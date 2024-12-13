Imaginez créer une vidéo éducative concise d'une minute destinée aux administrateurs scolaires et aux éducateurs, démontrant le fonctionnement de l'AI Video Agent de HeyGen. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec du texte à l'écran net et des animations, complété par une voix off calme et informative générée grâce à la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script, pour expliquer clairement le processus de création de vidéos de rapport pour les enseignants.

Générer une Vidéo