Générateur de Vidéo d'Avatar Parlant : Créez des Vidéos AI Engagantes

Transformez votre texte en vidéos professionnelles. Générez du contenu captivant avec notre fonctionnalité de pointe Texte en vidéo à partir de script et des avatars AI réalistes.

Créez une vidéo marketing engageante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing, démontrant la simplicité de générer du contenu vidéo professionnel. Le style visuel doit être lumineux et épuré avec des graphismes nets, accompagné d'une voix off AI dynamique et amicale. Mettez en avant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour montrer à quel point il est facile pour les utilisateurs de produire des vidéos captivantes en utilisant leur "générateur de vidéo d'avatar parlant" sans montage complexe.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez un reel dynamique de 15 secondes pour les créateurs et influenceurs TikTok, mettant en avant le potentiel interactif d'un "avatar réaliste". Le style visuel et audio doit être rapide, tendance et visuellement frappant avec de la musique contemporaine, optimisé pour la visualisation mobile grâce au "redimensionnement et exportation selon le ratio d'aspect". Illustrez comment un "avatar AI" peut rapidement livrer du contenu tendance, captant instantanément l'attention des spectateurs.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative informative de 45 secondes destinée aux éducateurs et formateurs d'entreprise, utilisant un "humain numérique" pour articuler clairement des concepts complexes. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel et clair avec une musique de fond subtile, en utilisant la "génération de voix off" de HeyGen pour délivrer des informations précises "à partir de texte". Concentrez-vous sur la clarté et l'autorité qu'un "générateur de vidéo" sophistiqué fournit.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo d'introduction soignée de 60 secondes destinée aux entreprises mondiales et aux créateurs de contenu internationaux, mettant en avant la puissance des "avatars AI personnalisés" pour se connecter avec des publics divers. Cette vidéo doit présenter un style visuel diversifié avec des transitions fluides et démontrer des voix off multilingues créées à l'aide de la capacité de "génération de voix off" de HeyGen. Mettez en avant la flexibilité de développer des présentateurs "avatar AI" uniques pour toute marque ou marché.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéo d'Avatar Parlant

Transformez sans effort votre texte en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes qui transmettent votre message, simplifiant et accélérant la création de contenu.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Commencez par choisir parmi notre bibliothèque diversifiée d'avatars AI préfabriqués, ou créez votre propre humain numérique personnalisé pour représenter parfaitement votre message.
2
Step 2
Collez Votre Script
Saisissez votre texte ou script. Notre technologie avancée de Texte en vidéo à partir de script générera ensuite des voix off naturelles et synchronisées.
3
Step 3
Personnalisez Votre Scène
Améliorez votre vidéo en utilisant nos modèles et scènes flexibles, en ajoutant de la musique de fond et en incorporant des éléments de branding pour correspondre facilement à votre vision créative.
4
Step 4
Générez Votre Vidéo AI
D'un simple clic, créez votre vidéo AI finale, complète avec votre avatar parlant, prête à être exportée et partagée sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les Expériences de Formation et d'Apprentissage

.

Améliorez la participation des apprenants et la rétention des connaissances en livrant des vidéos de formation dynamiques et interactives.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos engageantes avec l'AI ?

HeyGen est un puissant générateur de vidéos AI qui vous permet de créer facilement du contenu époustouflant. Vous pouvez utiliser des avatars AI parlants pour transformer du texte en vidéo réaliste en quelques minutes, rendant la création vidéo facile à utiliser pour tout projet créatif.

Puis-je personnaliser mon avatar AI avec HeyGen ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de créer des avatars AI personnalisés qui représentent véritablement leur marque ou leur style personnel. Vous pouvez concevoir des représentations humaines numériques uniques et appliquer des contrôles de branding pour assurer la cohérence de tout votre contenu vidéo.

HeyGen prend-il en charge plusieurs langues pour la synthèse vocale ?

Absolument, les capacités robustes de synthèse vocale de HeyGen prennent en charge plus de 150 langues, vous permettant d'atteindre un public mondial. Notre technologie avancée de clonage vocal assure une narration naturelle et authentique pour vos vidéos dans divers contextes linguistiques.

Est-il facile d'utiliser HeyGen pour des vidéos marketing ?

HeyGen rend la création de vidéos marketing incroyablement facile à utiliser, même si vous n'avez pas besoin de script. Notre générateur de vidéos AI intuitif avec des modèles vous aide à produire rapidement du contenu engageant pour des plateformes comme TikTok et au-delà.

