Générateur de Vidéos de Politique de Durabilité : Créez des Vidéos Impactantes

Simplifiez le reporting ESG et communiquez clairement les messages environnementaux en utilisant le texte-à-vidéo à partir de script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une courte vidéo inspirante de 30 secondes pour les réseaux sociaux, mettant en avant un récent succès dans la réduction de notre empreinte carbone, destinée au grand public et aux investisseurs potentiels intéressés par notre rapport ESG. Le style visuel et audio doit être dynamique et stimulant, incorporant des séquences réelles vibrantes et une bande sonore motivante et entraînante. Améliorez le récit en utilisant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver des visuels convaincants qui amplifient nos pratiques durables.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo éducative engageante de 60 secondes conçue pour les étudiants et les jeunes professionnels, expliquant l'importance des données climatiques et comment elles informent les initiatives de durabilité. Le style visuel doit être lumineux et accessible, en utilisant des visualisations de données colorées et une voix off amicale et claire. Employez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information, ajoutant une touche personnalisée qui rend les sujets complexes plus abordables.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo rapide de 20 secondes sur la durabilité fournissant des conseils pratiques pour que les consommateurs adoptent des pratiques plus durables au quotidien. Cette vidéo rapide doit présenter des visuels positifs et lumineux avec des coupes rapides et une musique de fond énergique pour maintenir l'engagement. Exploitez la large gamme de modèles et de scènes de HeyGen pour rationaliser la création de contenu et obtenir rapidement un look poli et percutant.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos de politique de durabilité

Transformez sans effort vos politiques de durabilité en vidéos engageantes et partageables avec l'AI, simplifiant votre communication et votre reporting.

1
Step 1
Créez votre Script
Collez votre politique de durabilité dans l'éditeur de script. Notre plateforme utilise la technologie de texte-à-vidéo à partir de script pour transformer efficacement votre contenu en une vidéo prête à être produite.
2
Step 2
Sélectionnez votre Présentateur
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter visuellement votre message. Notre génération avancée de voix off garantit que vos messages environnementaux sont délivrés avec le ton parfait.
3
Step 3
Personnalisez les Visuels et la Marque
Améliorez votre vidéo en sélectionnant des modèles et des scènes engageants et en incorporant des visualisations de données pertinentes. Appliquez vos contrôles de marque, comme les logos et les couleurs, pour un look cohérent.
4
Step 4
Générez et Partagez
Une fois personnalisé, générez votre vidéo de durabilité professionnelle. Notre plateforme garantit que la vidéo AI finale est optimisée pour divers canaux de partage et besoins de reporting ESG.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Création de publicités performantes en quelques minutes avec la vidéo AI

Produisez rapidement des campagnes publicitaires percutantes promouvant des pratiques et initiatives durables.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à générer des vidéos convaincantes sur la politique de durabilité ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos engageantes sur la politique de durabilité grâce à son générateur de vidéos AI avancé. Vous pouvez transformer des scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off, transmettant efficacement vos messages environnementaux. Cela simplifie le processus de création de contenu pour des communications de durabilité cruciales.

HeyGen peut-il aider les entreprises à communiquer leur reporting ESG et leurs données climatiques ?

Absolument. HeyGen permet aux entreprises de présenter leur reporting ESG et leurs données climatiques à travers des vidéos de durabilité dynamiques. En utilisant des modèles et des scènes, vous pouvez facilement intégrer des visualisations de données et expliquer clairement des informations complexes, rendant vos initiatives de durabilité plus accessibles et percutantes.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une création efficace de contenu sur les pratiques durables ?

HeyGen propose une interface intuitive et des fonctionnalités puissantes pour une création efficace de contenu sur les pratiques durables. Avec des capacités de texte-à-vidéo à partir de script et une génération de voix off fluide, vous pouvez produire rapidement des vidéos de haute qualité sans ressources de production étendues. Cela réduit considérablement le temps et l'effort traditionnellement associés à la génération de vidéos.

Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque lors de la production de vidéos de durabilité pour les réseaux sociaux ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de maintenir une identité visuelle cohérente sur toutes vos vidéos de durabilité. Vous pouvez personnaliser des éléments tels que les logos et les couleurs, puis adapter facilement votre contenu pour diverses plateformes de réseaux sociaux avec le redimensionnement des ratios d'aspect et le support des sous-titres, garantissant que vos messages environnementaux résonnent largement.

