Créateur de Vidéo de Mise à Jour de Tâche pour Communiquer le Progrès Instantanément

Exploitez les avatars AI pour délivrer vos mises à jour de tâches visuellement, augmentant l'engagement et assurant que chaque membre de l'équipe reçoive le message.

Imaginez créer une vidéo de mise à jour de tâche d'une minute pour vos membres d'équipe internes ou chefs de projet, délivrant une mise à jour logicielle cruciale avec clarté et professionnalisme. Cette vidéo devrait présenter un style visuel direct et épuré ainsi qu'une voix off claire et professionnelle, garantissant que chaque détail technique soit facilement compréhensible. Exploitez la fonctionnalité "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la compréhension, rendant les informations complexes simples pour tout le monde.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction de 90 secondes destinée aux nouveaux employés ou utilisateurs de logiciels, conçue pour les guider à travers une fonctionnalité ou un outil spécifique. La vidéo adoptera un style visuel et audio engageant, de type tutoriel, en utilisant les "Avatars AI" de HeyGen pour présenter l'information de manière amicale et cohérente. Assurez une compréhension nette grâce à la "Génération de voix off", créant un guide clair et professionnel pour une intégration sans faille.
Exemple de Prompt 2
Produisez un rapport de statut de projet complet de 2 minutes pour les parties prenantes ou les clients, mettant en avant les progrès et les prochaines étapes dans un style visuel et audio soigné et orienté business. Utilisez les "Modèles et scènes" de HeyGen pour établir une apparence et une sensation professionnelles, et simplifiez la création de contenu en générant la vidéo directement à partir de votre script grâce à "Texte en vidéo à partir du script", rendant les rapports complexes attrayants et faciles à suivre.
Exemple de Prompt 3
Créez un guide de mise en avant de fonctionnalité ou de dépannage de 45 secondes adapté au personnel de support technique ou aux utilisateurs finaux cherchant des solutions rapides à un problème courant. Cette vidéo exige une approche concise, axée sur le problème et la solution avec des explications visuelles claires. Améliorez la compréhension et l'accessibilité en incorporant les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour tout le contenu parlé, et enrichissez le récit visuel avec des visuels pertinents de sa "Bibliothèque de médias/support de stock".
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo de Mise à Jour de Tâche

Transformez rapidement vos mises à jour de tâches en vidéos engageantes. Communiquez le progrès, partagez des informations clés et tenez votre équipe informée avec facilité.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre mise à jour de tâche. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir du script" de HeyGen pour générer instantanément un brouillon vidéo à partir de votre texte.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour présenter votre mise à jour. Cela ajoute une touche humaine professionnelle sans avoir besoin d'une caméra.
3
Step 3
Appliquez des Voix Off Professionnelles
Améliorez la clarté et l'engagement avec une "génération de voix off" de haute qualité. Assurez-vous que votre message soit délivré efficacement à votre équipe.
4
Step 4
Exportez avec des Légendes
Finalisez votre vidéo de mise à jour, en ajoutant des "sous-titres/légendes" pour l'accessibilité et une compréhension améliorée, puis partagez-la facilement avec votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Succès

Communiquez efficacement les réussites de projet et le succès client avec des vidéos engageantes alimentées par l'AI, renforçant la confiance et démontrant la valeur.

Questions Fréquemment Posées

HeyGen peut-il convertir des scripts textuels en vidéos dynamiques alimentées par l'AI ?

Oui, HeyGen excelle dans la "création de vidéos alimentées par l'AI", vous permettant de transformer vos scripts textuels directement en vidéos engageantes. Il vous suffit d'entrer votre contenu, et la plateforme "générera une vidéo à partir d'une simple invite", avec des visuels dynamiques et un avatar AI.

Comment HeyGen soutient-il l'accessibilité vidéo avec l'audio et les légendes ?

HeyGen fournit des fonctionnalités "techniques" robustes pour une accessibilité améliorée, y compris le "support de sous-titres fermés auto-générés" et des "voix off à sonorité professionnelle" pour toutes vos vidéos. Notre plateforme offre une "génération de voix off" et des "sous-titres/légendes" pour garantir que votre contenu soit clair et atteigne un public plus large.

Quelles options d'exportation et d'intégration sont disponibles dans HeyGen ?

HeyGen offre des "capacités d'exportation" étendues, vous permettant de rendre vos vidéos dans divers formats et résolutions, y compris l'"exportation en 4K". Cela garantit que votre contenu soit toujours de haute qualité et compatible avec vos "intégrations" et flux de travail existants, rendant le "redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect" simples.

HeyGen permet-il une personnalisation de marque avec les avatars AI ?

Oui, HeyGen fournit des "contrôles de marque" avancés qui vous permettent d'intégrer sans effort le logo de votre entreprise, les couleurs et d'autres éléments personnalisés dans vos vidéos mettant en vedette des "avatars AI". Cela garantit que chaque "partage personnalisé de marque" s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque pour un rendu professionnel et cohérent.

