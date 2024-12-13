Créateur de Vidéos de Ressources pour Enseignants : Créez des Leçons Engagées Rapidement

Renforcez votre enseignement avec des vidéos d'apprentissage rapides et accessibles. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour donner vie à vos leçons et gagner du temps.

537/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction professionnelle de 60 secondes ciblant les éducateurs qui souhaitent améliorer leur "création de supports pédagogiques". Le style visuel doit être élégant et informatif, avec des superpositions de texte dynamiques et des graphiques épurés, soutenus par une voix off articulée et autoritaire. Le message principal doit souligner comment la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen peut transformer les plans de cours en contenu vidéo soigné sans effort, transformant des sujets complexes en modules d'apprentissage facilement digestibles.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo tutorielle concise de 30 secondes destinée aux enseignants novices en "création vidéo", mettant l'accent sur la façon dont HeyGen favorise "l'apprentissage accessible" pour leurs élèves. Le style visuel doit être simple et encourageant, utilisant des enregistrements d'écran faciles à suivre de l'interface HeyGen, accompagnés d'un narrateur amical et encourageant. La vidéo doit illustrer clairement l'avantage des "Sous-titres/captions" pour l'inclusivité, garantissant que tous les élèves peuvent facilement s'engager avec le contenu.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de présentation soignée de 50 secondes destinée aux administrateurs scolaires ou aux chefs de département évaluant un "créateur de vidéos de ressources pour enseignants" robuste. L'approche visuelle doit être professionnelle et digne de confiance, incorporant des "avatars AI" de haute qualité présentant les informations clés de manière confiante, complétée par une musique de fond inspirante. Cette vidéo doit démontrer efficacement comment les capacités de présentation professionnelle de HeyGen améliorent la communication à l'échelle de l'école ou les besoins de développement professionnel.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Ressources pour Enseignants

Renforcez votre enseignement avec des leçons vidéo dynamiques et engageantes. Transformez votre programme en expériences visuelles captivantes pour améliorer l'apprentissage des élèves et gagner un temps précieux.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger le contenu de votre leçon. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité texte en vidéo à partir de script de la plateforme pour transformer sans effort votre texte écrit en scènes visuelles, simplifiant ainsi votre processus de création de script.
2
Step 2
Choisissez des Visuels et des Avatars
Améliorez votre contenu éducatif avec des visuels captivants. Utilisez la bibliothèque multimédia/soutien de stock pour sélectionner parmi une large gamme d'images et de vidéos de stock pertinentes qui illustrent parfaitement vos concepts.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Sous-titres
Personnalisez votre vidéo et assurez la clarté pour tous les apprenants. Avec la génération de voix off, vous pouvez ajouter une narration professionnelle. De plus, incluez des sous-titres/captions pour rendre votre contenu accessible et renforcer les informations clés, en utilisant les voix off.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Leçon
Finalisez votre vidéo éducative pour la distribution. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour préparer votre vidéo pour différentes plateformes, simplifiant les étapes finales de votre création vidéo et la rendant prête pour vos élèves.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Sujets Complexes

.

Simplifier les concepts et les supports pédagogiques complexes, rendant les sujets difficiles plus faciles à comprendre et à assimiler pour les élèves.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les enseignants à créer des vidéos éducatives engageantes ?

HeyGen permet aux enseignants de devenir des créateurs de vidéos éducatives efficaces, simplifiant la création de supports pédagogiques. Avec des avatars AI et la fonctionnalité texte en vidéo à partir de script, vous pouvez rapidement produire des vidéos éducatives engageantes qui améliorent l'apprentissage accessible, économisant un temps précieux.

Quelles capacités AI offre HeyGen pour la création vidéo ?

HeyGen est un puissant générateur de vidéos AI, transformant les scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off réalistes. Cela accélère considérablement le processus de création vidéo, permettant aux utilisateurs de gagner du temps sur des productions complexes.

HeyGen fournit-il des ressources pour un contenu éducatif riche ?

Oui, HeyGen soutient un contenu éducatif riche avec une bibliothèque multimédia complète et une variété de modèles. Cet outil en ligne permet une intégration facile de photos et vidéos de stock, aidant à la création de supports pédagogiques dynamiques.

Les enseignants peuvent-ils facilement éditer leur contenu vidéo avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen facilite l'édition de vidéos avec du texte, permettant des modifications rapides des scripts et la génération automatique de sous-titres. L'interface intuitive soutient une création vidéo efficace, garantissant que les enseignants peuvent affiner leur contenu sans effort.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo