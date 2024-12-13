Créez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux responsables techniques et chefs de projet, montrant comment HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de vidéos pour l'alignement d'équipe. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant le partage d'écran combiné à des visualisations de données à l'écran, complété par une voix off AI confiante et articulée. Cette vidéo démontrera l'intégration fluide des avatars AI pour personnaliser des mises à jour techniques complexes, garantissant que toutes les équipes d'ingénierie sont sur la même longueur d'onde.

