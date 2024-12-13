Générateur de Vidéos Explicatives sur la Durabilité : Créez de l'Impact

Transformez vos rapports de durabilité d'entreprise en vidéos engageantes en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour une communication ESG claire.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 90 secondes pour les professionnels du monde des affaires et les équipes marketing, démontrant la facilité de création des vidéos de présentation ESG. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et engageant avec des éléments animés et une gamme diversifiée d'avatars AI pour transmettre les messages clés. Exploitez les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour donner vie à votre récit de durabilité avec une narration personnalisée et percutante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 2 minutes destinée aux équipes internes, aux responsables de la conformité et aux investisseurs, en convertissant les rapports annuels en vidéos de rapport de durabilité d'entreprise percutantes. L'esthétique visuelle doit être axée sur les données et autoritaire, incorporant des éléments de style infographique avec une voix off professionnelle. Rationalisez votre flux de travail en utilisant la fonctionnalité de modèles et de scènes de HeyGen pour assembler rapidement votre contenu et assurez la clarté avec des sous-titres/captions automatiques pour tous les spectateurs.
Exemple de Prompt 3
Imaginez créer une vidéo éducative concise de 45 secondes pour les étudiants, les éducateurs et les défenseurs de l'environnement, expliquant l'impact d'une technologie verte spécifique. Cette vidéo, utilisant un créateur de vidéos de durabilité AI, devrait adopter un style visuellement attrayant et lumineux avec une voix off énergique, potentiellement en présentant des visualisations de données dynamiques. Utilisez la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver des visuels pertinents et assurez une large diffusion sur les plateformes avec le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Explicatives sur la Durabilité

Transformez rapidement des concepts ESG complexes en vidéos engageantes et partageables pour éduquer et inspirer votre public.

1
Step 1
Générez Votre Script
Commencez par saisir votre contenu de durabilité sous forme de texte. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script convertit instantanément votre message en un plan vidéo éditable, prêt pour la visualisation.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Élevez votre message en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre contenu. Ces avatars AI ajoutent une touche humaine et engageante pour transmettre clairement votre message de durabilité.
3
Step 3
Personnalisez les Visuels & la Marque
Personnalisez votre vidéo en utilisant les contrôles de marque pour intégrer votre logo, vos couleurs et vos polices de manière transparente. Cela garantit que votre message de durabilité s'aligne parfaitement avec votre identité d'entreprise.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Une fois votre vidéo perfectionnée, exportez-la facilement avec le redimensionnement du rapport d'aspect. Partagez vos vidéos de rapport de durabilité d'entreprise polies sur toutes les plateformes nécessaires pour informer les parties prenantes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Stimulez la Sensibilisation & l'Engagement en Matière de Durabilité

Produisez des vidéos explicatives convaincantes pour les réseaux sociaux afin de communiquer efficacement les initiatives de durabilité et d'inspirer une action plus large du public.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives sur la durabilité ?

HeyGen est un créateur de vidéos de durabilité AI avancé qui simplifie la production de vidéos engageantes. Avec son interface intuitive, vous pouvez rapidement transformer du texte en vidéo à partir d'un script, rendant les concepts ESG complexes accessibles et inspirant l'action.

HeyGen peut-il produire des vidéos de rapport de durabilité d'entreprise avec des éléments de marque ?

Absolument. HeyGen vous permet de créer des vidéos de rapport de durabilité d'entreprise professionnelles qui respectent la conformité de la marque. Vous pouvez intégrer vos contrôles de marque, utiliser divers modèles de vidéos et exploiter les avatars AI et la génération de voix AI pour délivrer votre message avec une narration percutante.

Quel type de vidéos de présentation ESG puis-je créer avec HeyGen ?

HeyGen vous permet de développer des vidéos de présentation ESG dynamiques et complètes pour divers acteurs de l'entreprise. Que vous ayez besoin de mettre en avant des initiatives de durabilité, d'expliquer des données climatiques ou de fournir des explications éducatives, les vidéos AI de HeyGen donnent vie à vos rapports de durabilité d'entreprise avec des visualisations de données dynamiques et des vidéos explicatives animées.

Quelles caractéristiques techniques font de HeyGen un générateur de vidéos explicatives AI efficace ?

HeyGen est conçu pour l'efficacité en tant que générateur de vidéos explicatives AI, offrant des capacités techniques robustes. Il prend en charge la conversion fluide de texte en vidéo à partir d'un script, la génération avancée de voix off et les sous-titres/captions automatiques. De plus, vous pouvez accéder à une riche bibliothèque de médias/stock et ajuster facilement le redimensionnement du rapport d'aspect pour diverses plateformes, assurant un processus de génération de vidéos fluide de bout en bout.

