Imaginez une vidéo explicative animée de 45 secondes destinée aux élèves de la maternelle à la terminale, visuellement vibrante et joyeuse, expliquant des concepts scientifiques complexes avec une voix engageante et enthousiaste. Ce scénario de "créateur de vidéos éducatives" utilise les avatars AI de HeyGen pour donner vie aux personnages, rendant l'apprentissage amusant et accessible pour les jeunes apprenants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Créez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes conçue pour vos collègues enseignants, présentant une nouvelle technique de gestion de classe avec un style visuel professionnel et épuré et une voix calme et autoritaire. En utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen, ce projet de "créateur de vidéos d'instruction" fournit des conseils clairs et pratiques de manière efficace.
Développez une vidéo détaillée de 60 secondes pour les étudiants universitaires ou les apprenants adultes, décomposant un événement historique complexe avec des graphiques élégants et informatifs et une voix mesurée et articulée. Ce projet de "création de texte en vidéo" bénéficie des sous-titres/captions automatiques de HeyGen, garantissant une compréhension et une accessibilité maximales pour des styles d'apprentissage diversifiés.
Produisez une mise à jour informative chaleureuse de 20 secondes pour les parents ou le personnel scolaire, partageant des nouvelles importantes ou des retours personnalisés dans un style visuel accueillant, complété par une voix naturelle et conversationnelle. Cette tâche de "créateur de vidéos d'instruction pour enseignants" est améliorée sans effort par la génération avancée de voix off de HeyGen, fournissant des voix AI réalistes qui favorisent la connexion et la clarté.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Instruction pour Enseignants

Transformez sans effort vos plans de leçon en vidéos d'instruction engageantes et professionnelles avec AI, rendant l'apprentissage accessible et percutant pour vos élèves.

Créez Votre Script
Commencez par saisir votre script d'enseignement. Utilisez la capacité de "création de texte en vidéo" de HeyGen pour donner instantanément vie à votre leçon, transformant le texte en visuels dynamiques.
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"Avatars AI" pour vous représenter ou représenter votre institution. Personnalisez leur apparence et sélectionnez une voix appropriée pour transmettre votre message d'instruction.
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre vidéo avec des images, vidéos et musiques pertinentes de la bibliothèque multimédia intégrée. Appliquez des contrôles de branding pour maintenir une apparence institutionnelle cohérente.
Exportez Votre Vidéo d'Instruction
Une fois satisfait, utilisez le "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour générer votre vidéo d'instruction de haute qualité dans divers formats, prête à être partagée sans effort avec les élèves.

Clarifier les Sujets Complexes pour les Apprenants

Transformez des concepts académiques complexes en leçons vidéo facilement compréhensibles, rendant les sujets difficiles accessibles et engageants pour tous les élèves.

Comment HeyGen peut-il aider les éducateurs à créer des vidéos d'instruction engageantes ?

HeyGen permet aux éducateurs de devenir des créateurs de vidéos éducatives efficaces en utilisant des Avatars AI et des modèles complets. Avec HeyGen, la création de vidéos d'instruction de haute qualité est simplifiée, ce qui en fait un générateur de vidéos AI idéal pour des besoins d'apprentissage diversifiés.

Qu'est-ce qui rend HeyGen une plateforme vidéo AI efficace pour le contenu de formation ?

HeyGen sert de plateforme vidéo AI puissante, permettant aux équipes de L&D et aux créateurs de contenu de produire rapidement des vidéos de formation professionnelles. Ses capacités de création de texte en vidéo, combinées à des voix AI réalistes et des voix off AI, réduisent considérablement le temps et l'effort de production.

Puis-je personnaliser le contenu généré par AI dans HeyGen pour mes besoins d'enseignement ?

Absolument, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour chaque créateur de contenu, vous permettant d'éditer des vidéos avec du texte et d'utiliser une large gamme de modèles. Cela garantit que vos vidéos éducatives animées s'alignent parfaitement avec vos exigences spécifiques de création vidéo et d'enseignement.

À quel point les Avatars AI et les voix utilisés dans les vidéos de HeyGen sont-ils réalistes ?

HeyGen propose des Avatars AI hautement réalistes et offre une sélection de voix AI authentiques et réalistes, élevant la qualité de votre expérience de créateur de vidéos d'instruction pour enseignants. Ce générateur de vidéos AI avancé assure une présence professionnelle et engageante pour tous vos projets de création vidéo.

