Créateur de Vidéos Explicatives de Programme : Créez des Intros de Cours Engagantes

Transformez facilement votre programme en vidéos éducatives engageantes en utilisant le texte en vidéo à partir d'un script, améliorant la compréhension et l'engagement des étudiants.

Créez une vidéo explicative de 1 minute sur le programme destinée aux nouveaux étudiants universitaires, en utilisant un avatar AI accessible pour présenter les attentes du cours et les dates clés. Le style visuel doit être moderne et épuré, incorporant des graphiques lumineux sur le thème académique, tandis que l'audio présente une voix off amicale et professionnelle avec une musique de fond légère et encourageante, assurant un engagement élevé des étudiants dès le premier jour.

Exemple de Prompt 1
Générez une vidéo de formation de 2 minutes pour les nouveaux employés d'entreprise, expliquant une procédure technique complexe à travers un processus détaillé de création de texte en vidéo. Cette vidéo informative doit adopter une esthétique visuelle propre et corporative avec des superpositions de texte à l'écran et des diagrammes, accompagnée d'une voix autoritaire générée par AI expliquant chaque étape, démontrant la puissance d'un générateur de vidéo AI pour les communications internes.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo éducative engageante de 90 secondes pour les participants d'une plateforme d'apprentissage en ligne, en utilisant un modèle dynamique de la bibliothèque de Modèles & scènes pour mettre en avant les avantages d'un nouveau module. Le style visuel doit être vibrant et interactif, utilisant du texte animé et des graphiques en mouvement, complété par une voix off énergique qui maintient les apprenants captivés tout au long du cours.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative animée concise de 45 secondes pour les étudiants existants, annonçant un changement d'horaire ou une mise à jour importante du cours. Cette vidéo doit présenter un design visuel minimaliste avec des transitions rapides et des points à l'écran, utilisant une génération de voix off personnalisée pour délivrer le message clairement et directement, en faisant un outil efficace de création de vidéos explicatives pour les communications urgentes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives de Programme

Créez des vidéos explicatives de programme captivantes en quelques minutes en utilisant l'AI, conçues pour engager les étudiants et clarifier les attentes du cours.

1
Step 1
Créez Votre Explicatif avec des Avatars AI
Saisissez le contenu de votre programme sous forme de script. Sélectionnez un avatar AI approprié pour présenter vos informations, transformant instantanément un texte complexe en un explicatif visuel engageant.
2
Step 2
Générez des Voix Off AI & Personnalisez
Utilisez la génération de voix AI pour créer une narration claire et naturelle pour votre vidéo. Personnalisez facilement le texte, ajoutez des animations dynamiques et intégrez des médias de notre bibliothèque pour augmenter l'engagement des étudiants.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres et Améliorez les Visuels
Améliorez l'accessibilité avec des sous-titres/captions générés automatiquement. Utilisez l'interface conviviale pour ajouter du texte, des graphiques et des animations personnalisés, en veillant à ce que tous les points clés du programme soient mis en évidence efficacement.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Éducative
Revoyez votre vidéo explicative et apportez les ajustements finaux. Exportez votre vidéo éducative en haute définition, parfaitement formatée pour un partage fluide sur les plateformes d'apprentissage en ligne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Informations Complexes

Décomposez les détails complexes du programme et les sujets de cours complexes en vidéos explicatives générées par AI facilement digestibles et engageantes, améliorant la compréhension.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos AI de manière simplifiée grâce à une interface conviviale, en utilisant des avatars AI avancés et une technologie robuste de synthèse vocale. Ce générateur de vidéos AI transforme vos scripts en vidéos professionnelles et engageantes sans effort.

HeyGen peut-il créer du contenu éducatif pour les plateformes en ligne ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos explicatives exceptionnel, parfait pour produire des vidéos éducatives engageantes, des vidéos de formation et du contenu pour les plateformes d'apprentissage en ligne. Utilisez nos divers modèles de vidéos et textes et animations personnalisés pour augmenter l'engagement des étudiants.

Quelles options de personnalisation et de branding HeyGen propose-t-il ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque directement dans vos vidéos. Vous pouvez également ajouter du texte et des animations personnalisés, générer des sous-titres précis et ajuster les ratios d'aspect pour diverses plateformes, assurant un aspect soigné et professionnel.

HeyGen prend-il en charge la création rapide de vidéos explicatives ?

Absolument, la fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script de HeyGen combinée à son générateur de voix AI efficace accélère considérablement la production de vidéos explicatives de haute qualité, y compris des vidéos explicatives de programme spécialisées. Créez des vidéos animées rapidement sans montage complexe.

