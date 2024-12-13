Créateur de Vidéos de Processus d'Équipe pour une Collaboration Fluide

Rationalisez le flux de travail de votre équipe et créez des vidéos de formation ou de marketing percutantes en utilisant nos modèles et scènes intuitifs.

Développez une vidéo de 60 secondes démontrant un processus interne d'équipe pour les nouvelles recrues, mettant en avant une collaboration d'équipe fluide. Cette vidéo, destinée aux nouveaux membres de l'équipe et aux RH, doit présenter un style visuel dynamique et professionnel avec un ton amical, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour des présentateurs diversifiés et une génération de voix off précise pour expliquer chaque étape clairement.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une présentation animée de 45 secondes pour les chefs de projet et les équipes internes, conçue pour les mettre rapidement à jour sur un nouveau flux de travail ou une initiative de projet. La vidéo doit adopter un style visuel dynamique et engageant avec du texte informatif à l'écran et une musique de fond subtile, en exploitant les modèles et scènes étendus de HeyGen pour simplifier la création de contenu et transformer le texte en vidéo à partir du script sans effort.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de 90 secondes pour les parties prenantes externes ou les équipes de vente, détaillant comment une nouvelle fonctionnalité logicielle améliore la collaboration d'équipe et simplifie un processus spécifique. La vidéo nécessite un style visuel élégant et moderne avec une narration persuasive et un texte clair à l'écran, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et son support de bibliothèque de médias/stock pour enrichir les visuels.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de célébration de 30 secondes pour les réseaux sociaux ou le moral interne, mettant en avant le succès récent d'une équipe ou un aspect amusant de leur culture de travail. Cette vidéo, ciblée sur les abonnés des réseaux sociaux de l'entreprise et les employés, doit avoir un style visuel énergique et inspirant avec une musique entraînante, et être optimisée pour diverses plateformes en utilisant la capacité de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen pour garantir un affichage parfait partout.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Processus d'Équipe

Rationalisez la création de vidéos de processus claires et engageantes avec votre équipe, améliorant la collaboration et la cohérence du contenu.

1
Step 1
Créez des vidéos engageantes
Commencez votre projet en sélectionnant parmi une variété de modèles de vidéos professionnels pour construire rapidement le contenu souhaité.
2
Step 2
Ajoutez votre contenu unique
Incorporez des éléments dynamiques comme des avatars AI ou vos propres enregistrements d'écran pour personnaliser efficacement votre message.
3
Step 3
Appliquez un branding professionnel
Assurez le contrôle de la marque en personnalisant facilement votre vidéo avec les logos et couleurs de votre entreprise, maintenant une cohérence visuelle dans toutes les productions.
4
Step 4
Exportez et partagez facilement
Facilitez la collaboration d'équipe efficace en partageant facilement votre projet, puis exportez votre vidéo de processus finie dans le format d'aspect idéal pour toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Sujets Complexes

.

Clarifiez les processus d'équipe complexes et améliorez la communication interne avec des vidéos éducatives faciles à comprendre.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les équipes ?

HeyGen permet aux équipes de créer des vidéos de haute qualité sans effort, même pour les non-créatifs. Notre éditeur de vidéo en ligne intuitif, avec son interface glisser-déposer et ses vastes modèles de vidéo, simplifie le processus de création de vidéos, permettant une collaboration d'équipe efficace.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos marketing engageantes avec des avatars AI ?

Absolument ! HeyGen vous permet de produire des vidéos marketing captivantes en utilisant des avatars AI réalistes et des capacités de texte en vidéo. Vous pouvez personnaliser ces avatars et choisir parmi divers styles de vidéo pour créer des histoires convaincantes qui résonnent avec votre audience.

Quelles fonctionnalités de branding HeyGen offre-t-il pour les styles de vidéos d'entreprise ?

HeyGen fournit des contrôles de branding robustes, vous permettant d'appliquer le logo, les couleurs et les styles personnalisés de votre entreprise pour maintenir la cohérence de la marque dans toutes vos vidéos d'entreprise. Cela garantit que votre contenu a toujours une apparence professionnelle et conforme à la marque.

HeyGen améliore-t-il nos vidéos de formation et notre bibliothèque de contenu ?

Oui, HeyGen offre une riche bibliothèque de médias stock et des modèles de vidéo, facilitant la création de vidéos de formation engageantes et de présentations animées. Vous pouvez réutiliser efficacement le contenu existant et exploiter les outils vidéo AI pour rationaliser votre processus de création de contenu et construire une bibliothèque de contenu illimitée.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo