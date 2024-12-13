Créez une vidéo marketing engageante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing, démontrant la simplicité de générer du contenu vidéo professionnel. Le style visuel doit être lumineux et épuré avec des graphismes nets, accompagné d'une voix off AI dynamique et amicale. Mettez en avant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour montrer à quel point il est facile pour les utilisateurs de produire des vidéos captivantes en utilisant leur "générateur de vidéo d'avatar parlant" sans montage complexe.

Générer une Vidéo