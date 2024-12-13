Générateur de Vidéos sur les Bases de la Durabilité : Simplifiez l'Apprentissage ESG
Créez rapidement des vidéos de formation d'entreprise et de sensibilisation environnementale engageantes avec des avatars AI.
Produisez une vidéo concise de 45 secondes expliquant l'importance pratique de réduire les déchets dans les opérations quotidiennes, ciblant les petites entreprises et leurs employés. La vidéo doit utiliser un style graphique professionnel et épuré avec une musique de fond entraînante et intégrer des sous-titres pour une accessibilité et une compréhension maximales, renforçant la sensibilisation environnementale.
Développez une vidéo informative de 30 secondes spécifiquement pour les étudiants et les éducateurs, décomposant les fondamentaux des sources d'énergie renouvelable à travers des animations dynamiques et claires. Le contenu doit être précis, créé en utilisant la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script, pour garantir un apprentissage ESG précis et engageant.
Créez une vidéo puissante de 60 secondes mettant en avant des initiatives communautaires locales inspirantes visant à promouvoir la durabilité, destinée aux organisateurs communautaires et aux résidents locaux. Le style visuel doit combiner des séquences authentiques avec une narration percutante, en utilisant efficacement les modèles et scènes de HeyGen pour créer un récit captivant.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre l'Apprentissage ESG et la Portée.
Développez et distribuez efficacement des cours sur les bases de la durabilité à l'échelle mondiale, rendant les sujets environnementaux accessibles à un public plus large.
Améliorer la Formation à la Durabilité en Entreprise.
Augmentez l'engagement et la rétention des connaissances pour la formation d'entreprise sur les principes ESG et la sensibilisation environnementale en utilisant des avatars AI et la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos de formation engageantes ou du contenu pour les réseaux sociaux ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de formation engageantes et du contenu vidéo dynamique pour les réseaux sociaux en utilisant des avatars AI avancés. Transformez simplement votre script en vidéo professionnelle grâce à la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script et utilisez une variété de modèles vidéo pour une production rapide.
Quel type d'avatars AI et d'options de personnalisation HeyGen propose-t-il ?
HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI, alimentés par l'AI générative, qui peuvent être personnalisés pour correspondre à votre marque. Les utilisateurs peuvent également utiliser des contrôles de marque et la génération automatique de voix off pour créer des vidéos véritablement uniques et professionnelles.
HeyGen peut-il prendre en charge la génération de vidéos de bout en bout pour des sujets comme l'apprentissage ESG ou la sensibilisation environnementale ?
Oui, HeyGen offre une génération de vidéos de bout en bout, ce qui le rend idéal pour créer des vidéos complètes sur des sujets tels que l'apprentissage ESG et la sensibilisation environnementale. Il inclut également des sous-titres intégrés pour améliorer l'accessibilité et la portée.
Comment HeyGen peut-il assurer la cohérence de la marque et l'accessibilité dans les vidéos ?
HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de manière transparente dans les vidéos pour une formation d'entreprise cohérente et une narration percutante. De plus, les sous-titres intégrés garantissent que votre contenu est accessible à un public plus large.