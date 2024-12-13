Générateur de vidéos tutoriels de support : Rapide, Facile, Efficace
Générez des tutoriels vidéo engageants générés par l'IA avec des avatars IA réalistes, simplifiant l'intégration des employés et la documentation de support client.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de formation engageante de 90 secondes pour les utilisateurs existants, introduisant une nouvelle fonctionnalité produit. Utilisez les avatars IA de HeyGen et des modèles et scènes soignés, présentez une esthétique visuelle moderne et dynamique avec une musique de fond entraînante et une narration claire, fournissant un aperçu efficace généré par le générateur vidéo IA pour améliorer l'adoption du produit.
Produisez une vidéo complète de 2 minutes pour les utilisateurs avancés et le personnel de support technique, servant de documentation vidéo détaillée pour un processus de configuration complexe. La vidéo doit comporter des enregistrements d'écran détaillés et un style audio professionnel et informatif, enrichi par les sous-titres automatiques de HeyGen pour garantir l'accessibilité, et construite en convertissant un script détaillé grâce à la capacité de texte-à-vidéo à partir de script.
Développez une vidéo rapide de 45 secondes générée par l'IA répondant à une question fréquemment posée pour les demandes générales de support client. Employez un style visuel amical et de marque avec une narration concise et des séquences pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, en veillant à ce qu'elle puisse être facilement exportée dans divers formats d'aspect pour une distribution multiplateforme grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargissez la portée de la formation avec des cours générés par l'IA.
Produisez facilement un grand volume de cours et tutoriels vidéo engageants générés par l'IA pour éduquer efficacement un public mondial.
Améliorez l'engagement dans la formation de support.
Élevez les vidéos de formation de support avec l'IA pour augmenter l'engagement des apprenants et améliorer la rétention des connaissances, rendant les sujets complexes plus clairs.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos générées par l'IA ?
HeyGen permet aux utilisateurs de transformer rapidement des scripts en vidéos professionnelles générées par l'IA grâce à des capacités avancées de texte-à-vidéo. Il propose des avatars IA personnalisables et une génération de voix off, rationalisant l'ensemble du processus de production pour la documentation vidéo.
HeyGen peut-il ajouter automatiquement des sous-titres et des légendes à mes vidéos ?
Oui, HeyGen intègre de manière transparente des sous-titres et des légendes automatiques, améliorant l'accessibilité de vos vidéos de formation et de documentation vidéo. Cette fonctionnalité fait partie des capacités robustes de l'éditeur vidéo IA de HeyGen, garantissant des capacités complètes de post-production.
Quels types de modèles HeyGen propose-t-il pour un usage professionnel ?
HeyGen offre une bibliothèque diversifiée de modèles conçus pour accélérer la création de diverses vidéos professionnelles, y compris des vidéos tutoriels de support, du contenu d'intégration des employés et des SOP. Ces scènes prêtes à l'emploi aident les utilisateurs à produire efficacement des vidéos de formation de haute qualité.
Comment HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans le contenu vidéo ?
HeyGen permet aux utilisateurs de contrôler de manière exhaustive l'intégration de la marque, permettant une intégration cohérente des logos et des couleurs de la marque dans toutes les vidéos générées par l'IA. Vous pouvez également choisir parmi divers avatars IA pour représenter votre marque de manière professionnelle.