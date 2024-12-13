Générateur de Vidéos pour l'Alignement d'Équipe : Créez des Équipes Cohérentes Rapidement

Alignez votre équipe, améliorez l'engagement et simplifiez la communication interne en utilisant des modèles de vidéos professionnels et des scènes.

Créez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux responsables techniques et chefs de projet, montrant comment HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de vidéos pour l'alignement d'équipe. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant le partage d'écran combiné à des visualisations de données à l'écran, complété par une voix off AI confiante et articulée. Cette vidéo démontrera l'intégration fluide des avatars AI pour personnaliser des mises à jour techniques complexes, garantissant que toutes les équipes d'ingénierie sont sur la même longueur d'onde.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo concise de 45 secondes ciblant les équipes à distance et distribuées, visant à favoriser l'engagement de l'équipe et servant de créateur de vidéos d'alignement rapide. Le style visuel doit être vibrant et optimiste, mettant en scène des membres d'équipe divers et souriants dans divers environnements virtuels, accompagné d'une bande sonore entraînante et encourageante. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour produire rapidement des mises à jour quotidiennes ou hebdomadaires, assurant une communication claire à travers tous les fuseaux horaires.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo engageante de 60 secondes pour les responsables de la communication interne, mettant en avant les annonces clés de l'entreprise pour améliorer la communication interne. Le style visuel et audio doit être moderne et dynamique, incorporant une image de marque personnalisée, des transitions énergiques et une voix off amicale et professionnelle. Cette vidéo doit tirer parti des nombreux modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement des messages convaincants qui résonnent avec les employés et élèvent le moral général.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de formation complète de 2 minutes pour l'intégration des nouveaux employés et l'apprentissage départemental, soulignant l'importance de la cohésion d'équipe. La présentation visuelle doit être claire et très informative, utilisant des illustrations étape par étape, des diagrammes animés et une voix off calme et explicative. Assurez l'accessibilité pour les équipes mondiales en utilisant les sous-titres/captions automatisés de HeyGen pour traduire et afficher des informations critiques pour des publics divers.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos pour l'Alignement d'Équipe

Créez rapidement des vidéos engageantes pour favoriser la cohésion d'équipe et assurer que tout le monde est aligné avec votre message, peu importe où ils se trouvent.

1
Step 1
Créez Votre Script
Collez ou écrivez votre script, en utilisant notre capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour convertir votre message en une vidéo engageante. Cela forme la base d'une communication interne claire.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Améliorez votre message en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre script. Cela ajoute une touche humaine, rendant vos vidéos plus personnelles et engageantes pour vos équipes à distance ou distribuées.
3
Step 3
Appliquez le Branding
Affinez votre vidéo avec votre identité de marque unique. Utilisez les contrôles de branding (logo, couleurs) pour assurer la cohérence et renforcer votre message à travers tous les efforts de communication interne.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour la préparer pour n'importe quelle plateforme. Partagez-la largement pour assurer un alignement rapide de l'équipe et renforcer la cohésion globale de l'équipe.

Cas d'Utilisation

Favorisez la Cohésion d'Équipe avec des Mises à Jour Motivantes

Générez des messages vidéo inspirants et des mises à jour pour motiver les équipes à distance, renforcer les valeurs de l'entreprise et favoriser un fort sentiment de cohésion d'équipe.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour l'alignement d'équipe ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen permet aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos engageantes pour l'alignement d'équipe et la communication interne. Avec des modèles et des scènes intuitifs, vous pouvez facilement créer des messages percutants pour les équipes à distance ou distribuées, favorisant la cohésion et l'engagement de l'équipe.

HeyGen peut-il utiliser des avatars AI pour la génération de texte-à-vidéo ?

Absolument ! HeyGen utilise des avatars AI avancés pour transformer vos scripts en vidéos soignées et professionnelles. Notre technologie sophistiquée de texte-à-vidéo à partir de script inclut des capacités d'Acteur Vocal AI et un Générateur de Sous-titres AI, assurant une communication claire et cohérente pour tous vos besoins.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un outil efficace pour la communication interne et la formation ?

HeyGen est conçu pour l'efficacité, offrant une vaste bibliothèque de modèles et de scènes qui accélèrent la production de vidéos pour la communication interne et les vidéos de formation. Cela permet aux équipes de créer rapidement des vidéos de haute qualité et engageantes, améliorant la communication globale et l'engagement de l'équipe.

Comment puis-je m'assurer que mes vidéos HeyGen maintiennent la cohérence de la marque ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer le logo de votre entreprise, les couleurs et d'autres éléments visuels directement dans vos vidéos. Cela garantit que chaque vidéo, des mises à jour d'équipe aux supports de formation, renforce votre identité de marque et crée des vidéos engageantes.

