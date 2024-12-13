Créateur de Vidéos d'Instructions de Tâches : Créez des Guides Pratiques Rapidement
Rationalisez la formation des employés et les documents d'intégration avec la création de vidéos alimentée par l'AI utilisant des avatars AI réalistes.
Pour les employés internes, générez une vidéo explicative professionnelle de 60 secondes qui décrit une nouvelle Procédure Opérationnelle Standard (POS), avec des animations engageantes et une voix autoritaire mais amicale. Cette création devrait utiliser la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour transmettre avec précision le contenu des "vidéos explicatives" et la génération de voix off pour une narration cohérente, transformant les "POS" fastidieuses en modules d'apprentissage engageants.
Une documentation vidéo concise de 30 secondes est nécessaire pour les freelances et les propriétaires de petites entreprises, présentant un conseil rapide de "créateur de vidéos d'instructions de tâches" avec un style visuel dynamique. Mettez en avant les actions clés par du texte à l'écran et améliorez la clarté avec des sous-titres automatiques pour une compréhension rapide, présentant clairement une "documentation vidéo" précieuse dans un format facilement digestible.
Une vidéo d'accueil de 50 secondes pour l'intégration des nouveaux employés dans un cadre d'entreprise doit être développée, utilisant un style visuel riche et informatif qui intègre une bibliothèque de médias diversifiée/soutien de stock pour illustrer la culture et les valeurs de l'entreprise, accompagnée d'une piste audio chaleureuse et encourageante. L'objectif est de mettre en avant la "personnalisation vidéo" pour adapter chaque segment des "documents d'intégration" à des rôles spécifiques, rendant l'intégration des nouveaux employés fluide.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Cours Sans Effort.
Produisez rapidement des cours vidéo complets et des guides pratiques pour éduquer un public mondial avec des avatars AI et un contenu dynamique.
Formation Améliorée des Employés.
Améliorez la rétention des connaissances et l'engagement pour la formation des employés, les documents d'intégration et les POS en utilisant des vidéos interactives et pilotées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il rationaliser la documentation vidéo créative ?
HeyGen permet aux utilisateurs de simplifier la documentation vidéo pour les guides pratiques et les POS grâce à la création de vidéos alimentée par l'AI. Profitez des modèles préconstruits et des avatars AI pour produire du contenu professionnel efficacement, transformant des instructions complexes en visuels engageants.
Quel type d'avatars AI HeyGen propose-t-il pour le contenu vidéo ?
HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI qui donnent vie à votre contenu, accompagnés de voix off AI naturelles. Cela permet une personnalisation vidéo étendue sans besoin de caméras ou d'acteurs, améliorant vos vidéos explicatives ou documents d'intégration.
HeyGen peut-il aider à créer rapidement des vidéos de formation et explicatives pour les employés ?
Absolument. HeyGen est un puissant créateur de vidéos d'instructions de tâches conçu pour produire rapidement des vidéos de formation et explicatives de haute qualité pour les employés. Avec une fonctionnalité intuitive de glisser-déposer et une bibliothèque de modèles, vous pouvez ajouter des sous-titres AI et des voix off AI à n'importe quel script, réduisant considérablement le temps de production.
HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités avancées de personnalisation vidéo ?
Oui, HeyGen offre des options robustes de personnalisation vidéo, y compris des sous-titres AI automatiques et des traductions AI pour atteindre des audiences mondiales. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque tels que des logos et des couleurs, assurant la cohérence de tout votre contenu vidéo.