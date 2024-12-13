Élevez le Recrutement avec un Créateur de Vidéos d'Acquisition de Talents

Simplifiez votre processus de recrutement et attirez les meilleurs talents avec des avatars AI pour des vidéos de recrutement engageantes.

Développez une vidéo convaincante de 45 secondes conçue pour attirer les meilleurs talents en mettant en avant la marque employeur unique de votre entreprise. Cette vidéo doit présenter des visuels modernes et dynamiques avec une musique de fond énergique et inspirante ainsi qu'un design sonore net, ciblant les chercheurs d'emploi de haut niveau et les candidats passifs à la recherche de leur prochaine opportunité de carrière. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour lancer le processus créatif et garantir un produit final soigné.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Produisez une vidéo explicative de 60 secondes visant à simplifier votre processus de recrutement pour les candidats potentiels naviguant dans le parcours de candidature. Le style visuel doit être professionnel et épuré, avec un texte clair à l'écran, une voix off autoritaire mais amicale, et une musique de fond minimale et subtile. Exploitez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour fournir des conseils clairs et cohérents dans ces vidéos de recrutement cruciales.
Créez une vidéo engageante de 30 secondes 'Une journée dans la vie' pour mettre en valeur la culture d'entreprise dynamique, parfaite pour les candidats débutants et les jeunes diplômés. Adoptez un style visuel authentique, vibrant et engageant avec une musique contemporaine et entraînante et un texte à l'écran soulignant les principaux avantages de travailler avec votre équipe. Intégrez les avatars AI de HeyGen pour narrer les expériences de différents membres de l'équipe, ajoutant une touche moderne et accessible.
Concevez une vidéo de marque ciblée de 50 secondes servant de description de poste innovante pour les candidats de niche postulant à des rôles techniques spécifiques. Cette vidéo doit être informative et concise, avec des couleurs audacieuses de l'entreprise, une narration professionnelle et des superpositions de texte animées pour transmettre efficacement des informations complexes. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir de scripts pour produire efficacement un contenu précis et convaincant directement à partir de vos descriptions de poste.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Acquisition de Talents

Simplifiez votre processus de recrutement et attirez les meilleurs talents avec des vidéos de recrutement engageantes créées sans effort, mettant en valeur votre marque employeur avec AI.

1
Step 1
Créez avec un Modèle
Commencez votre vidéo de recrutement en sélectionnant parmi une bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos professionnels, parfaitement conçus pour mettre en valeur vos opportunités d'emploi efficacement.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI Engagés
Renforcez votre message et connectez-vous avec les candidats en intégrant des avatars AI réalistes pour présenter des informations clés, donnant vie à vos vidéos sur la culture d'entreprise.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque
Renforcez votre marque employeur en appliquant les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos et les palettes de couleurs spécifiques, à chaque vidéo pour un look cohérent.
4
Step 4
Exportez et Partagez Sans Effort
Finalisez votre vidéo de recrutement et exportez-la avec un redimensionnement flexible des ratios d'aspect, garantissant une visualisation optimale et un partage sans effort sur toutes les plateformes de médias sociaux et les sites d'emploi.

Cas d'Utilisation

Mettez en Avant la Culture d'Entreprise et les Témoignages d'Employés

Partagez des expériences authentiques d'employés et des vidéos sur la culture d'entreprise pour différencier votre marque employeur et attirer les meilleurs talents.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos d'acquisition de talents ?

HeyGen utilise une technologie avancée de Générateur de Vidéos AI pour aider les professionnels des RH à créer efficacement des vidéos d'acquisition de talents convaincantes. Vous pouvez utiliser des avatars AI réalistes et des capacités de transformation de texte en vidéo pour attirer les meilleurs talents et simplifier votre processus de recrutement.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour les vidéos de marque employeur ?

HeyGen propose un moteur créatif puissant avec divers modèles de vidéos et des contrôles de marque personnalisables. Cela vous permet de produire des vidéos de marque employeur uniques, y compris des vidéos captivantes sur la culture d'entreprise, qui reflètent véritablement l'identité de votre marque.

Est-il facile de créer des vidéos de recrutement engageantes avec HeyGen ?

Oui, HeyGen simplifie la création de vidéos de recrutement avec des modèles de vidéos intuitifs et une interface conviviale, ne nécessitant aucune compétence avancée en montage. Ajoutez facilement une narration professionnelle grâce à la génération de voix off et des sous-titres automatiques pour engager efficacement les candidats.

HeyGen peut-il adapter les vidéos pour différentes plateformes de médias sociaux ?

Absolument, HeyGen vous permet d'optimiser vos vidéos de marque pour diverses plateformes de médias sociaux avec un redimensionnement flexible des ratios d'aspect et des exportations. Cela garantit que votre contenu soit professionnel et percutant partout où vous le partagez.

