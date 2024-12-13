Le Meilleur Créateur de Vidéos de Team Building pour Engager les Équipes

Concevez des vidéos de team building professionnelles et engageantes avec facilité en utilisant nos divers modèles et scènes.

Créez une vidéo engageante de 30 secondes pour les nouveaux employés ou les équipes existantes ayant besoin d'un coup de pouce moral, mettant en avant les valeurs de votre entreprise et favorisant la camaraderie. Cette vidéo professionnelle doit présenter des visuels vibrants et une musique inspirante, en utilisant les "Modèles et scènes" de HeyGen pour une configuration rapide et la "Génération de voix off" pour délivrer un message clair et motivant qui rend les vidéos de team building facilement percutantes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 45 secondes sur le travail d'équipe destinée aux équipes à distance ou aux effectifs hybrides, mettant en lumière les réalisations récentes et favorisant la connexion malgré la distance. Cette vidéo professionnelle doit adopter un style visuel amical et clair, en utilisant les "Avatars AI" de HeyGen pour présenter les mises à jour clés à partir d'une entrée "Texte en vidéo à partir d'un script", garantissant une communication interne cohérente et engageante.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo professionnelle de 60 secondes pour les professionnels des RH ou les chefs d'équipe présentant un nouveau projet passionnant, en mettant l'accent sur la collaboration et les objectifs partagés. La vidéo doit avoir un style visuel soigné et informatif avec une musique de fond entraînante et des transitions dynamiques, en tirant parti de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen pour des visuels de haute qualité et des "Sous-titres/légendes" pour garantir l'accessibilité à tous les membres de l'équipe.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo amusante de 30 secondes de type diaporama pour le team building, parfaite pour les audiences des réseaux sociaux ou la communication interne à l'échelle de l'entreprise, récapitulant un événement d'équipe récent. Cette vidéo professionnelle énergique et rapide doit incorporer une musique de fond contemporaine, facilement ajustable avec le "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour différentes plateformes, en faisant un souvenir vibrant et partageable.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Team Building

Créez des vidéos de team building engageantes et mémorables avec facilité, favorisant des connexions plus fortes et boostant le moral, le tout sans logiciel de montage complexe.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une variété de modèles conçus professionnellement pour lancer votre projet de vidéo de team building, assurant un look soigné dès le début.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Ajoutez facilement vos propres photos, vidéos et textes, ou parcourez notre vaste bibliothèque de médias pour enrichir votre vidéo de travail d'équipe avec des visuels pertinents et engageants.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations AI
Incorporez des avatars AI pour délivrer votre message, ajoutant une touche professionnelle et engageante à votre vidéo de team building sans effort.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo de team building engageante terminée, exportez-la dans le ratio d'aspect souhaité et partagez-la sur tous vos canaux de communication interne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos Inspirantes sur la Culture d'Équipe

.

Générez du contenu motivant qui célèbre les réalisations de l'équipe, favorise un environnement positif et renforce l'esprit d'équipe.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de team building engageantes ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI qui simplifie la création de vidéos de team building professionnelles et engageantes. Utilisez une large gamme de modèles, d'avatars AI et une bibliothèque de médias de stock pour concevoir un contenu captivant qui favorise la connexion et booste le moral de l'équipe sans effort.

Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace en tant que créateur de vidéos AI pour la communication interne ?

HeyGen exploite une technologie AI avancée, y compris des avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir d'un script, pour rationaliser la production de vidéos de communication interne de haute qualité. Cela permet aux équipes de créer des vidéos professionnelles efficacement, sans nécessiter une expertise approfondie en montage vidéo.

Puis-je personnaliser des vidéos professionnelles avec l'identité de ma marque en utilisant HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées dans vos vidéos professionnelles. Notre plateforme intuitive et nos modèles variés garantissent que votre contenu vidéo s'aligne parfaitement avec l'esthétique de votre entreprise.

HeyGen fournit-il des ressources pour améliorer le contenu vidéo au-delà des séquences de base ?

Oui, HeyGen propose une riche bibliothèque de médias de stock, des options de musique de fond et des effets visuels pour améliorer considérablement votre contenu vidéo. Ces ressources vous permettent d'élever vos vidéos professionnelles et de les faire vraiment ressortir avec des éléments dynamiques.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo