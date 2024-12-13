Créateur de Vidéos avec Avatar Parlant : Créez des Vidéos AI Engagantes Instantanément

Créez des vidéos époustouflantes rapidement avec une plateforme facile à utiliser, dotée d'avatars AI et d'options de personnalisation étendues.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo vibrante, dynamique et accrocheuse de 30 secondes pour les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, mettant en scène un avatar AI expressif qui délivre une annonce rapide ou un conseil tendance avec une voix AI énergique et entraînante. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour donner vie à votre persona numérique et captiver instantanément votre audience.
Exemple de Prompt 2
Développez une introduction de tutoriel concise et informative de 60 secondes pour les éducateurs et formateurs, en utilisant un style visuel amical et structuré pour expliquer un sujet complexe via un avatar AI personnalisé. Assurez-vous que l'audio utilise une voix AI calme et autoritaire et intégrez les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la rétention d'apprentissage.
Exemple de Prompt 3
Présentez l'avenir de la création vidéo dans un clip élégant, minimaliste et futuriste de 40 secondes destiné aux passionnés de technologie et aux premiers adoptants, mettant en avant les capacités d'un générateur d'avatar AI. Présentez un concept innovant avec une voix AI moderne et nette, et assurez-vous que le résultat final est optimisé en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect de HeyGen pour diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos avec Avatar Parlant

Transformez votre texte en vidéos dynamiques et engageantes avec tête parlante en quelques minutes grâce à notre générateur d'avatars AI intuitif, parfait pour tout créateur de contenu.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes ou créez vos propres avatars AI personnalisés pour représenter votre marque ou votre message.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script ou Voix
Tapez simplement votre script, et notre plateforme le convertira en une voix off naturelle avec une synchronisation labiale parfaite.
3
Step 3
Personnalisez Votre Scène
Améliorez votre vidéo en sélectionnant une couleur de fond, en ajoutant des éléments de marque et en organisant des modèles et des scènes pour correspondre à votre vision.
4
Step 4
Générez Votre Vidéo
D'un simple clic, notre créateur de vidéos avec avatar parlant produira une vidéo de haute qualité prête à être partagée sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Formation et Éducation Dynamiques

.

Améliorez l'apprentissage et la rétention en transformant des matières complexes en vidéos engageantes avec tête parlante, adaptées à des audiences variées.

background image

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce qu'un créateur de vidéos avec avatar parlant comme HeyGen ?

HeyGen est un générateur avancé d'avatars AI qui transforme le texte en vidéos captivantes avec des têtes parlantes réalistes. Il simplifie la création vidéo en permettant aux utilisateurs de générer leur contenu vidéo sans compétences complexes en montage.

Puis-je créer des avatars AI personnalisés avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de concevoir et d'utiliser des avatars AI personnalisés, garantissant que l'identité de votre marque est constamment représentée. Vous disposez d'une gamme d'options de personnalisation pour rendre chaque avatar parlant unique selon vos besoins vidéo spécifiques.

Comment HeyGen facilite-t-il la création d'une vidéo avec tête parlante ?

HeyGen offre une plateforme facile à utiliser où vous pouvez générer des vidéos professionnelles avec tête parlante à partir d'un simple script. Son interface intuitive et ses voix AI simplifient le processus, éliminant le besoin de tournage ou de montage complexe.

Est-il possible d'utiliser les vidéos HeyGen à des fins commerciales ?

Absolument, les vidéos générées avec HeyGen sont adaptées à un usage commercial sur diverses plateformes, y compris TikTok. HeyGen garantit des avatars AI de haute qualité et une sortie vidéo qui répond aux normes professionnelles pour les applications commerciales.

