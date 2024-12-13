Générateur de Vidéos de Formation pour Enseignants : Créez des Cours Engagés Rapidement

Créez sans effort des vidéos éducatives professionnelles en transformant vos scripts textuels en contenu engageant avec notre générateur de vidéos AI.

Imaginez une vidéo d'une minute conçue pour les enseignants nouvellement embauchés, offrant un aperçu accueillant et informatif des outils numériques essentiels utilisés dans l'école. Le style visuel doit être professionnel et épuré, avec un avatar AI démontrant les éléments de l'interface, complété par une voix off AI amicale et claire. Ce "générateur de vidéos de formation pour enseignants" peut rapidement introduire le nouveau personnel aux procédures, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une présentation engageante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une "vidéo de formation AI" de 2 minutes destinée aux éducateurs expérimentés, présentant une technique innovante de gestion de classe. La vidéo doit adopter un style visuel dynamique et illustratif, incorporant du texte à l'écran pour mettre en évidence les stratégies clés. L'audio doit comporter une voix off professionnelle, avec les sous-titres/captions de HeyGen assurant l'accessibilité et renforçant les points d'apprentissage pour tous les spectateurs, positionnant cela comme un "créateur de vidéos éducatives" efficace.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de 90 secondes pour les enseignants apprenant l'éducation inclusive, en se concentrant sur la création de supports d'apprentissage accessibles. Le style visuel doit être lumineux et encourageant, utilisant une variété de médias de stock et de graphiques animés pour illustrer les besoins et solutions divers des étudiants. L'audio doit maintenir un ton positif et rassurant, et la vidéo doit être facilement générée en utilisant la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen, en faisant une solution vidéo hautement personnalisable.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo concise de 45 secondes offrant des conseils rapides pour intégrer les outils AI dans le programme scolaire. Ciblez les éducateurs curieux de technologie à la recherche d'informations immédiates et exploitables. Le style visuel doit être moderne et rapide, avec des graphiques vibrants et des clips courts et percutants. Ce "générateur de vidéos AI" peut utiliser les modèles et scènes de HeyGen pour un développement rapide, assurant un aspect soigné avec une narration claire et concise.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation pour Enseignants

Rationalisez la création de vidéos de formation de haute qualité pour enseignants. Notre générateur de vidéos AI vous aide à produire facilement du contenu éducatif engageant.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par coller ou taper votre contenu de formation. Notre générateur de vidéos AI transformera votre texte en scènes engageantes, en utilisant ses capacités de texte-à-vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre instructeur. Ces avatars donnent vie à vos leçons, rendant le contenu plus engageant pour les apprenants.
3
Step 3
Personnalisez Vos Visuels
Améliorez votre vidéo avec des visuels professionnels et du branding. Utilisez des modèles et scènes préconçus pour structurer votre contenu et renforcer les points d'apprentissage clés.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois satisfait de votre vidéo éducative, générez et téléchargez votre production finale. Exportez facilement votre vidéo dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Concepts Éducatifs Complexes

.

Utilisez l'AI pour simplifier les méthodologies d'enseignement complexes et les théories éducatives, rendant les concepts avancés accessibles et engageants pour tous les éducateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen assure-t-il une génération de vidéos AI de haute qualité pour le contenu éducatif ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui produit des vidéos de qualité 4K époustouflantes, offrant des avatars AI réalistes et des outils de montage vidéo puissants pour améliorer les vidéos éducatives. Cela garantit que votre contenu vidéo généré par AI est professionnel et engageant, que ce soit pour la formation des enseignants ou à des fins éducatives générales.

Puis-je facilement transformer des scripts textuels en vidéos de formation AI engageantes avec HeyGen ?

Absolument. Le générateur de texte-à-vidéo intuitif de HeyGen vous permet de convertir du texte en vidéos engageantes sans effort, avec des voix AI réalistes et des sous-titres automatiques. Cela rend la création de vidéos de formation AI percutantes incroyablement efficace et accessible pour tous les utilisateurs.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos éducatives AI créées avec HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos besoins de créateur de vidéos éducatives, y compris une bibliothèque diversifiée de plus de 230 avatars AI et des modèles personnalisables. Vous pouvez personnaliser chaque aspect en utilisant des outils de montage vidéo robustes et des contrôles de marque pour correspondre à votre identité de marque unique pour toutes les vidéos de formation AI.

HeyGen est-il adapté à la formation technique et à une utilisation sécurisée en entreprise ?

Oui, HeyGen est conçu pour soutenir les besoins de formation technique et de développement des employés, offrant des fonctionnalités pour des mises à jour faciles et une intégration transparente avec les LMS. Notre plateforme est conforme aux normes SOC 2 et RGPD, garantissant une production vidéo sécurisée et fiable pour votre organisation.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo