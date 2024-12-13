Créateur de Vidéos Explicatives de Programme : Créez des Intros de Cours Engagantes
Transformez facilement votre programme en vidéos éducatives engageantes en utilisant le texte en vidéo à partir d'un script, améliorant la compréhension et l'engagement des étudiants.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Générez une vidéo de formation de 2 minutes pour les nouveaux employés d'entreprise, expliquant une procédure technique complexe à travers un processus détaillé de création de texte en vidéo. Cette vidéo informative doit adopter une esthétique visuelle propre et corporative avec des superpositions de texte à l'écran et des diagrammes, accompagnée d'une voix autoritaire générée par AI expliquant chaque étape, démontrant la puissance d'un générateur de vidéo AI pour les communications internes.
Concevez une vidéo éducative engageante de 90 secondes pour les participants d'une plateforme d'apprentissage en ligne, en utilisant un modèle dynamique de la bibliothèque de Modèles & scènes pour mettre en avant les avantages d'un nouveau module. Le style visuel doit être vibrant et interactif, utilisant du texte animé et des graphiques en mouvement, complété par une voix off énergique qui maintient les apprenants captivés tout au long du cours.
Produisez une vidéo explicative animée concise de 45 secondes pour les étudiants existants, annonçant un changement d'horaire ou une mise à jour importante du cours. Cette vidéo doit présenter un design visuel minimaliste avec des transitions rapides et des points à l'écran, utilisant une génération de voix off personnalisée pour délivrer le message clairement et directement, en faisant un outil efficace de création de vidéos explicatives pour les communications urgentes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Portée Éducative.
Produisez efficacement de nombreuses vidéos éducatives, comme des explicatifs de programme, pour atteindre un public mondial plus large d'apprenants et améliorer les plateformes d'apprentissage en ligne.
Améliorer l'Engagement des Étudiants.
Utilisez la vidéo alimentée par AI pour augmenter considérablement l'engagement des étudiants et améliorer la rétention des connaissances pour les informations complexes du programme et le contenu des cours.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos AI de manière simplifiée grâce à une interface conviviale, en utilisant des avatars AI avancés et une technologie robuste de synthèse vocale. Ce générateur de vidéos AI transforme vos scripts en vidéos professionnelles et engageantes sans effort.
HeyGen peut-il créer du contenu éducatif pour les plateformes en ligne ?
Oui, HeyGen est un créateur de vidéos explicatives exceptionnel, parfait pour produire des vidéos éducatives engageantes, des vidéos de formation et du contenu pour les plateformes d'apprentissage en ligne. Utilisez nos divers modèles de vidéos et textes et animations personnalisés pour augmenter l'engagement des étudiants.
Quelles options de personnalisation et de branding HeyGen propose-t-il ?
HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque directement dans vos vidéos. Vous pouvez également ajouter du texte et des animations personnalisés, générer des sous-titres précis et ajuster les ratios d'aspect pour diverses plateformes, assurant un aspect soigné et professionnel.
HeyGen prend-il en charge la création rapide de vidéos explicatives ?
Absolument, la fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script de HeyGen combinée à son générateur de voix AI efficace accélère considérablement la production de vidéos explicatives de haute qualité, y compris des vidéos explicatives de programme spécialisées. Créez des vidéos animées rapidement sans montage complexe.