Générateur de Vidéos du Manuel d'Équipe : Simplifiez l'Intégration
Créez des manuels vidéo et des modules de formation engageants et personnalisables en utilisant les modèles et scènes intuitifs de HeyGen.
Créez une vidéo concise de 45 secondes expliquant une nouvelle politique de l'entreprise pour les employés actuels et les équipes RH, en utilisant le "créateur de vidéos du manuel des employés" pour garantir la clarté. Le style visuel et audio doit être informatif et autoritaire tout en restant accessible, en incorporant des graphiques épurés et la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transmettre les détails avec précision. De plus, incluez des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et la compréhension pour tous les spectateurs.
Concevez une vidéo inspirante de 30 secondes pour la communication interne, destinée à tous les employés, mettant en avant les valeurs fondamentales et la culture de notre entreprise. Le style visuel doit être vibrant et moderne, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour créer des visuels engageants. Une musique de fond entraînante couplée à une voix off positive aidera à stimuler la créativité et à renforcer le sentiment de communauté au sein de l'équipe.
Développez une vidéo d'instruction de 90 secondes agissant comme un "module de formation" dérivé d'une section complexe du manuel d'équipe, visant à éduquer tous les employés sur un processus spécifique. Cette vidéo doit adopter une présentation visuelle claire et étape par étape avec des annotations, générée via la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour une livraison d'informations précise, et soutenue par une voix off professionnelle. L'objectif est de fournir des expériences d'apprentissage personnalisées et de simplifier la compréhension des procédures complexes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Engagement lors des Formations Internes.
Améliorez l'engagement des employés et la rétention des connaissances pour tous les contenus de formation interne et du manuel.
Développez des Modules d'Apprentissage Interne Complets.
Créez rapidement des cours vidéo diversifiés et des guides d'utilisateur pour une formation et une documentation complètes des employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il transformer notre manuel d'équipe statique en une vidéo engageante ?
HeyGen est un générateur de vidéos alimenté par l'IA qui vous permet de transformer des manuels d'équipe statiques et des guides d'utilisateur en vidéos d'intégration dynamiques et engageantes. Utilisez des vidéos personnalisables avec des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo pour stimuler la créativité et créer des expériences d'apprentissage personnalisées pour votre équipe.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos du manuel des employés ?
HeyGen offre des contrôles de marque étendus, y compris des logos et des couleurs personnalisés, pour garantir que vos vidéos du manuel des employés s'alignent avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez choisir parmi une large gamme de modèles et de scènes vidéo, incorporer des captures d'écran, et utiliser des avatars AI pour créer des expériences uniques et personnalisées pour votre audience.
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de modules de formation et de communication interne ?
HeyGen améliore considérablement l'efficacité des équipes RH en fournissant une plateforme intuitive pour créer de la documentation vidéo, des modules de formation et des mises à jour de conformité. Ses capacités de génération de vidéos alimentées par l'IA, y compris la génération de voix off et les sous-titres, augmentent l'engagement et économisent un temps précieux.
HeyGen peut-il créer des présentateurs humains numériques pour nos vidéos d'intégration ?
Oui, HeyGen propose des avatars AI avancés, essentiellement des présentateurs humains numériques, qui peuvent être intégrés de manière transparente dans vos vidéos d'intégration et vos supports de formation. Ces avatars AI délivrent votre contenu avec clarté et professionnalisme, aidant à créer des expériences immersives et personnalisées pour les nouvelles recrues.