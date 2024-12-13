Renforcez Votre Équipe avec Notre Créateur de Vidéos de Motivation d'Équipe

Inspirez l'engagement et stimulez les résultats en créant rapidement des vidéos professionnelles avec des voix off AI pour des messages clairs et percutants.

270/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo engageante de 45 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les chefs de projet, utilisant des modèles personnalisables pour délivrer un message positif et dynamique avec une musique de fond entraînante et des superpositions de texte percutantes.
Exemple de Prompt 2
Produisez un projet de vidéo motivationnelle AI de 60 secondes destiné aux équipes à distance et interfonctionnelles, en utilisant la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script pour générer des visuels cinématographiques avec des ressources de stock variées et une musique énergique, renforçant les objectifs communs.
Exemple de Prompt 3
Besoin d'inspirer rapidement les nouvelles recrues et les équipes de vente ? Créez une vidéo motivationnelle percutante de 20 secondes en utilisant des avatars AI confiants, un style visuel amical et un audio encourageant, délivrant un message clair de succès et d'appartenance.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Motivation d'Équipe

Inspirez votre équipe avec des vidéos de motivation captivantes créées facilement grâce à des outils alimentés par l'AI et des fonctionnalités personnalisables pour un impact maximal.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre message de motivation ou utilisez la génération de script AI pour rédiger rapidement un contenu convaincant adapté à votre équipe.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et Modèles
Choisissez parmi une large gamme de modèles personnalisables et de ressources de stock riches pour donner vie à votre message avec des visuels engageants et des contrôles de marque.
3
Step 3
Générez des Voix Off AI
Élevez votre vidéo avec une génération de voix off professionnelle, en choisissant parmi diverses voix et langues pour délivrer efficacement votre message de motivation.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez la vidéo de motivation de votre équipe et utilisez facilement le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour télécharger dans les formats souhaités ou partager directement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Célébrez les Réalisations de l'Équipe avec des Vidéos Engagantes

.

Mettez en avant les succès de l'équipe et les contributions individuelles pour favoriser un environnement positif et motivant.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de motivation engageantes ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de motivation captivantes en utilisant des outils AI avancés et des modèles personnalisables. Notre plateforme simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, de la génération de script AI aux voix off AI réalistes, garantissant que votre message résonne.

Quelles fonctionnalités uniques HeyGen offre-t-il pour un créateur de vidéos de motivation d'équipe ?

HeyGen propose un éditeur vidéo en ligne intuitif qui transforme le texte en vidéo, ce qui en fait un créateur de vidéos de motivation d'équipe idéal. Générez facilement des scripts et animez des superpositions de texte pour délivrer des messages puissants à votre équipe efficacement.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos motivationnelles AI avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos projets de vidéos motivationnelles AI. Intégrez les éléments de votre marque, utilisez une riche bibliothèque de ressources de stock et améliorez vos vidéos avec des superpositions/animations de texte dynamiques pour atteindre l'esthétique souhaitée.

HeyGen permet-il un partage facile des vidéos de motivation que je crée ?

Oui, HeyGen garantit que vos vidéos de motivation sont prêtes pour diverses plateformes. Une fois le montage vidéo terminé, vous pouvez facilement exporter et partager vos créations, y compris une compatibilité sans faille pour le partage sur YouTube.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo