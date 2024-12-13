Générateur de Vidéos de Lancement d'Équipe : Lancez des Projets avec Impact

Générez instantanément des vidéos de lancement d'équipe professionnelles et engageantes à partir de scripts en utilisant la technologie de texte en vidéo.

Créez une vidéo inspirante de 45 secondes pour le lancement d'une nouvelle équipe projet, en décrivant leur mission et leurs objectifs clés. Cette vidéo engageante doit présenter un style visuel dynamique et optimiste, complété par une voix off enthousiaste, facilement générée grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour donner vie à votre message.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo personnalisée de 60 secondes destinée à une équipe distribuée pour favoriser l'alignement et l'objectif commun, accueillir les nouveaux membres et renforcer les valeurs de l'entreprise. La vidéo doit avoir une esthétique professionnelle chaleureuse et inclusive, en utilisant des avatars AI diversifiés et une génération de voix off naturelle pour une touche humaine.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de lancement professionnelle de 30 secondes pour la direction afin de présenter une nouvelle initiative à l'échelle de l'entreprise, en assurant une forte cohérence de la marque. Le style visuel doit être soigné et corporatif, avec des sous-titres clairs à l'écran pour l'accessibilité et en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une présentation raffinée.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 50 secondes pilotée par l'AI pour les équipes marketing afin de dynamiser le lancement de leur produit, en mettant en avant les caractéristiques clés et les objectifs de la campagne. Cette vidéo engageante doit arborer un style visuel moderne et rapide, enrichi de visuels captivants issus de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et réalisée efficacement en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Lancement d'Équipe

Créez facilement des vidéos de lancement d'équipe engageantes et pilotées par l'AI, assurant un alignement parfait et une communication professionnelle dans toute votre organisation.

1
Step 1
Créez Votre Message de Lancement
Commencez par rédiger votre script ou utilisez des modèles pour générer un contenu convaincant pour vos vidéos de lancement. Exploitez la puissante fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour construire la base de votre récit.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels et Présentateur
Améliorez votre message en choisissant dans une bibliothèque de médias diversifiée ou en ajoutant des ressources personnalisées. Donnez vie à vos vidéos personnalisées en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre contenu de manière dynamique.
3
Step 3
Appliquez la Marque et la Voix
Assurez la cohérence de la marque en intégrant les logos, couleurs et polices de votre équipe à l'aide des contrôles de marque de HeyGen. Affinez votre message avec une génération de voix off professionnelle pour un impact maximal.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez vos vidéos d'alignement d'équipe en définissant le format idéal pour diverses plateformes. Exportez votre vidéo soignée pour la partager facilement avec votre équipe distribuée, favorisant l'engagement et la compréhension.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez Rapidement un Contenu de Lancement Engagé

Produisez rapidement des vidéos AI engageantes et professionnelles, transformant les idées de lancement en communications visuelles percutantes pour votre équipe.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos de lancement d'équipe ?

HeyGen est un générateur exceptionnel de vidéos de lancement d'équipe, vous permettant de créer des vidéos dynamiques et engageantes grâce à la technologie pilotée par l'AI. Vous pouvez facilement convertir du texte en vidéo en utilisant des avatars AI et des modèles préconstruits, garantissant que vos vidéos d'alignement d'équipe sont professionnelles et percutantes.

HeyGen peut-il créer des vidéos personnalisées pour divers publics ?

Oui, HeyGen vous permet de produire des vidéos personnalisées adaptées à différents publics. Avec des avatars AI et des capacités avancées de texte en vidéo et de voix off, vous pouvez générer efficacement un contenu unique qui résonne, rendant votre communication hautement engageante.

HeyGen prend-il en charge la génération de voix off personnalisée à partir de scripts ?

Absolument. HeyGen propose une génération de voix off robuste, vous permettant de donner vie à vos scripts avec des voix AI au son naturel. Cette capacité, combinée au texte en vidéo, aide à produire des vidéos d'apparence professionnelle avec une synchronisation audio parfaite.

Quelles fonctionnalités assurent la cohérence de la marque dans les vidéos créées avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque complets pour maintenir la cohérence de la marque dans toutes vos vidéos. Vous pouvez appliquer des logos, couleurs et polices personnalisés, utiliser des modèles de marque et intégrer vos propres médias, garantissant que chaque vidéo a une apparence professionnelle et s'aligne avec vos directives de marque.

