Le Créateur Ultime de Vidéos de Développement des Talents pour les Équipes L&D
Améliorez la rétention des connaissances et le développement des compétences. Produisez facilement des vidéos de formation engageantes avec des avatars AI pour les équipes L&D.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Les équipes de L&D peuvent produire une vidéo pédagogique de 45 secondes ciblant les employés existants pour le développement des compétences, en adoptant une esthétique visuelle moderne et engageante avec des transitions dynamiques et une voix off AI encourageante. Cette vidéo démontrera efficacement une nouvelle fonctionnalité ou technique logicielle, en utilisant les "avatars AI" de HeyGen pour délivrer le contenu de manière personnelle et cohérente, renforçant l'engagement dans l'apprentissage.
Concevez une vidéo concise de 30 secondes pour tout le personnel, visant à améliorer la rétention des connaissances des politiques critiques de l'entreprise grâce à un contenu vidéo engageant. Cette vidéo devrait employer un visuel vibrant de style infographique avec une musique de fond entraînante et des instructions parlées précises, réalisée efficacement en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour transformer une politique écrite en un résumé visuel facilement digestible.
Développez une vidéo inspirante de 75 secondes mettant en avant l'engagement de l'entreprise en tant que créateur de vidéos de développement des talents pour les parties prenantes externes et les recrues potentielles. Le style visuel doit être élégant et de haute production, complété par une musique instrumentale motivante, articulant clairement les opportunités de croissance. Assurez l'accessibilité et une portée plus large en générant automatiquement des "Sous-titres/légendes" avec HeyGen pour ce message aspirant.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développer des Programmes de Formation Complets.
Créez rapidement des cours de formation étendus et du contenu éducatif pour diffuser les connaissances à travers votre organisation, atteignant efficacement tous les employés.
Améliorer l'Engagement dans la Formation des Employés.
Exploitez la production vidéo AI pour créer des matériaux de formation dynamiques et interactifs, augmentant considérablement l'engagement et la rétention des connaissances pour les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation engageantes ?
HeyGen simplifie considérablement le processus de création de vidéos de formation engageantes en transformant le texte en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off AI réalistes. Sa plateforme intuitive et ses modèles vidéo prêts à l'emploi permettent aux équipes L&D de produire rapidement du contenu de haute qualité pour la formation des employés et le développement des compétences.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen une plateforme de production vidéo AI efficace pour les L&D ?
HeyGen sert de plateforme puissante de production vidéo AI, permettant aux équipes L&D de convertir des scripts en contenu vidéo dynamique en utilisant une technologie avancée de texte en vidéo et des avatars AI personnalisables. Elle offre des contrôles de marque robustes pour maintenir la cohérence, ce qui en fait un choix idéal pour créer du contenu vidéo professionnel de développement des talents.
HeyGen peut-il aider à améliorer la rétention des connaissances dans la formation des employés ?
Oui, HeyGen améliore la rétention des connaissances lors de la formation des employés en permettant aux créateurs de produire du contenu vidéo hautement engageant qui capte l'attention plus efficacement que les méthodes traditionnelles. La nature visuelle des vidéos générées par AI, parfaite pour illustrer les SOP et soutenir le développement des compétences, aide à une meilleure compréhension et mémorisation pour les employés.
À quelle vitesse puis-je produire des vidéos de marque pour le développement des talents avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez produire rapidement des vidéos de marque pour le développement des talents en utilisant ses outils de création vidéo efficaces, ses modèles vidéo personnalisables et ses contrôles de marque robustes. Les capacités de la plateforme, y compris les traductions en un clic, réduisent considérablement le temps de production, positionnant HeyGen comme un puissant créateur de vidéos de développement des talents.