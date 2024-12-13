Votre Créateur de Vidéos Explicatives pour le Team-Building

Créez facilement des vidéos de team-building percutantes, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour donner vie à vos messages.

Créez une vidéo explicative animée de 45 secondes, dynamique et colorée, destinée aux propriétaires de petites et moyennes entreprises, mettant en avant des activités innovantes de team-building. Le style visuel doit être lumineux et cartoon, utilisant divers avatars AI pour représenter des membres d'équipe variés, complété par une voix off AI amicale et entraînante. Mettez en avant comment les avatars AI de HeyGen et les divers modèles & scènes facilitent la création de contenu engageant pour le team-building.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo explicative concise de 30 secondes pour les responsables RH, démontrant comment communiquer rapidement de nouvelles politiques d'entreprise ou initiatives d'équipe. Utilisez un style graphique en mouvement propre et professionnel avec une voix off AI directe et informative. Soulignez l'efficacité de l'utilisation de la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement des vidéos de communication interne claires.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo inspirante de 60 secondes destinée aux spécialistes de l'intégration, illustrant le parcours d'un nouveau membre de l'équipe. Le style visuel doit être chaleureux, accueillant et axé sur l'histoire, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir la narration, accompagnée d'une voix off AI encourageante et de sous-titres clairs pour l'accessibilité. Cette vidéo de formation doit faire en sorte que les nouveaux employés se sentent bienvenus et informés sur les activités de team-building.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo explicative dynamique de 15 secondes pour les réseaux sociaux, mettant en avant le plaisir et l'énergie d'un récent événement de team-building. Ciblez les équipes marketing cherchant à renforcer la culture d'entreprise en ligne. Le style visuel doit être rapide et visuellement captivant avec des coupes rapides, surmonté d'une musique de fond énergique et d'une voix off AI brève et percutante. Mettez en avant le redimensionnement & les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour un partage fluide sur diverses plateformes de réseaux sociaux.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos Explicatives pour le Team-Building

Créez facilement des vidéos explicatives engageantes pour le team-building avec des outils alimentés par l'AI, favorisant la connexion et la clarté au sein de votre organisation.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une variété de modèles conçus professionnellement pour la communication d'équipe. Cela aide à lancer votre processus créatif et fournit une base structurée pour votre vidéo explicative.
2
Step 2
Personnalisez Vos Visuels
Donnez vie à votre message de team-building en incorporant des avatars AI dynamiques. Organisez facilement les scènes et ajoutez des éléments visuels à l'aide d'une interface conviviale, garantissant que votre vidéo soit visuellement attrayante.
3
Step 3
Générez des Voix Off AI
Transformez votre script en discours naturel grâce à des voix off AI avancées. Améliorez l'accessibilité et l'engagement en ajoutant des sous-titres synchronisés, garantissant que votre équipe reçoive le message haut et fort.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo explicative de team-building et exportez-la dans divers formats d'aspect adaptés aux plateformes de communication interne ou aux réseaux sociaux. Partagez facilement votre vidéo explicative professionnelle pour vous connecter avec votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez l'Intégration et le Développement des Compétences

.

Développez rapidement du contenu d'apprentissage complet et des modules d'intégration, garantissant un transfert de connaissances cohérent à travers les équipes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives ?

HeyGen rend la création de vidéos explicatives percutantes incroyablement simple grâce à son éditeur intuitif par glisser-déposer et sa vaste bibliothèque de modèles. Cette plateforme vidéo AI permet aux utilisateurs de produire rapidement du contenu professionnel, même sans expérience préalable en montage.

HeyGen peut-il produire des vidéos explicatives animées avec des avatars AI ?

Absolument, HeyGen excelle dans la génération de vidéos explicatives animées de haute qualité avec des avatars AI réalistes. Vous pouvez choisir parmi une sélection diversifiée d'avatars et les associer à des voix off AI pour donner vie à votre message.

Quels types de vidéos explicatives puis-je créer avec les fonctionnalités de HeyGen ?

Le créateur de vidéos explicatives polyvalent de HeyGen prend en charge une large gamme d'applications, allant de la communication interne engageante et des vidéos de formation complètes à du contenu dynamique pour les réseaux sociaux. Exploitez ses outils d'édition intelligents et ses vidéos stock pour améliorer votre stratégie marketing.

Quelles technologies AI de base alimentent la création de vidéos explicatives de HeyGen ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer le texte en contenu vidéo captivant, y compris des voix off AI réalistes et la capacité de générer des scènes entières à partir de scripts. Cette plateforme vidéo AI simplifie considérablement le processus de production, offrant des capacités d'édition intelligentes qui économisent du temps et des ressources.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo