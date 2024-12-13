générateur de vidéos d'introduction d'équipe : Construisez l'image de votre équipe

Créez des vidéos d'introduction d'équipe captivantes qui impressionnent. Nos modèles & scènes étendus rendent la création rapide et simple pour tout le monde.

Créez une vidéo d'introduction d'équipe vibrante de 30 secondes mettant en avant le rôle et la personnalité d'un nouvel employé, parfaite pour les présentations internes ou un message de bienvenue chaleureux. Le style visuel doit être lumineux et accueillant, accompagné d'une musique de fond amicale, en utilisant efficacement les "Modèles & scènes" variés de HeyGen pour lancer le processus de création.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo engageante de 45 secondes qui sert de générateur dynamique de vidéos d'introduction d'équipe pour un département entier, destinée aux parties prenantes de l'entreprise ou à une annonce organisationnelle plus large. La vidéo doit avoir un style visuel professionnel mais accessible, amélioré par une "Génération de voix off" claire et bien modulée pour transmettre les réalisations et objectifs clés de l'équipe.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo convaincante de 60 secondes "Rencontrez l'équipe" pour le marketing sur les réseaux sociaux, destinée à se connecter avec des clients potentiels et à renforcer la reconnaissance de la marque. Cette vidéo de haute qualité doit comporter des segments personnalisés pour chaque membre de l'équipe, en utilisant les "Avatars AI" de HeyGen pour présenter des faits et anecdotes clés de manière visuellement cohérente et professionnelle.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo concise de 15 secondes avec l'Intro Maker mettant en avant l'esprit collaboratif et l'expertise d'une équipe de projet, idéale pour des partages rapides sur les réseaux sociaux ou comme segment dans une présentation plus large. Le style visuel et audio doit être rapide et inspirant, incorporant des visuels dynamiques de la vaste "Bibliothèque de médias/stock" de HeyGen pour capter rapidement l'attention du public.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos d'introduction d'équipe

Créez facilement des vidéos d'introduction d'équipe captivantes avec notre plateforme intuitive, conçue pour mettre en valeur la personnalité et l'expertise de votre équipe.

1
Step 1
Sélectionnez un modèle ou commencez de zéro
Choisissez parmi une gamme diversifiée de "Modèles de vidéos d'introduction d'équipe" conçus professionnellement pour lancer votre projet, ou commencez avec une toile vierge pour un contrôle créatif total en utilisant nos modèles & scènes.
2
Step 2
Personnalisez l'histoire de votre équipe
Utilisez l'éditeur intuitif "glisser-déposer" pour ajouter les photos, vidéos et textes de votre équipe. "Personnalisez" facilement chaque élément pour refléter l'identité unique de votre marque et de votre équipe.
3
Step 3
Améliorez avec AI et multimédia
Augmentez l'attrait de votre vidéo en incorporant des "fonctionnalités AI" comme la génération de voix off ou les sous-titres automatiques. Ajoutez des "voix off" professionnelles pour donner vie au récit de votre équipe.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Finalisez votre vidéo de haute qualité et "téléchargez et partagez votre vidéo" facilement avec votre public. Notre plateforme prend en charge divers redimensionnements et exports de formats pour un partage optimal.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et élevez les audiences avec des vidéos motivantes

.

Créez des vidéos d'introduction d'équipe inspirantes pour favoriser l'esprit d'équipe et motiver les nouveaux employés, construisant un environnement de travail positif.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'introduction d'équipe engageantes ?

HeyGen propose un puissant générateur de vidéos d'introduction d'équipe avec des modèles intuitifs et un éditeur par glisser-déposer, vous permettant de créer facilement des vidéos de haute qualité pour les présentations d'employés ou les introductions d'entreprise. Vous pouvez les personnaliser avec votre message de marque, garantissant des résultats professionnels et engageants.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos d'introduction convaincantes ?

HeyGen utilise des fonctionnalités AI avancées pour améliorer votre expérience avec l'Intro Maker, de la génération de voix off réalistes à l'offre d'animations de texte dynamiques. Cela vous permet de produire rapidement des vidéos animées captivantes, parfaites pour votre chaîne YouTube ou les réseaux sociaux.

Puis-je personnaliser les éléments de marque dans mes vidéos avec HeyGen ?

Absolument ! L'éditeur vidéo en ligne de HeyGen permet une personnalisation étendue, y compris l'intégration de vos propres logos, la sélection de couleurs spécifiques à votre marque et le choix de polices appropriées. Cela garantit que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec votre message de marque et votre identité visuelle.

HeyGen prend-il en charge l'inclusion de médias divers dans mon contenu vidéo ?

Oui, HeyGen offre une bibliothèque de médias complète avec accès à une large gamme de photos et vidéos de stock pour enrichir la création de votre contenu vidéo. Vous pouvez également ajouter facilement de la musique et du texte pour améliorer encore votre narration visuelle.

