Imaginez une vidéo d'une minute conçue pour les enseignants nouvellement embauchés, offrant un aperçu accueillant et informatif des outils numériques essentiels utilisés dans l'école. Le style visuel doit être professionnel et épuré, avec un avatar AI démontrant les éléments de l'interface, complété par une voix off AI amicale et claire. Ce "générateur de vidéos de formation pour enseignants" peut rapidement introduire le nouveau personnel aux procédures, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une présentation engageante.

