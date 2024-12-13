Créateur de Vidéos avec Tête Parlante : Créez des Vidéos AI Facilement

Créez des vidéos professionnelles avec tête parlante pour les réseaux sociaux et les usages commerciaux en utilisant des avatars AI réalistes.

Imaginez une vidéo d'une minute où un développeur technologique utilise le `générateur de vidéos AI` avancé de HeyGen pour expliquer clairement les subtilités d'une nouvelle API. Le public cible est constitué d'autres développeurs, et le style visuel est épuré et schématique, complété par une voix AI professionnelle et autoritaire. Cette vidéo utilise efficacement les `Modèles & scènes` de HeyGen pour structurer des informations techniques complexes en segments facilement compréhensibles, assurant clarté et impact.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux formateurs en logiciels, guidant les utilisateurs à travers un flux de travail logiciel complexe. La vidéo doit présenter un `avatar parlant` sophistiqué exposant clairement les étapes, avec un style visuel engageant qui met en valeur les éléments de l'interface utilisateur. La capacité de HeyGen à `convertir du texte en vidéo à partir d'un script` garantit une diffusion précise et cohérente du contenu du tutoriel, rendant l'apprentissage efficace et professionnel.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de mise à jour de 2 minutes pour les responsables informatiques afin de communiquer les mises à niveau essentielles du système à une équipe distribuée mondialement. Le style visuel doit être informatif avec des superpositions de données, et l'audio doit offrir une clarté multilingue grâce à une `plateforme de vidéo avec tête parlante AI`. En utilisant la génération avancée de `voix off` de HeyGen, cette vidéo peut transmettre facilement les informations techniques dans diverses langues, garantissant que tous les membres de l'équipe sont bien informés.
Exemple de Prompt 3
Produisez un guide de dépannage dynamique de 45 secondes pour les équipes de support technique, traitant d'un bug logiciel courant. Cette vidéo cible les utilisateurs finaux cherchant des solutions rapides, avec des visuels rapides et directs et une voix AI calme et rassurante. De manière cruciale, la fonctionnalité de `Sous-titres/légendes` de HeyGen fournira un renforcement visuel immédiat des instructions orales, améliorant l'accessibilité et la compréhension pendant le processus de production vidéo.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos avec tête parlante

Transformez facilement votre texte en vidéos engageantes avec tête parlante en quelques minutes, créant du contenu professionnel pour tout usage avec des outils AI intuitifs.

1
Step 1
Créez votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script vidéo. Notre générateur de vidéos AI convertira automatiquement votre texte en une voix off naturelle.
2
Step 2
Sélectionnez votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour être le visage de votre vidéo, assurant que votre message est délivré efficacement.
3
Step 3
Appliquez votre Branding
Personnalisez votre vidéo en appliquant le logo et les couleurs de votre marque, assurant une apparence cohérente et professionnelle pour tout votre contenu.
4
Step 4
Exportez votre Vidéo
Revoyez votre création et exportez votre vidéo professionnelle dans divers formats d'aspect, prête à être partagée sur toutes vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux

.

Créez facilement des vidéos captivantes avec tête parlante pour les plateformes de réseaux sociaux afin de renforcer votre présence en ligne.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen crée-t-il des vidéos professionnelles à partir de texte ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer votre script en une vidéo avec tête parlante soignée. Il vous suffit d'entrer votre texte, de choisir un avatar et une voix AI, et HeyGen génère la vidéo avec un discours et des visuels synchronisés, rendant le montage vidéo sans effort.

HeyGen peut-il produire des vidéos avec tête parlante dans plusieurs langues ?

Oui, HeyGen prend en charge la création de vidéos avec tête parlante dans plus de 140 langues, permettant une communication mondiale pour vos vidéos de marque. Ce support linguistique étendu garantit que votre message atteint efficacement un public diversifié.

Quels types d'avatars AI sont disponibles sur la plateforme HeyGen ?

HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes et d'avatars personnalisés qui peuvent être utilisés pour représenter votre marque ou transmettre votre message. Ces avatars AI donnent vie à vos scripts, rendant vos vidéos professionnelles engageantes et dynamiques.

HeyGen fournit-il des modèles pour créer divers types de vidéos ?

Absolument, HeyGen offre une large sélection de modèles conçus pour différents cas d'utilisation, des vidéos explicatives au contenu pour les réseaux sociaux. Ces modèles simplifient le processus de création vidéo, vous permettant de produire rapidement et efficacement des vidéos de haute qualité.

