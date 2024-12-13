Créateur de Vidéos d'Introduction à la Culture d'Équipe : Renforcez Vos Équipes Rapidement

Élevez la création de contenu vidéo sur la culture d'entreprise. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour produire sans effort des vidéos professionnelles de présentation d'équipe pour une intégration efficace.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo dynamique de présentation d'équipe de 30 secondes, idéale pour les plateformes de médias sociaux, ciblant les audiences externes et les abonnés avec des coupes rapides, une musique énergique et un ton informel et engageant. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter un récit captivant à votre contenu vidéo dynamique.
Exemple de Prompt 2
L'objectif est de produire une vidéo culturelle de 45 secondes célébrant la diversité et les réalisations de l'équipe, destinée aux employés actuels et aux parties prenantes internes. Cette vidéo nécessite un style visuel chaleureux, festif et inclusif, mettant en vedette des membres d'équipe diversifiés, des témoignages positifs et une bande sonore entraînante, avec les avatars AI de HeyGen assurant une représentation cohérente à l'écran.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo d'introduction de 60 secondes offrant un aperçu candide, de style documentaire, d'une 'journée dans la vie' pour les recrues potentielles, en se concentrant sur l'esprit collaboratif de l'équipe. Cette vidéo entièrement personnalisable devrait présenter des visuels authentiques et légers, des sons ambiants naturels et une bande sonore subtile, en utilisant le texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour intégrer harmonieusement des récits ou des aperçus à l'écran.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Introduction à la Culture d'Équipe

Créez facilement des vidéos d'introduction à la culture d'équipe engageantes pour mettre en valeur l'esprit unique de votre entreprise et accueillir de nouveaux membres avec une expérience mémorable.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une variété de "modèles" professionnels pour lancer votre vidéo d'introduction à la culture d'équipe. Notre capacité "Modèles & scènes" offre des mises en page diversifiées pour correspondre à l'identité unique de votre marque.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Personnalisez votre vidéo en ajoutant des photos d'équipe et des éléments de marque. Utilisez notre interface intuitive pour des résultats "entièrement personnalisables", y compris des "contrôles de marque (logo, couleurs)" précis.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Améliorez votre vidéo avec des voix off professionnelles et des visuels captivants. Utilisez la "génération de voix off" pour donner vie à votre récit et incorporez des "transitions" fluides.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre "Vidéo de Présentation d'Équipe" et préparez-la pour la distribution. Utilisez le "redimensionnement des ratios d'aspect & les exports" pour optimiser votre vidéo pour diverses "plateformes de médias sociaux" ou un partage interne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez des Vidéos sur la Culture d'Équipe

Créez facilement des vidéos motivantes qui célèbrent les réalisations de l'équipe, partagent les valeurs de l'entreprise et renforcent un environnement de travail positif.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo captivante de présentation d'équipe ?

HeyGen est un puissant créateur de vidéos qui simplifie la création de vidéos d'introduction à la culture d'équipe engageantes. Avec notre plateforme facile à utiliser et notre éditeur par glisser-déposer, vous pouvez rapidement produire du contenu vidéo professionnel pour l'intégration de nouvelles recrues ou la mise en valeur de la culture de votre entreprise.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour personnaliser mes vidéos ?

HeyGen utilise des fonctionnalités AI avancées, y compris des avatars AI réalistes et le texte-à-vidéo à partir d'un script, pour rendre vos vidéos entièrement personnalisables. Vous pouvez personnaliser vos vidéos d'introduction avec divers modèles et scènes, garantissant que votre message se démarque sur les plateformes de médias sociaux.

HeyGen propose-t-il des modèles pour simplifier la création de vidéos sur la culture d'entreprise ?

Oui, HeyGen propose une large gamme de modèles professionnels conçus pour une création efficace de vidéos sur la culture d'entreprise. Ces modèles entièrement personnalisables vous permettent de télécharger des photos et d'incorporer des contrôles de marque comme les logos et les couleurs, rendant simple le maintien d'une apparence cohérente.

Quelle est la polyvalence de HeyGen pour différents besoins de création de contenu vidéo ?

HeyGen est un éditeur vidéo polyvalent, vous permettant de produire du contenu vidéo de haute qualité pour divers objectifs, y compris des vidéos culturelles et des plateformes de médias sociaux. Notre plateforme prend en charge des fonctionnalités comme la génération de voix off, les sous-titres et le redimensionnement des ratios d'aspect pour un partage optimal.

