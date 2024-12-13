Créateur de Vidéos de Rapport pour Enseignants : Créez des Rapports Engagés Facilement

Transformez sans effort le texte des rapports étudiants en vidéos éducatives dynamiques grâce à la création vidéo alimentée par l'IA, économisant ainsi un temps précieux aux enseignants.

Imaginez créer une vidéo éducative concise d'une minute destinée aux administrateurs scolaires et aux éducateurs, démontrant le fonctionnement de l'AI Video Agent de HeyGen. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec du texte à l'écran net et des animations, complété par une voix off calme et informative générée grâce à la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script, pour expliquer clairement le processus de création de vidéos de rapport pour les enseignants.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Les enseignants peuvent facilement créer une vidéo de rapport de réussite étudiante engageante de 45 secondes, adaptée aux parents, mettant en avant les progrès individuels des élèves. Cette vidéo doit présenter une esthétique visuelle moderne et positive avec des couleurs vives et une musique de fond entraînante, en utilisant les modèles personnalisables de HeyGen et les sous-titres/captions automatiques pour garantir clarté et accessibilité, rendant le processus de création de vidéos de rapport de réussite étudiante intuitif.
Exemple de Prompt 2
Les équipes de marketing scolaire peuvent produire une vidéo marketing scolaire convaincante de 30 secondes ciblant les familles potentielles, mettant en avant les offres uniques de leur établissement. Le style visuel doit être dynamique et énergique avec des coupes rapides et des graphismes vibrants, accompagné d'une génération de voix off professionnelle et articulée de HeyGen, exploitant efficacement la bibliothèque de médias/stock de la plateforme pour créer des vidéos marketing scolaires soignées.
Exemple de Prompt 3
Pour un guide complet de 2 minutes, apprenez à améliorer vos vidéos de rapport en utilisant efficacement la bibliothèque de médias/stock étendue de HeyGen, idéale pour les enseignants férus de technologie et les créateurs de contenu. La présentation visuelle doit être détaillée, avec des segments d'enregistrement d'écran pour illustrer chaque étape, accompagnée d'une voix off claire et instructive, démontrant comment intégrer les médias de manière transparente et ajuster le redimensionnement des rapports d'aspect et les exportations pour diverses vidéos de rapport.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Rapport pour Enseignants

Créez sans effort des vidéos de rapport de réussite étudiante engageantes et personnalisées qui communiquent clairement les progrès et favorisent la collaboration entre éducateurs et familles.

1
Step 1
Créez la Base de Votre Rapport
Commencez par sélectionner parmi des modèles personnalisables ou en saisissant votre script de rapport pour utiliser la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour un démarrage rapide et structuré.
2
Step 2
Ajoutez les Réussites des Élèves
Personnalisez votre vidéo en ajoutant des données spécifiques aux élèves, des images et des vidéos de la bibliothèque de médias/stock étendue pour mettre en avant les progrès individuels.
3
Step 3
Générez une Voix Off Professionnelle
Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour narrer les rapports de progrès des élèves. Choisissez parmi des voix diverses pour transmettre les informations de manière claire et professionnelle.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Rapport
Finalisez vos vidéos de rapport en vérifiant tous les détails. Ensuite, utilisez la fonctionnalité de redimensionnement des rapports d'aspect et d'exportation de HeyGen pour générer votre vidéo complétée, prête à être partagée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Valeur les Réussites des Élèves Visuellement

.

Transformez les rapports de réussite étudiante en vidéos dynamiques AI, mettant efficacement en avant les progrès et célébrant les étapes importantes pour les parents.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment l'AI Video Agent de HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives ?

L'AI Video Agent de HeyGen utilise une IA avancée pour transformer des scripts en leçons et rapports vidéo engageants, incluant la génération automatique de voix off et des avatars IA réalistes. Ce processus de création vidéo alimenté par l'IA réduit considérablement le temps de production pour les éducateurs.

Les enseignants peuvent-ils utiliser HeyGen pour créer des vidéos de rapport de réussite étudiante personnalisées ?

Oui, HeyGen sert de créateur de vidéos de rapport pour enseignants intuitif, offrant des modèles personnalisables qui permettent aux éducateurs de produire rapidement des vidéos de rapport de réussite étudiante personnalisées. Vous pouvez facilement ajouter des retours spécifiques aux élèves et des visuels pour rendre chaque rapport unique.

Quels outils d'édition sont disponibles dans HeyGen pour améliorer les vidéos de rapport ?

HeyGen propose un éditeur vidéo convivial avec une interface de glisser-déposer, permettant une personnalisation facile de vos vidéos de rapport. Vous pouvez enrichir le contenu avec du texte et des sous-titres, ajouter des animations engageantes et utiliser une riche bibliothèque de médias pour créer des vidéos éducatives soignées.

HeyGen est-il adapté à la création de vidéos marketing scolaires et de contenu pour les réseaux sociaux ?

Absolument, l'interface conviviale de HeyGen en fait un excellent outil pour générer des vidéos marketing scolaires convaincantes et du contenu dynamique pour les réseaux sociaux. Sa polyvalence permet une production rapide de vidéos engageantes pour promouvoir efficacement votre établissement sur diverses plateformes.

