Renforcez la présence de votre équipe avec des vidéos promo professionnelles utilisant la génération de voix off AI de HeyGen.

Créez une "vidéo promo de rencontre avec l'équipe" vibrante de 30 secondes, conçue pour les clients potentiels et les nouvelles recrues, mettant en avant votre talent diversifié et la culture de votre entreprise. Adoptez un style visuel énergique avec des coupes rapides, des sourires amicaux et une musique de fond entraînante. Utilisez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour assembler rapidement une introduction professionnelle et accueillante de votre équipe.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo produit de 45 secondes qui captive les propriétaires de petites entreprises, mettant en avant de manière succincte les avantages uniques et les caractéristiques d'un nouveau service. Cette vidéo promotionnelle doit adopter une esthétique visuelle moderne et épurée avec des démonstrations claires et une voix off professionnelle générée par l'IA. HeyGen facilite cela en offrant des "Avatars AI" et des capacités robustes de "Génération de voix off" pour une narration engageante.
Exemple de Prompt 2
Pour obtenir un effet véritablement accrocheur sur les réseaux sociaux, concevez une vidéo promo captivante de 15 secondes visant à attirer instantanément l'attention des clients potentiels. Le style visuel doit être rapide et frappant, avec des textes en surimpression audacieux et faciles à lire et une bande sonore entraînante. Assurez une portée maximale et une accessibilité sur toutes les plateformes en utilisant les "Sous-titres/captions" et le "Redimensionnement & exportation des formats" de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Pour les clients B2B qui ont besoin de comprendre une fonctionnalité logicielle complexe ou un service, une vidéo explicative informative de 60 secondes est idéale. Cette vidéo marketing nécessite un style propre, professionnel et visuellement engageant, incorporant des visuels personnalisés et des séquences d'archives pertinentes. Commencez par rédiger un script concis, puis laissez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir du script" de HeyGen, complétée par sa "Bibliothèque de médias/soutien d'archives", simplifier le processus de production.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promo d'Équipe

Créez facilement des vidéos promotionnelles d'équipe engageantes avec des fonctionnalités AI, faisant briller votre marque sur tous les réseaux sociaux.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez par sélectionner parmi une variété de modèles conçus professionnellement pour les promotions d'équipe, ou partez d'une toile vierge pour construire votre vision.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Téléchargez les visuels de votre équipe, ajoutez du texte animé dynamique et intégrez des éléments de marque pour raconter efficacement votre histoire unique.
3
Step 3
Améliorez avec l'AI
Utilisez les fonctionnalités AI comme les sous-titres automatiques pour garantir que votre message soit clair et accessible à chaque spectateur.
4
Step 4
Partagez Votre Vidéo Professionnelle
Utilisez le redimensionnement & exportation des formats pour formater parfaitement votre vidéo pour divers réseaux sociaux, puis téléchargez et partagez avec votre audience.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Valeur l'Impact avec des Histoires de Succès

Créez des vidéos de témoignages clients et d'histoires de succès percutantes pour renforcer la confiance et démontrer la valeur de votre équipe.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos promotionnelles ?

HeyGen simplifie la création de vidéos promotionnelles de haute qualité grâce à son éditeur vidéo AI intuitif et ses nombreux modèles. Les utilisateurs peuvent facilement créer des vidéos marketing engageantes en utilisant un éditeur glisser-déposer, rendant le processus efficace et accessible à tous les niveaux de compétence.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos marketing ?

HeyGen utilise des fonctionnalités AI avancées pour vous aider à créer des vidéos personnalisées qui reflètent l'identité de votre marque. Vous pouvez utiliser des voix off AI, des sous-titres automatiques et du texte animé, ainsi que des options pour personnaliser avec des logos de marque et une esthétique cohérente, garantissant que vos vidéos marketing se démarquent.

HeyGen peut-il aider les petites entreprises à produire un contenu marketing diversifié ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos promo idéal pour les petites entreprises et les agences de marketing cherchant à développer leur activité. Il soutient la création de vidéos marketing diversifiées, y compris des vidéos explicatives, des démonstrations de produits et des promos vidéo d'entreprise, adaptées à tous les réseaux sociaux.

Comment HeyGen facilite-t-il la production rapide de vidéos promo d'équipe ?

HeyGen agit comme un puissant créateur de vidéos promo d'équipe, permettant une production rapide grâce à son éditeur vidéo AI et sa fonctionnalité de texte en vidéo à partir du script. Vous pouvez rapidement générer des vidéos personnalisées en utilisant une vaste bibliothèque de médias et divers modèles, simplifiant la création de contenu.

