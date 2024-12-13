Développez une vidéo d'introduction d'équipe dynamique de 45 secondes destinée aux investisseurs potentiels, mettant en avant l'énergie et l'innovation d'une startup technologique. Le style visuel doit être rapide et moderne, utilisant des graphismes élégants et des coupes rapides pour mettre en lumière les membres clés de l'équipe et leurs rôles, le tout accompagné d'une musique de fond entraînante et inspirante. Utilisez les "modèles & scènes" de HeyGen pour assembler rapidement un look professionnel et la "génération de voix off" pour une narration claire et percutante, soulignant la capacité de l'équipe à créer des "vidéos de haute qualité".

