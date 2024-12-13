Créateur de Vidéos de Processus d'Équipe pour une Collaboration Fluide
Rationalisez le flux de travail de votre équipe et créez des vidéos de formation ou de marketing percutantes en utilisant nos modèles et scènes intuitifs.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une présentation animée de 45 secondes pour les chefs de projet et les équipes internes, conçue pour les mettre rapidement à jour sur un nouveau flux de travail ou une initiative de projet. La vidéo doit adopter un style visuel dynamique et engageant avec du texte informatif à l'écran et une musique de fond subtile, en exploitant les modèles et scènes étendus de HeyGen pour simplifier la création de contenu et transformer le texte en vidéo à partir du script sans effort.
Produisez une vidéo explicative de 90 secondes pour les parties prenantes externes ou les équipes de vente, détaillant comment une nouvelle fonctionnalité logicielle améliore la collaboration d'équipe et simplifie un processus spécifique. La vidéo nécessite un style visuel élégant et moderne avec une narration persuasive et un texte clair à l'écran, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et son support de bibliothèque de médias/stock pour enrichir les visuels.
Imaginez une vidéo de célébration de 30 secondes pour les réseaux sociaux ou le moral interne, mettant en avant le succès récent d'une équipe ou un aspect amusant de leur culture de travail. Cette vidéo, ciblée sur les abonnés des réseaux sociaux de l'entreprise et les employés, doit avoir un style visuel énergique et inspirant avec une musique entraînante, et être optimisée pour diverses plateformes en utilisant la capacité de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen pour garantir un affichage parfait partout.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez Plus de Cours de Formation.
Rationalisez la création de cours de formation pour éduquer les membres de l'équipe de manière efficace et cohérente sur divers processus.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Améliorez la compréhension et la mémorisation des processus essentiels par les employés grâce à des vidéos de formation engageantes alimentées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les équipes ?
HeyGen permet aux équipes de créer des vidéos de haute qualité sans effort, même pour les non-créatifs. Notre éditeur de vidéo en ligne intuitif, avec son interface glisser-déposer et ses vastes modèles de vidéo, simplifie le processus de création de vidéos, permettant une collaboration d'équipe efficace.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos marketing engageantes avec des avatars AI ?
Absolument ! HeyGen vous permet de produire des vidéos marketing captivantes en utilisant des avatars AI réalistes et des capacités de texte en vidéo. Vous pouvez personnaliser ces avatars et choisir parmi divers styles de vidéo pour créer des histoires convaincantes qui résonnent avec votre audience.
Quelles fonctionnalités de branding HeyGen offre-t-il pour les styles de vidéos d'entreprise ?
HeyGen fournit des contrôles de branding robustes, vous permettant d'appliquer le logo, les couleurs et les styles personnalisés de votre entreprise pour maintenir la cohérence de la marque dans toutes vos vidéos d'entreprise. Cela garantit que votre contenu a toujours une apparence professionnelle et conforme à la marque.
HeyGen améliore-t-il nos vidéos de formation et notre bibliothèque de contenu ?
Oui, HeyGen offre une riche bibliothèque de médias stock et des modèles de vidéo, facilitant la création de vidéos de formation engageantes et de présentations animées. Vous pouvez réutiliser efficacement le contenu existant et exploiter les outils vidéo AI pour rationaliser votre processus de création de contenu et construire une bibliothèque de contenu illimitée.