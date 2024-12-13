Créateur de Vidéos d'Annonce d'Équipe : Créez des Mises à Jour Engagantes
Concevez rapidement des annonces d'équipe captivantes en utilisant des modèles professionnels.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une annonce de lancement de produit interne énergique et informative de 60 secondes pour les chefs de département et les parties prenantes du projet. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen ainsi que la vaste bibliothèque de médias/stock pour présenter les caractéristiques clés avec des visuels modernes et une bande sonore entraînante, parfaite pour une vidéo d'annonce dynamique.
Produisez une vidéo d'annonce de 30 secondes inspirante et célébratoire pour partager une étape importante de l'entreprise avec l'ensemble de l'entreprise et les partenaires externes. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour créer des animations de texte dynamiques et assurez la clarté avec des sous-titres automatiques, transmettant un message inspirant.
Concevez une vidéo claire et concise de 50 secondes pour communiquer une mise à jour ou un rappel de politique important à tous les employés. Utilisez un avatar AI pour délivrer le message avec un ton autoritaire mais accessible, en veillant à ce que la vidéo soit accessible sur diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des formats, rendant ce processus de création d'annonce vidéo efficace.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Stimulez l'Engagement lors des Formations Internes.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos dynamiques qui stimulent l'engagement lors des formations d'équipe et améliorent la rétention des connaissances.
Inspirez le Moral de l'Équipe.
Produisez des vidéos inspirantes et motivantes pour renforcer le moral de l'équipe et réaffirmer les valeurs de l'entreprise.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos d'annonce d'équipe ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos d'annonce d'équipe engageantes grâce à son éditeur vidéo AI intuitif. Vous pouvez utiliser des modèles personnalisables, convertir du texte en vidéo instantanément, et même intégrer des avatars AI réalistes pour transmettre votre message efficacement.
Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos promotionnelles professionnelles ?
HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer votre logo d'entreprise, vos couleurs et des éléments visuels spécifiques dans vos vidéos promotionnelles. Avec des modèles personnalisables et l'accès à des photos, vidéos et musiques de stock, votre contenu sera toujours en accord avec l'identité de votre marque.
HeyGen peut-il produire des vidéos d'annonce de haute qualité pour diverses plateformes ?
Absolument. La plateforme alimentée par AI de HeyGen génère des vidéos d'annonce de haute qualité, prêtes à être partagées sur les réseaux sociaux et autres canaux. Elle inclut des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques et le redimensionnement des formats pour garantir que votre message soit parfaitement présenté partout.
Comment les avatars AI et les voix off de HeyGen améliorent-ils les annonces vidéo ?
Les avatars AI sophistiqués de HeyGen et la génération avancée de voix off transforment un simple texte en annonces vidéo dynamiques. Cela vous permet de créer des vidéos professionnelles avec des voix off à sonorité humaine directement à partir de votre script, économisant temps et ressources par rapport au tournage traditionnel.