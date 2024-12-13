Maîtrisez le recrutement avec votre générateur de formation en acquisition de talents
Élevez votre formation au recrutement et rationalisez le processus d'embauche avec des guides visuels dynamiques, en utilisant la conversion de texte en vidéo pour des leçons engageantes.
Développez une vidéo de formation au recrutement dynamique de 60 secondes spécifiquement destinée aux formateurs d'entreprise et aux départements de formation et développement, démontrant des approches innovantes du recrutement moderne. Cette vidéo doit présenter un style visuel professionnel et engageant avec une bande sonore contemporaine, garantissant une expérience d'apprentissage de haute qualité. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter des concepts clés et des scénarios, rendant la formation interactive et à la pointe.
Produisez une vidéo percutante de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les coordinateurs de recrutement, illustrant comment rationaliser efficacement leur processus d'embauche et automatiser les efforts de sensibilisation. Le style visuel et audio doit être rapide et énergique, utilisant des superpositions de texte audacieuses pour mettre en avant les avantages. Profitez des modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un message professionnel et percutant qui résonne avec les professionnels occupés.
Concevez une vidéo éducative autoritaire de 75 secondes destinée aux aspirants professionnels des RH et aux personnes cherchant à se développer professionnellement, détaillant les voies pour obtenir un certificat professionnel en acquisition de talents. Le style visuel doit être sophistiqué et éducatif, avec une voix off calme et informative et une musique de fond subtile. Assurez une accessibilité maximale en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour fournir un texte clair à tous les spectateurs, améliorant la compréhension des sujets complexes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des cours de formation complets.
Développez rapidement des cours de formation en acquisition de talents étendus pour éduquer efficacement un public plus large.
Améliorez l'engagement et la rétention de la formation.
Utilisez l'AI pour augmenter considérablement l'engagement des stagiaires et améliorer la rétention des connaissances dans vos programmes de recrutement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen optimise-t-il l'acquisition de talents et la formation au recrutement ?
HeyGen transforme le processus d'acquisition de talents et la formation au recrutement en permettant la création de contenus vidéo engageants avec des avatars AI et la conversion de texte en vidéo. Cet outil de formation puissant aide à fournir des informations cohérentes et de haute qualité aux nouvelles recrues et aux recruteurs.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos guides visuels pour l'intégration des employés ?
Absolument. HeyGen est un excellent outil de formation pour créer des vidéos guides visuels dynamiques pour l'intégration des employés et les initiatives des ressources humaines. Avec des modèles et scènes personnalisables et des contrôles de marque, vous pouvez garantir une expérience cohérente et professionnelle pour les nouvelles recrues.
Qu'est-ce qui rend HeyGen une plateforme de recrutement AI efficace pour le sourcing de talents ?
HeyGen renforce une plateforme de recrutement AI en vous permettant de générer rapidement des messages vidéo personnalisés pour le sourcing de talents et d'automatiser la sensibilisation. Utilisez la génération de voix off et les sous-titres/captions pour atteindre efficacement les candidats qualifiés et rationaliser votre processus d'embauche.
HeyGen est-il adapté au développement de programmes de certificat professionnel pour les stratégies de recrutement ?
Oui, HeyGen est idéal pour développer des supports de formation complets pour les programmes de certificat professionnel axés sur des stratégies de recrutement avancées. Exploitez les créateurs AI dynamiques pour produire des leçons vidéo évolutives, garantissant que votre équipe est équipée des compétences les plus récentes.