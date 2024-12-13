Générateur de vidéos de briefing d'équipe : Créez des mises à jour engageantes

Fournissez des mises à jour professionnelles et engageantes pour vos communications internes. Améliorez votre message avec des avatars AI réalistes.

Développez une vidéo de briefing interne de 45 secondes destinée au département marketing, présentant le lancement d'un nouveau produit avec un style visuel dynamique et professionnel, accompagné d'un audio clair et concis d'un avatar AI. Cette mise à jour engageante doit transmettre de l'enthousiasme et des informations clés, démontrant comment les avatars AI de HeyGen peuvent délivrer des messages convaincants efficacement.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une publicité vidéo vibrante de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises cherchant à améliorer leur présence en ligne, en mettant l'accent sur la facilité de génération de contenu dynamique pour les réseaux sociaux. Le style visuel doit être énergique et amical, avec une bande sonore accrocheuse et une voix off claire, exploitant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer un texte simple en une pièce marketing percutante.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo de 60 secondes conçue pour les chefs de projet afin de faciliter une collaboration d'équipe fluide entre les départements, illustrant une mise à jour trimestrielle de projet. La vidéo doit adopter un style graphique informatif et épuré avec une voix off autoritaire mais accessible, utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour assurer une apparence cohérente et soignée dans toutes les communications de projet.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'annonce de 50 secondes à l'échelle de l'entreprise pour le département RH, détaillant les nouveaux avantages pour les employés avec un attrait visuel chaleureux et rassurant et une génération de voix off professionnelle. Cette pièce de communication interne entièrement personnalisable doit articuler clairement des informations complexes, en utilisant pleinement la génération de voix off de HeyGen pour assurer un ton cohérent et empathique tout au long du message.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos de briefing d'équipe

Créez facilement des vidéos de briefing d'équipe professionnelles et engageantes avec AI. Simplifiez les communications internes et délivrez des mises à jour claires et concises qui résonnent avec toute votre équipe.

1
Step 1
Créez votre vidéo de briefing
Commencez votre briefing d'équipe en sélectionnant un modèle vidéo professionnel qui convient à votre message. HeyGen simplifie la configuration initiale, vous permettant de vous concentrer sur votre contenu.
2
Step 2
Ajoutez un avatar AI et un script
Améliorez l'attrait de votre briefing en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI. Associez votre avatar choisi à votre script pour une diffusion naturelle et engageante en utilisant la transformation de texte en vidéo à partir d'un script.
3
Step 3
Appliquez des sous-titres pour plus de clarté
Assurez-vous que votre message est accessible et clair pour tous les membres de l'équipe en générant automatiquement des sous-titres précis. Cela améliore la compréhension et la rétention au sein de votre équipe.
4
Step 4
Exportez et partagez votre briefing
Finalisez votre vidéo de briefing d'équipe professionnelle en l'exportant dans le format et la qualité souhaités. Partagez facilement votre mise à jour captivante avec votre équipe pour un impact maximal.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez le succès client en interne

.

Créez des vidéos AI engageantes pour partager efficacement les histoires de réussite client et les réalisations clés avec vos équipes internes lors des briefings.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je créer rapidement des vidéos engageantes pour mon entreprise ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos avec une finition professionnelle. Utilisez une vaste bibliothèque de modèles vidéo et d'avatars AI réalistes pour produire du contenu engageant pour les réseaux sociaux et des mises à jour captivantes en quelques minutes, sans avoir besoin de compétences en montage avancées.

HeyGen offre-t-il une personnalisation étendue pour la cohérence de la marque ?

Absolument. HeyGen propose des modèles vidéo entièrement personnalisables et des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs et vos polices. Cela garantit que toutes vos publicités vidéo et communications d'entreprise maintiennent une identité de marque cohérente et professionnelle.

Quelles fonctionnalités AI avancées HeyGen utilise-t-il pour la génération de vidéos ?

HeyGen utilise des fonctionnalités AI de pointe, y compris des avatars AI réalistes et une technologie puissante de transformation de texte en vidéo à partir d'un script. Cela permet aux utilisateurs de transformer du contenu écrit en vidéos professionnelles avec des voix off AI naturelles et des sous-titres automatiques, simplifiant considérablement la création de contenu.

HeyGen peut-il être utilisé comme un générateur efficace de vidéos de briefing d'équipe ?

Oui, HeyGen est un générateur idéal de vidéos de briefing d'équipe pour améliorer les communications internes. Produisez rapidement des messages vidéo clairs et dynamiques pour tenir votre équipe informée et favoriser une meilleure collaboration d'équipe, allant au-delà des mises à jour statiques basées sur du texte.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo