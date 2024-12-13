Créateur de Vidéos de Briefing d'Équipe : Simplifiez les Comms Internes

Créez rapidement des vidéos de communication interne engageantes en utilisant des modèles préconçus qui facilitent les briefings professionnels.

Créez une vidéo de briefing d'équipe convaincante de 45 secondes destinée à l'équipe de vente interne, présentant les nouvelles fonctionnalités du produit. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des superpositions de texte dynamiques et des animations épurées, tandis que l'audio doit être une voix off énergique et claire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour transmettre le message de manière cohérente et engageante, en veillant à ce que toutes les équipes internes soient à jour et motivées.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de briefing opérationnel de 60 secondes, destinée à tout le personnel opérationnel, pour expliquer un nouveau processus de flux de travail. La vidéo doit adopter un style visuel clair et didactique avec des graphiques étape par étape et une musique de fond simple, garantissant une compréhension facile. Intégrez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et renforcer les étapes clés de la procédure, en faisant un créateur de vidéos explicatives efficace.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de communication interne concise de 30 secondes pour l'ensemble de l'entreprise, fournissant des mises à jour hebdomadaires et favorisant la collaboration d'équipe. Cette vidéo doit avoir une esthétique visuelle amicale et moderne avec une musique de fond légère et des visuels engageants, promouvant une culture d'entreprise positive. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter rapidement une narration professionnelle et chaleureuse, rationalisant les vidéos de communication interne.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo inspirante de lancement de projet de 90 secondes destinée à une équipe de projet interfonctionnelle, décrivant les objectifs et les livrables. Le style visuel et audio doit être professionnel, dynamique et inspirant, incorporant des séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque multimédia et une musique instrumentale motivante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une introduction soignée et percutante, établissant un ton fort pour le projet.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Briefing d'Équipe

Créez facilement des vidéos de communication interne engageantes avec l'AI, en gardant votre équipe informée et alignée avec une précision professionnelle.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez un Script
Choisissez parmi une gamme de modèles préconçus pour commencer rapidement votre vidéo de briefing d'équipe, ou saisissez votre propre script pour créer du contenu personnalisé à partir de zéro.
2
Step 2
Ajoutez Votre Avatar AI
Intégrez un avatar AI pour présenter votre message, offrant un visage cohérent et professionnel pour vos communications internes.
3
Step 3
Appliquez la Voix Off et le Branding
Utilisez la génération de voix off pour donner vie à votre script, puis personnalisez votre vidéo avec des contrôles de branding pour maintenir l'identité visuelle de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez avec Sous-titres
Assurez-vous que votre briefing est accessible et clair en ajoutant automatiquement des sous-titres et des captions, puis exportez votre vidéo soignée pour une distribution sans faille.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Diffusez des Communications de Leadership Engagantes

Créez des mises à jour de leadership convaincantes et des messages motivationnels en utilisant la vidéo AI, favorisant un alignement d'équipe plus fort et un environnement de travail positif.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de communication interne ?

HeyGen permet aux équipes internes de produire rapidement des vidéos de communication interne de haute qualité et des vidéos de briefing d'équipe en utilisant des avatars AI, la génération de voix off et une large gamme de modèles préconçus, simplifiant ainsi votre message.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos efficace pour les briefings opérationnels ?

En tant que créateur de vidéos de briefing opérationnel avancé, HeyGen utilise des outils AI comme la conversion de texte en vidéo à partir de scripts pour générer du contenu engageant efficacement. Vous pouvez également ajouter des sous-titres et des captions automatiques, garantissant la clarté pour toutes les équipes internes.

Puis-je personnaliser les vidéos créées avec HeyGen pour ma marque ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer vos logos et couleurs dans vos vidéos. Vous pouvez également utiliser sa vaste bibliothèque multimédia et ses modèles préconçus pour créer du contenu explicatif conforme à votre marque.

HeyGen prend-il en charge la collaboration d'équipe pour les projets vidéo ?

Oui, HeyGen est conçu pour favoriser la collaboration d'équipe, permettant à plusieurs utilisateurs de travailler sur des projets vidéo de manière fluide. Il offre également des fonctionnalités comme un générateur de scripts et des capacités d'enregistrement d'écran pour rationaliser votre flux de production.

