Imaginez une vidéo de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les chefs d'équipe, montrant comment HeyGen agit comme le générateur ultime de vidéos de communication d'équipe. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec une bande sonore entraînante, mettant en avant la facilité de création de contenu engageant en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir de script et des avatars AI réalistes pour simplifier les mises à jour et annonces internes.

Générer une Vidéo