Générateur de Tutoriels pour Enseignants : Créez des Leçons Rapidement
Gagnez du temps en créant des supports pédagogiques uniques et personnalisables. Transformez facilement des scripts en tutoriels vidéo engageants avec la fonctionnalité Texte-à-vidéo.
Découvrez comment créer facilement des présentations percutantes de 60 secondes et des plans de cours uniques, adaptés aux enseignants qui apprécient les fonctionnalités personnalisables. Cette vidéo visuellement attrayante et lumineuse, enrichie d'une voix off professionnelle et de divers modèles et scènes, montre la puissance de HeyGen pour donner vie à vos supports pédagogiques, garantissant que chaque élève reste engagé.
Êtes-vous prêt à innover dans votre salle de classe ? Produisez une vidéo captivante de 30 secondes démontrant comment HeyGen permet aux enseignants de générer des leçons uniques et des fiches d'activités, favorisant une compréhension plus profonde des élèves. Cette vidéo dynamique, utilisant des avatars IA expressifs et une riche bibliothèque de médias/supports stock, inspirera les éducateurs à créer des supports pédagogiques visuellement époustouflants et hautement efficaces qui se démarquent vraiment.
Apprenez à produire rapidement des ressources complémentaires avec un guide pratique de 50 secondes pour les enseignants axé sur les quiz et les fiches d'activités. Cette vidéo informative, complète avec des sous-titres/captions précis et optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exports selon le ratio d'aspect, illustre le processus fluide de transformation de vos idées en contenus éducatifs accessibles et efficaces, rendant votre flux de travail pédagogique plus efficace.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Créez Plus de Cours Éducatifs.
Permettez aux enseignants de créer rapidement des contenus éducatifs complets, élargissant les opportunités d'apprentissage pour les élèves à l'échelle mondiale.
Améliorez l'Engagement et la Rétention des Tutoriels.
Améliorez l'engagement des élèves et la rétention des leçons en transformant les tutoriels en expériences vidéo dynamiques et alimentées par l'IA.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider les enseignants à gagner du temps dans la création de supports pédagogiques ?
HeyGen permet aux enseignants de transformer rapidement du texte en leçons vidéo engageantes en utilisant des avatars IA et une génération avancée de voix off. Cela réduit considérablement le temps passé à créer des présentations et d'autres supports pédagogiques, permettant aux éducateurs de se concentrer davantage sur leurs élèves.
HeyGen peut-il fonctionner comme un générateur de plans de cours ou de tutoriels pour enseignants ?
Oui, HeyGen agit comme un puissant générateur de tutoriels pour enseignants et de plans de cours, permettant aux éducateurs de produire des leçons uniques avec des fonctionnalités personnalisables. Les enseignants peuvent utiliser des modèles existants ou télécharger leurs propres supports, tels que PowerPoint ou Google Slides, et les améliorer avec l'édition IA.
Comment HeyGen soutient-il les besoins divers des élèves et la différenciation ?
HeyGen soutient les besoins divers des élèves grâce à des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques et les capacités de traduction, rendant les supports pédagogiques accessibles à un public plus large. Les enseignants peuvent également adapter les leçons vidéo pour la différenciation en personnalisant facilement le contenu et en créant des fiches d'activités complémentaires.
Quelles fonctionnalités personnalisables HeyGen offre-t-il aux éducateurs créant des présentations vidéo ?
HeyGen offre de nombreuses fonctionnalités personnalisables pour les éducateurs, y compris un éditeur de diapositives robuste et des outils d'édition IA pour perfectionner les présentations vidéo. Les enseignants peuvent intégrer des contrôles de marque, utiliser une vaste bibliothèque de médias et redimensionner les vidéos pour diverses plateformes, assurant un aspect poli et professionnel.