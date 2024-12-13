Générateur de Vidéos de Coaching d'Équipe : Créez du Contenu L&D Engagé

Générez des vidéos de coaching d'équipe engageantes avec des avatars AI personnalisés pour améliorer les résultats d'apprentissage et de développement.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo professionnelle de 45 secondes à destination des professionnels de l'apprentissage et du développement, montrant comment HeyGen peut servir de générateur de vidéos de coaching d'équipe efficace. L'approche visuelle doit être épurée et autoritaire, accompagnée d'une voix off calme et encourageante. Mettez en avant la puissance des avatars AI de HeyGen pour offrir des vidéos de formation cohérentes et personnalisées, garantissant que chaque membre de l'équipe reçoive des instructions claires.
Exemple de Prompt 2
Développez un tutoriel amical de 60 secondes pour les créateurs de contenu et les non-designers, illustrant la facilité de création de vidéos avec HeyGen. L'esthétique doit être lumineuse et conviviale, avec une narration claire et étape par étape. Soulignez comment les divers Modèles & scènes de HeyGen offrent un départ rapide pour produire des explications de produits soignées ou du contenu pour les réseaux sociaux sans nécessiter de compétences en design étendues.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 30 secondes pour les entreprises mondiales, démontrant comment la plateforme vidéo AI de HeyGen permet une localisation rapide du contenu. Le style visuel doit être élégant et à thème mondial, avec une voix off dynamique et multilingue. Concentrez-vous sur la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, montrant comment elle ajoute sans effort de nouvelles langues à des vidéos engageantes, atteignant un public international plus large avec un minimum d'effort.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Coaching d'Équipe

Transformez vos sessions de coaching d'équipe en vidéos engageantes et professionnelles avec l'AI. Créez facilement du contenu de formation dynamique pour le développement de votre équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre contenu de coaching. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen pour transformer instantanément vos mots en une base vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez un "avatar AI" qui représente le mieux votre marque ou style de coaching. Notre gamme diversifiée d'avatars aide à transmettre efficacement votre message.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Sous-titres
Affinez davantage votre vidéo en utilisant la "génération de voix off" professionnelle ou en activant les sous-titres automatiques pour garantir l'accessibilité et la clarté pour votre équipe.
4
Step 4
Exportez Vos Vidéos de Formation
Une fois perfectionnée, "exportez" facilement votre vidéo de haute qualité dans divers formats et ratios d'aspect, prête à être distribuée comme vidéos de formation efficaces.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développer du Contenu de Coaching Motivant

.

Créez des messages vidéo inspirants et motivants avec l'AI pour motiver vos équipes, favorisant un environnement positif et performant.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos engageantes pour la formation ?

HeyGen permet aux utilisateurs de générer des vidéos engageantes pour la formation et l'apprentissage et le développement en utilisant des avatars AI et divers modèles de vidéos. Cela simplifie le processus de création de vidéos, facilitant la production de contenu percutant.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI de premier plan pour les entreprises ?

HeyGen se distingue comme un puissant générateur de vidéos AI, transformant le texte en vidéo AI sans effort. Il permet la production rapide de contenu professionnel, des explications de produits aux mises à jour sur les réseaux sociaux, sans compétences techniques étendues.

Puis-je assurer la cohérence de la marque et des voix off professionnelles avec HeyGen ?

Oui, la plateforme vidéo AI de HeyGen offre des contrôles de marque complets pour les logos et les couleurs, ainsi qu'une génération de voix off de haute qualité. Cela garantit que la création de vos vidéos s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque et sonne professionnel.

HeyGen prend-il en charge l'utilisation d'avatars AI et de sous-titres personnalisés ?

Absolument, HeyGen vous permet d'incorporer des avatars AI réalistes dans vos vidéos et de générer automatiquement des sous-titres précis pour l'accessibilité. Cela améliore l'engagement et la portée de votre contenu vidéo sur les plateformes.

