Dans une vidéo dynamique de 60 secondes, présentez votre nouvelle équipe de projet à vos parties prenantes internes. Attirez leur attention avec des graphiques animés captivants et des voix off générées par l'IA, mettant en avant les objectifs et les buts de votre équipe. Parfait pour les cadres et les managers, la vidéo combine les modèles et scènes de HeyGen pour afficher de manière créative le rôle de chaque membre de l'équipe, favorisant la collaboration dès le départ. Des visuels vibrants associés à une musique entraînante garantissent un lancement inoubliable !

