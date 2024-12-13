Libérez l'Histoire de Votre Équipe avec Notre Générateur de Vidéos de Culture d'Équipe

Boostez l'engagement des employés et attirez les candidats idéaux avec des vidéos captivantes sur la culture d'entreprise mettant en scène des avatars IA réalistes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Votre tâche est de produire une vidéo de mise à jour marketing dynamique de 60 secondes destinée aux équipes internes, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité produit. Utilisez la capacité de conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement le texte marketing en une présentation visuelle élégante et alignée sur la marque, soutenue par une musique de fond entraînante et des éléments de marque personnalisés.
Exemple de Prompt 2
Considérez une vidéo de démonstration engageante de 45 secondes pour les créateurs de contenu, illustrant la puissance des modèles et scènes de HeyGen. Cette vidéo moderne et épurée devrait mettre en avant comment les modèles vidéo préconstruits et une riche bibliothèque multimédia accélèrent la création de contenu, guidée par une voix off claire et étape par étape.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative essentielle d'une minute pour les communications internes mondiales et les RH, soulignant le rôle crucial des sous-titres/captions automatiques. Le style visuel et audio clair et orienté vers le monde de la vidéo devrait transmettre efficacement comment les sous-titres/captions assurent une compréhension universelle et l'inclusivité dans toutes les annonces de l'entreprise, en particulier pour les équipes réparties dans plusieurs langues.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Culture d'Équipe

Transformez sans effort les histoires de votre entreprise en vidéos engageantes avec des Avatars IA et des modèles personnalisables, parfaits pour mettre en valeur votre culture d'équipe unique aux yeux des candidats et au-delà.

1
Step 1
Créez Votre Récit Culturel
Commencez par rédiger votre script ou coller un texte existant. Notre capacité de "texte en vidéo à partir d'un script" transforme vos mots en une vidéo dynamique pour votre "générateur de vidéos de culture d'équipe".
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar IA
Améliorez l'engagement en choisissant parmi divers "avatars IA" pour présenter votre message, donnant vie à votre "Générateur de Vidéos de Culture d'Entreprise" avec une touche humaine.
3
Step 3
Appliquez une Marque Personnalisée
Assurez la cohérence de la marque en appliquant votre logo et vos couleurs grâce aux "contrôles de marque (logo, couleurs)", perfectionnant l'apparence de votre vidéo de "culture d'entreprise".
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Générez des "sous-titres/captions automatiques" pour l'accessibilité, puis exportez votre vidéo dans divers formats, prête à être partagée sur les "plateformes de médias sociaux" et au-delà.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez des Histoires d'Équipe Engagantes sur les Réseaux Sociaux

Créez et partagez facilement des clips vidéo dynamiques mettant en avant les réalisations et la culture de l'équipe sur diverses plateformes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec des Avatars IA ?

Le puissant générateur de vidéos IA de HeyGen transforme le texte en vidéo à partir d'un script avec des Avatars IA photoréalistes. Cette capacité simplifie considérablement la production de vidéos professionnelles sans besoin de caméras ou d'acteurs.

HeyGen peut-il intégrer une marque personnalisée et offrir une flexibilité d'édition ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque étendus pour intégrer votre logo et vos couleurs de marque dans n'importe quelle vidéo. Vous pouvez également tirer parti d'une riche bibliothèque multimédia, de divers modèles vidéo et d'outils d'édition vidéo robustes pour créer un contenu soigné.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour atteindre un public mondial ?

HeyGen prend en charge la génération de contenu en plusieurs langues et inclut automatiquement des sous-titres/captions. Cela garantit que vos vidéos sont accessibles et percutantes pour des publics mondiaux diversifiés, améliorant la compréhension et l'engagement.

HeyGen sert-il de générateur efficace de vidéos de culture d'entreprise ?

Absolument, HeyGen fonctionne comme un générateur exceptionnel de vidéos de culture d'entreprise, vous permettant de créer un contenu engageant pour l'intégration et la formation ou de mettre en valeur l'esprit unique de votre marque. Ses capacités de générateur de vidéos IA rendent le partage de votre culture d'entreprise captivant et efficace.

