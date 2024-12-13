Le Créateur Ultime de Vidéos de Développement des Talents pour les Équipes L&D

Améliorez la rétention des connaissances et le développement des compétences. Produisez facilement des vidéos de formation engageantes avec des avatars AI pour les équipes L&D.

Créez une vidéo de formation de 60 secondes destinée aux nouveaux employés, en adoptant un style visuel professionnel mais amical avec une narration claire pour présenter les aspects clés de l'intégration des employés. Cette vidéo devrait utiliser les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour établir rapidement une identité de marque cohérente, assurant une première impression fluide pour tous les nouveaux membres de l'équipe.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Les équipes de L&D peuvent produire une vidéo pédagogique de 45 secondes ciblant les employés existants pour le développement des compétences, en adoptant une esthétique visuelle moderne et engageante avec des transitions dynamiques et une voix off AI encourageante. Cette vidéo démontrera efficacement une nouvelle fonctionnalité ou technique logicielle, en utilisant les "avatars AI" de HeyGen pour délivrer le contenu de manière personnelle et cohérente, renforçant l'engagement dans l'apprentissage.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo concise de 30 secondes pour tout le personnel, visant à améliorer la rétention des connaissances des politiques critiques de l'entreprise grâce à un contenu vidéo engageant. Cette vidéo devrait employer un visuel vibrant de style infographique avec une musique de fond entraînante et des instructions parlées précises, réalisée efficacement en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour transformer une politique écrite en un résumé visuel facilement digestible.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo inspirante de 75 secondes mettant en avant l'engagement de l'entreprise en tant que créateur de vidéos de développement des talents pour les parties prenantes externes et les recrues potentielles. Le style visuel doit être élégant et de haute production, complété par une musique instrumentale motivante, articulant clairement les opportunités de croissance. Assurez l'accessibilité et une portée plus large en générant automatiquement des "Sous-titres/légendes" avec HeyGen pour ce message aspirant.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Développement des Talents

Créez facilement des vidéos de formation engageantes pour l'intégration des employés et le développement des compétences, assurant une haute rétention des connaissances grâce à une production alimentée par AI.

1
Step 1
Convertir le Texte en Vidéo
Commencez par entrer votre script de formation. Notre capacité avancée de texte en vidéo transforme votre contenu en une vidéo dynamique en quelques minutes.
2
Step 2
Sélectionner un Avatar AI
Choisissez parmi une sélection diversifiée d'avatars AI pour agir en tant que présentateur à l'écran, ajoutant une touche humaine à vos vidéos de formation des employés.
3
Step 3
Générer des Voix Off AI
Améliorez votre vidéo avec des voix off AI réalistes dans diverses langues, assurant une narration claire et cohérente pour tous vos apprenants.
4
Step 4
Appliquer la Marque et Exporter
Personnalisez votre contenu avec des contrôles de marque, en ajoutant votre logo et vos couleurs d'entreprise, puis exportez votre vidéo soignée pour un partage fluide et le développement des compétences.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationaliser le Transfert de Connaissances et les SOPs

Simplifiez les concepts complexes et les Procédures Opérationnelles Standard (SOP) en tutoriels vidéo clairs et concis, améliorant la compréhension et l'efficacité opérationnelle pour les équipes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation engageantes ?

HeyGen simplifie considérablement le processus de création de vidéos de formation engageantes en transformant le texte en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off AI réalistes. Sa plateforme intuitive et ses modèles vidéo prêts à l'emploi permettent aux équipes L&D de produire rapidement du contenu de haute qualité pour la formation des employés et le développement des compétences.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen une plateforme de production vidéo AI efficace pour les L&D ?

HeyGen sert de plateforme puissante de production vidéo AI, permettant aux équipes L&D de convertir des scripts en contenu vidéo dynamique en utilisant une technologie avancée de texte en vidéo et des avatars AI personnalisables. Elle offre des contrôles de marque robustes pour maintenir la cohérence, ce qui en fait un choix idéal pour créer du contenu vidéo professionnel de développement des talents.

HeyGen peut-il aider à améliorer la rétention des connaissances dans la formation des employés ?

Oui, HeyGen améliore la rétention des connaissances lors de la formation des employés en permettant aux créateurs de produire du contenu vidéo hautement engageant qui capte l'attention plus efficacement que les méthodes traditionnelles. La nature visuelle des vidéos générées par AI, parfaite pour illustrer les SOP et soutenir le développement des compétences, aide à une meilleure compréhension et mémorisation pour les employés.

À quelle vitesse puis-je produire des vidéos de marque pour le développement des talents avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez produire rapidement des vidéos de marque pour le développement des talents en utilisant ses outils de création vidéo efficaces, ses modèles vidéo personnalisables et ses contrôles de marque robustes. Les capacités de la plateforme, y compris les traductions en un clic, réduisent considérablement le temps de production, positionnant HeyGen comme un puissant créateur de vidéos de développement des talents.

