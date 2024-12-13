Vidéos de Lancement de Projet : Engagez Votre Équipe Plus Rapidement

Créez facilement des vidéos de lancement d'équipe professionnelles et engageantes en exploitant la vaste bibliothèque de modèles et de scènes de HeyGen.

Dans une vidéo dynamique de 60 secondes, présentez votre nouvelle équipe de projet à vos parties prenantes internes. Attirez leur attention avec des graphiques animés captivants et des voix off générées par l'IA, mettant en avant les objectifs et les buts de votre équipe. Parfait pour les cadres et les managers, la vidéo combine les modèles et scènes de HeyGen pour afficher de manière créative le rôle de chaque membre de l'équipe, favorisant la collaboration dès le départ. Des visuels vibrants associés à une musique entraînante garantissent un lancement inoubliable !

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de présentation d'équipe de 45 secondes adaptée au partage sur les réseaux sociaux. En utilisant les avatars IA de HeyGen et les capacités de conversion de texte en vidéo, élaborez un récit passionnant sur la mission de votre équipe, en mettant en avant votre logo de marque et les objectifs du projet. Ciblée sur les partenaires et les clients, cette vidéo visuellement attrayante mélange des transitions fluides et des sous-titres clairs, faisant entendre la voix de votre marque sur toutes les plateformes. Ajoutez des couleurs vives et une musique de fond accrocheuse pour garantir un engagement élevé !
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'introduction percutante de 30 secondes avec le soutien de la bibliothèque multimédia de HeyGen et le redimensionnement des ratios d'aspect, conçue pour un cadre de présentation client. Concentrez-vous sur la présentation d'une image d'équipe soignée et professionnelle en utilisant des séquences de stock de haute qualité. Mettez en avant les forces individuelles avec des animations subtiles mais efficaces. Idéale pour les partenaires commerciaux et les investisseurs, cette vidéo adopte un style visuel formel mais accessible, tandis qu'une musique de fond sereine crée l'ambiance parfaite.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de lancement de projet engageante de 90 secondes en utilisant la génération de voix off et les avatars IA de HeyGen, destinée aux équipes internes prêtes à relever un nouveau défi. Laissez ces outils technologiques créer une transformation fluide du script en vidéo, détaillant les priorités stratégiques et les plans d'action. La présentation soignée de l'engagement et de l'enthousiasme de votre équipe, combinée à des graphiques animés inspirants et de la musique, dynamisera et alignera votre audience.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo de Lancement d'Équipe

Générez facilement des vidéos de lancement d'équipe engageantes en utilisant des outils de création de vidéos d'introduction par IA conçus pour un rendu professionnel et créatif.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle de Vidéo
Commencez par choisir parmi une variété de modèles de vidéos préconçus adaptés aux sessions de lancement d'équipe. Ces modèles fournissent une base structurée, rendant le processus de création vidéo fluide et efficace.
2
Step 2
Personnalisez avec des Avatars IA
Améliorez votre vidéo avec des avatars IA pour délivrer un message personnalisé. Les avatars peuvent représenter efficacement les membres de l'équipe ou les chefs de projet, ajoutant une touche humaine sans nécessiter d'apparitions à l'écran.
3
Step 3
Ajoutez Musique et Voix Off
Incorporez des voix off générées par l'IA et de la musique de fond pour améliorer l'attrait auditif de la vidéo. Ces fonctionnalités sont essentielles pour maintenir l'engagement et transmettre votre message clairement.
4
Step 4
Appliquez la Personnalisation de la Marque
Assurez-vous que votre vidéo reflète l'identité de votre équipe en ajoutant des éléments de marque tels que votre logo et les couleurs de l'équipe. Cela favorise un sentiment d'unité et renforce la présence de votre marque.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez Rapidement des Vidéos de Communication Interne

.

Créez rapidement des mises à jour et des annonces de projet percutantes, en gardant toute l'équipe informée et connectée avec facilité.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de lancement de projet ?

HeyGen renforce vos vidéos de lancement de projet avec son créateur de vidéos d'introduction avancé par IA. Utilisez des modèles de vidéos personnalisables et des avatars générés par l'IA pour transmettre votre message de manière vivante et créative, garantissant que les objectifs de votre projet sont présentés avec professionnalisme.

Qu'est-ce qui rend le créateur de vidéos d'introduction par IA de HeyGen unique ?

HeyGen se distingue par sa capacité à transformer du texte en vidéos engageantes grâce à l'IA. Avec des fonctionnalités comme la magie du script en vidéo et la génération de voix off, il offre un moyen intuitif de créer des introductions captivantes et de haute qualité qui s'alignent parfaitement avec vos besoins de marque.

Puis-je personnaliser les éléments de marque dans mes vidéos avec HeyGen ?

Oui, HeyGen permet une personnalisation complète de la marque pour vos vidéos. Vous pouvez intégrer votre logo de marque, choisir des couleurs personnalisées et utiliser des modèles de vidéos adaptés pour maintenir la cohérence de tous vos contenus visuels.

Pourquoi les créateurs de contenu devraient-ils envisager d'utiliser HeyGen ?

Les créateurs de contenu bénéficient de l'ensemble d'outils robustes de HeyGen, y compris des avatars et voix off alimentés par l'IA, des graphiques animés et une vaste bibliothèque multimédia. Ces capacités simplifient la création de vidéos engageantes et professionnelles adaptées au partage sur les plateformes de médias sociaux.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo