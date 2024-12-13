Générateur de Vidéos IA Talking Head : Créez des Vidéos Instantanément

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux nouveaux utilisateurs de générateurs de vidéos par IA, en particulier les propriétaires de petites entreprises, démontrant le processus fluide d'utilisation des fonctionnalités "Génération de voix off" et "Sous-titres/captions" de HeyGen pour un contenu accessible. Adoptez une approche visuelle amicale et étape par étape avec un texte clair et lumineux à l'écran et un ton audio chaleureux et encourageant pour guider les spectateurs dans la création de vidéos professionnelles.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes destinée aux professionnels du marketing explorant la portée mondiale, illustrant la puissance des "Avatars IA" de HeyGen combinés à la "Génération de voix off" pour un contenu multilingue avec synchronisation labiale réaliste. Utilisez un style visuel moderne et rapide avec des avatars divers parlant différentes langues, accompagnés d'une musique de fond énergique et inspirante pour souligner le potentiel mondial.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo d'examen technique détaillée de 2 minutes pour les critiques technologiques et les éducateurs, comparant les fonctionnalités de configuration et de personnalisation de divers générateurs de vidéos par IA, en mettant particulièrement en avant les "Modèles & scènes" robustes de HeyGen et le vaste "Support de bibliothèque/média stock". Présentez cela avec un style visuel clair et analytique comprenant des enregistrements d'écran et des comparaisons côte à côte, narré par une voix IA experte et autoritaire.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos IA talking head

Transformez facilement votre texte en vidéos talking head engageantes avec des avatars IA, des voix off professionnelles et des éléments personnalisables, obtenant des résultats de haute qualité efficacement.

1
Step 1
Sélectionnez votre Avatar IA
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars IA" réalistes pour représenter votre marque ou message, posant les bases de votre vidéo.
2
Step 2
Générez une Voix Off Réaliste
Collez votre script et le moteur IA le convertit automatiquement en une "Génération de voix off" au son naturel synchronisée avec votre avatar choisi, assurant une synchronisation labiale réaliste.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels et du Branding
Élevez votre vidéo en ajoutant des visuels de fond, de la musique et en appliquant vos "Contrôles de branding (logo, couleurs)" pour correspondre à l'identité de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez votre Vidéo de Haute Qualité
Finalisez votre vidéo en révisant les "Sous-titres/captions" générés automatiquement, puis exportez-la dans le ratio d'aspect souhaité, prête pour toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Améliorez la Formation et l'Éducation

Offrez des modules de formation et du contenu éducatif percutants en utilisant des talking heads IA, améliorant l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances efficacement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen convertit-il le texte en vidéo IA ?

HeyGen utilise une IA avancée pour transformer votre script écrit en vidéos IA engageantes avec des avatars IA réalistes et une synchronisation labiale précise. Nos capacités robustes de synthèse vocale et de générateur de voix IA garantissent une voix off professionnelle pour votre contenu.

HeyGen peut-il créer des vidéos avec support multilingue et sous-titres automatiques ?

Oui, HeyGen offre un support multilingue complet, vous permettant de produire des vidéos talking head IA pour des audiences mondiales diverses. La plateforme assure une synchronisation labiale réaliste pour toutes les langues et génère automatiquement des sous-titres, améliorant l'accessibilité avec les fonctionnalités de sous-titres automatiques.

Quelles fonctionnalités avancées d'édition HeyGen propose-t-il pour la personnalisation des vidéos ?

L'éditeur vidéo IA puissant de HeyGen permet une personnalisation étendue, y compris l'utilisation de modèles vidéo dynamiques et le redimensionnement précis des ratios d'aspect. Cela vous permet d'adapter votre contenu pour diverses plateformes et d'obtenir un aspect professionnel et soigné.

À quel point les avatars IA personnalisés disponibles sur HeyGen sont-ils réalistes ?

HeyGen est fier de générer des avatars IA hautement réalistes, avec des expressions et des mouvements naturels, rendant votre expérience de générateur de vidéos talking head fluide. Vous pouvez également créer des avatars IA personnalisés pour garantir que l'identité unique de votre marque se reflète dans chaque production.

