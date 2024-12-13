HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de maintenir une identité visuelle cohérente sur toutes vos vidéos de durabilité. Vous pouvez personnaliser des éléments tels que les logos et les couleurs, puis adapter facilement votre contenu pour diverses plateformes de réseaux sociaux avec le redimensionnement des ratios d'aspect et le support des sous-titres, garantissant que vos messages environnementaux résonnent largement.