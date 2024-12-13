Générateur d'Intégration d'Équipe : Créez des Parcours Employés Engagés

Simplifiez votre processus d'intégration et créez des plans personnalisés pour les nouveaux employés avec des guides vidéo captivants générés à partir de scripts texte-à-vidéo.

Découvrez comment les équipes RH peuvent considérablement simplifier leur processus d'intégration avec une vidéo dynamique de 60 secondes. Ciblez les responsables RH et les spécialistes de l'intégration, en présentant un style visuel professionnel et efficace, accompagné d'un audio clair et moderne, pour mettre en avant la facilité de convertir une documentation volumineuse en contenu vidéo captivant grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Découvrez le pouvoir de créer des vidéos engageantes et des plans d'intégration personnalisés pour les nouveaux employés dans ce clip vibrant de 45 secondes. Destiné aux propriétaires de petites entreprises et aux chefs d'équipe, la vidéo doit adopter un style visuel amical, accueillant et dynamique avec un ton encourageant, démontrant comment les avatars AI de HeyGen peuvent apporter une touche humaine à l'introduction de chaque nouvel employé.
Exemple de Prompt 2
Apprenez à personnaliser votre outil d'intégration et à exploiter des modèles d'intégration préconstruits pour une formation cohérente dans toute votre organisation dans une vidéo d'instruction rapide de 30 secondes. Ce contenu est destiné aux professionnels des RH et aux coordinateurs de formation, utilisant un style visuel et audio propre, organisé et soigné pour démontrer l'efficacité de la fonctionnalité Modèles & scènes de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Révélez les capacités d'un générateur d'intégration d'équipe complet et d'un outil d'intégration des employés dans une présentation dynamique de 50 secondes. Conçu pour les fondateurs de startups et les chefs de département, la vidéo présentera un style visuel innovant et motivant avec un audio concis, soulignant comment la génération de voix off de HeyGen peut rapidement produire une narration professionnelle pour les modules de formation essentiels.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur d'Intégration d'Équipe

Créez sans effort des expériences d'intégration engageantes et personnalisées pour vos nouveaux employés avec notre outil alimenté par l'IA, simplifiant l'ensemble de votre processus.

1
Step 1
Créez Votre Plan d'Intégration
Commencez par sélectionner parmi les modèles d'intégration existants ou construisez un plan d'intégration personnalisé à partir de zéro, en définissant les modules clés et les informations pour vos nouveaux employés.
2
Step 2
Personnalisez le Contenu avec l'IA
Adaptez vos plans d'intégration personnalisés en ajoutant du contenu riche, y compris des vidéos engageantes générées directement à partir de vos scripts grâce à la technologie de texte-à-vidéo.
3
Step 3
Ajoutez les Documents Essentiels
Intégrez tous les documents, ressources et matériels de formation nécessaires, facilitant le partage fluide de documents et garantissant que les nouveaux employés ont accès à un centre de connaissances complet.
4
Step 4
Partagez et Suivez les Progrès
Distribuez facilement votre guide d'intégration complet aux nouveaux employés via une interface conviviale et suivez les progrès de l'intégration pour assurer une intégration fluide et efficace dans votre équipe.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accueil Personnalisé et Intégration Culturelle

Créez des vidéos d'accueil inspirantes et personnalisées de la part de la direction pour intégrer les nouveaux membres de l'équipe dans la culture de l'entreprise de manière fluide et efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir d'outil efficace d'intégration des employés pour les nouveaux arrivants ?

HeyGen est un outil d'intégration des employés alimenté par l'IA qui aide les équipes RH à créer des vidéos engageantes pour les nouveaux arrivants. Vous pouvez transformer des scripts en contenu vidéo visuellement attrayant avec des avatars AI, simplifiant ainsi votre processus d'intégration.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur d'intégration d'équipe idéal pour les équipes RH ?

HeyGen agit comme un puissant générateur d'intégration d'équipe, permettant aux équipes RH de simplifier sans effort le processus d'intégration. Ses capacités de texte-à-vidéo permettent la création rapide de modules de formation cohérents et de plans d'intégration personnalisés à partir de simples scripts.

HeyGen peut-il aider à créer des plans d'intégration personnalisés avec une formation cohérente ?

Oui, HeyGen vous permet de créer des plans d'intégration personnalisés tout en garantissant des expériences de formation cohérentes. Avec des modèles personnalisables et des avatars AI, vous pouvez offrir des vidéos sur mesure et engageantes qui reflètent l'image de marque de votre entreprise, en faisant un excellent outil d'intégration AI.

Comment la technologie alimentée par l'IA de HeyGen améliore-t-elle le processus d'intégration des employés ?

La technologie alimentée par l'IA de HeyGen améliore l'ensemble du processus d'intégration des employés en simplifiant la création de vidéos. Elle transforme le texte en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes, en faisant un outil d'intégration AI convivial et efficace pour fournir des guides complets aux nouveaux arrivants.

