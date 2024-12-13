Créateur de Vidéos de Performance d'Équipe : Améliorez les Compétences de l'Équipe avec l'IA
Créez des mises à jour et des vidéos de formation d'équipe percutantes qui captivent et impressionnent, en utilisant des avatars IA réalistes pour des présentations dynamiques.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de mise à jour concise d'une minute pour les membres existants de l'équipe, détaillant les récentes améliorations logicielles ou changements de flux de travail dans un style visuel moderne, informatif et engageant, avec du texte à l'écran synchronisé avec une voix off précise. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen et les sous-titres pour communiquer efficacement des informations complexes, favorisant une meilleure collaboration d'équipe grâce à la création de vidéos IA.
Créez une vidéo explicative de 45 secondes ciblant les parties prenantes internes et la direction, mettant en avant les avantages d'un nouvel outil interne avec une esthétique visuelle soignée, corporative et engageante, en incorporant des médias professionnels et une voix off dynamique. Cette vidéo devrait tirer parti des modèles et scènes de HeyGen et du support de la bibliothèque de médias/stock pour produire rapidement du contenu de haute qualité qui simplifie la communication sur les nouveaux outils d'édition vidéo et modèles.
Produisez un module de formation obligatoire de 2 minutes pour tous les employés, axé sur les procédures critiques de conformité SOC 2, présenté avec un style visuel sérieux mais accessible et une voix autoritaire et claire. La vidéo doit utiliser le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour garantir une visualisation optimale sur diverses plateformes internes et sa génération de voix off pour une diffusion pédagogique cohérente, mettant en avant le rôle d'un Agent Vidéo IA dans la formation technique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation d'Équipe.
Utilisez l'IA pour créer des vidéos de formation dynamiques, augmentant considérablement l'engagement et la rétention pour améliorer la performance de l'équipe et le développement des compétences.
Élargissez la Portée de la Formation Interne.
Développez des cours internes étendus avec la création de vidéos IA, garantissant une accessibilité large et un apprentissage efficace pour chaque membre de l'équipe, quel que soit l'emplacement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos IA pour les équipes ?
HeyGen permet aux équipes de produire facilement des vidéos professionnelles en utilisant des avatars IA avancés et une voix générée par l'IA. Son interface conviviale permet une création de texte-à-vidéo fluide directement à partir de votre script, rendant la création de vidéos IA accessible.
Quelles fonctionnalités techniques soutiennent la collaboration et la sécurité des équipes sur HeyGen ?
HeyGen offre des fonctionnalités robustes de collaboration d'équipe au sein d'espaces de travail cloud sécurisés et dédiés, garantissant une gestion de projet efficace. Notre plateforme priorise la sécurité des données avec la conformité SOC 2 et inclut des contrôles administratifs essentiels pour les équipes d'entreprise.
HeyGen peut-il intégrer des médias existants et maintenir la cohérence de la marque ?
Absolument, HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos complet, vous permettant de télécharger vos propres séquences et de les intégrer avec nos capacités IA. Des contrôles de marque avancés et le redimensionnement d'aspect-ratio garantissent que votre production s'aligne constamment avec vos directives de marque sur diverses plateformes.
Comment les outils IA de HeyGen améliorent-ils la qualité de production vidéo ?
Les puissants outils IA de HeyGen génèrent automatiquement des voix off de haute qualité et des sous-titres précis. Cette technologie finalise les sous-titres, le timing et le rythme, simplifiant considérablement le processus de création vidéo et améliorant la qualité globale de la production.