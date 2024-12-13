Le Générateur Ultime de Vidéos d'Initiative de Durabilité

Créez des vidéos de durabilité convaincantes et améliorez votre reporting ESG avec un puissant texte-à-vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo engageante de 30 secondes pour les réseaux sociaux, destinée au grand public et aux clients potentiels, mettant en avant une initiative de durabilité spécifique. Adoptez un style visuel dynamique et rapide avec des graphismes modernes et une musique entraînante et tendance, en utilisant un avatar AI pour délivrer un message concis sur votre générateur de vidéos d'initiative de durabilité, assurant une rétention maximale de l'audience.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo éducative de 60 secondes pour les employés internes et les nouvelles recrues, détaillant l'engagement de votre entreprise envers la durabilité. Cette création de contenu vidéo doit adopter un style visuel amical et clair, incorporant du texte à l'écran pour les points clés et une musique de fond instrumentale calme, facilement construite à partir d'un script en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour expliquer vos vidéos de durabilité essentielles.
Exemple de Prompt 3
Développez un spot inspirant de 15 secondes pour les consommateurs éco-conscients et les groupes communautaires, promouvant un nouveau produit ou une nouvelle pratique verte pour mettre en avant votre engagement envers les vidéos de durabilité. Le style visuel doit être attrayant et concis, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un démarrage rapide, accompagné d'un jingle positif et mémorable, conçu pour transmettre rapidement l'impact de votre générateur de vidéos d'initiative de durabilité et encourager un engagement immédiat.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Initiative de Durabilité

Transformez facilement vos efforts de durabilité en contenu vidéo convaincant avec notre plateforme alimentée par l'AI, rendant votre impact clair et engageant.

1
Step 1
Créez Votre Histoire d'Impact
Commencez par écrire ou coller votre script détaillant votre initiative de durabilité. Notre générateur de texte-à-vidéo posera les bases de votre message.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque et délivrer votre message avec une touche professionnelle.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels et du Branding
Utilisez nos Modèles Verts et personnalisez les scènes avec votre branding, assurant que votre vidéo s'aligne avec l'esthétique et les valeurs de votre entreprise.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Vidéo
Utilisez le redimensionnement flexible des ratios d'aspect et les exportations pour préparer votre vidéo pour n'importe quelle plateforme, rendant vos vidéos de durabilité prêtes à être partagées avec votre audience.

Mettez en Avant les Réalisations ESG et les Histoires d'Impact

Communiquez visuellement les efforts environnementaux et l'impact social de votre organisation, en renforçant la confiance et en démontrant un engagement sincère envers la durabilité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de durabilité percutantes ?

HeyGen fonctionne comme une plateforme vidéo AI avancée, permettant aux utilisateurs de générer efficacement des vidéos de durabilité de haute qualité. Notre générateur de texte-à-vidéo transforme votre script en contenu engageant, parfait pour un storytelling percutant sur les initiatives environnementales et sociales.

HeyGen peut-il aider mon organisation à produire du contenu vidéo ESG professionnel ?

Absolument. HeyGen permet aux organisations de créer des productions vidéo ESG professionnelles en utilisant des avatars AI réalistes et des acteurs vocaux AI. Cette capacité simplifie la transmission de messages importants sur votre impact environnemental et votre responsabilité d'entreprise à divers intervenants.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour créer des modèles verts et du contenu visuellement attrayants ?

HeyGen propose une variété de modèles personnalisables, y compris des options idéalement adaptées aux initiatives vertes et aux thèmes de durabilité. Ces 'Modèles Verts' vous permettent de concevoir rapidement des vidéos pour les réseaux sociaux et d'autres créations de contenu vidéo qui résonnent avec votre audience.

HeyGen soutient-il des pratiques de production vidéo efficaces et durables ?

Oui, HeyGen est conçu pour offrir une solution de création de contenu rentable pour la production vidéo durable. En utilisant des avatars AI et un générateur de texte-à-vidéo, vous pouvez réduire considérablement l'empreinte carbone traditionnelle associée aux tournages vidéo physiques tout en produisant des récits convaincants.

