen agit comme un puissant créateur de vidéos promo d'équipe, permettant une production rapide grâce à son éditeur vidéo AI et sa fonctionnalité de texte en vidéo à partir du script. Vous pouvez rapidement générer des vidéos personnalisées en utilisant une vaste bibliothèque de médias et divers modèles, simplifiant la création de contenu.