Générateur d'Intégration d'Équipe : Créez des Parcours Employés Engagés
Simplifiez votre processus d'intégration et créez des plans personnalisés pour les nouveaux employés avec des guides vidéo captivants générés à partir de scripts texte-à-vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Découvrez le pouvoir de créer des vidéos engageantes et des plans d'intégration personnalisés pour les nouveaux employés dans ce clip vibrant de 45 secondes. Destiné aux propriétaires de petites entreprises et aux chefs d'équipe, la vidéo doit adopter un style visuel amical, accueillant et dynamique avec un ton encourageant, démontrant comment les avatars AI de HeyGen peuvent apporter une touche humaine à l'introduction de chaque nouvel employé.
Apprenez à personnaliser votre outil d'intégration et à exploiter des modèles d'intégration préconstruits pour une formation cohérente dans toute votre organisation dans une vidéo d'instruction rapide de 30 secondes. Ce contenu est destiné aux professionnels des RH et aux coordinateurs de formation, utilisant un style visuel et audio propre, organisé et soigné pour démontrer l'efficacité de la fonctionnalité Modèles & scènes de HeyGen.
Révélez les capacités d'un générateur d'intégration d'équipe complet et d'un outil d'intégration des employés dans une présentation dynamique de 50 secondes. Conçu pour les fondateurs de startups et les chefs de département, la vidéo présentera un style visuel innovant et motivant avec un audio concis, soulignant comment la génération de voix off de HeyGen peut rapidement produire une narration professionnelle pour les modules de formation essentiels.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Formation d'Intégration Évolutive.
Produisez efficacement des cours de formation complets et cohérents pour garantir que chaque nouvel employé reçoive des informations standardisées et de haute qualité.
Engagement Amélioré des Nouveaux Employés.
Utilisez du contenu vidéo généré par l'IA pour augmenter considérablement l'engagement des nouveaux employés et améliorer la rétention d'informations tout au long de leur parcours d'intégration.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir d'outil efficace d'intégration des employés pour les nouveaux arrivants ?
HeyGen est un outil d'intégration des employés alimenté par l'IA qui aide les équipes RH à créer des vidéos engageantes pour les nouveaux arrivants. Vous pouvez transformer des scripts en contenu vidéo visuellement attrayant avec des avatars AI, simplifiant ainsi votre processus d'intégration.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur d'intégration d'équipe idéal pour les équipes RH ?
HeyGen agit comme un puissant générateur d'intégration d'équipe, permettant aux équipes RH de simplifier sans effort le processus d'intégration. Ses capacités de texte-à-vidéo permettent la création rapide de modules de formation cohérents et de plans d'intégration personnalisés à partir de simples scripts.
HeyGen peut-il aider à créer des plans d'intégration personnalisés avec une formation cohérente ?
Oui, HeyGen vous permet de créer des plans d'intégration personnalisés tout en garantissant des expériences de formation cohérentes. Avec des modèles personnalisables et des avatars AI, vous pouvez offrir des vidéos sur mesure et engageantes qui reflètent l'image de marque de votre entreprise, en faisant un excellent outil d'intégration AI.
Comment la technologie alimentée par l'IA de HeyGen améliore-t-elle le processus d'intégration des employés ?
La technologie alimentée par l'IA de HeyGen améliore l'ensemble du processus d'intégration des employés en simplifiant la création de vidéos. Elle transforme le texte en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes, en faisant un outil d'intégration AI convivial et efficace pour fournir des guides complets aux nouveaux arrivants.