Créateur de Vidéos de Formation : Créez un Contenu de Support Engagé

Favorisez le partage des connaissances et alignez votre équipe sans effort avec un contenu captivant, propulsé par les avatars IA de HeyGen.

Créez une vidéo de formation concise d'une minute pour l'équipe de support informatique interne, démontrant un nouveau flux de travail d'installation de logiciel. Le style visuel doit être net et professionnel, utilisant des enregistrements d'écran pour mettre en évidence chaque étape, complétés par une voix off générée par l'IA claire. Utilisez les avatars IA de HeyGen pour présenter les instructions, rendant les tâches techniques complexes plus accessibles et engageantes pour les spectateurs.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle dynamique de 90 secondes destinée aux développeurs intégrant un outil interne complexe. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et élégant avec des diagrammes animés expliquant les fonctionnalités principales, accompagnés d'une voix off précise. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour transformer efficacement la documentation technique détaillée en une vidéo de formation engageante, en l'ajoutant à la bibliothèque de vidéos tutoriels internes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de procédure opérationnelle standard (SOP) de 2 minutes pour les opérateurs de l'atelier de fabrication, détaillant une nouvelle routine de maintenance d'équipement. Le style visuel et audio de la vidéo doit être clair et méthodique, utilisant des plans rapprochés de l'équipement en action et une voix calme et instructive. Exploitez les "Modèles et scènes" de HeyGen pour construire rapidement une vidéo de formation structurée et visuellement cohérente, aidant à documenter efficacement les nouveaux processus de travail.
Exemple de Prompt 3
Concevez un guide de dépannage engageant de 45 secondes pour les agents de support client mondiaux, axé sur un problème de produit courant. Le style visuel doit être lumineux et pratique, combinant des enregistrements d'écran avec des superpositions de texte concises pour illustrer les solutions, soutenues par une voix encourageante. Intégrez les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour garantir que la vidéo soit accessible et efficace pour des publics linguistiques divers, favorisant le partage des connaissances au sein de l'équipe et la rendant disponible à la demande.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation de Support

Créez facilement des vidéos de formation de support engageantes qui alignent votre équipe et favorisent le partage des connaissances, toutes disponibles à la demande avec notre plateforme d'IA générative.

Step 1
Créez Votre Script
Commencez par définir le contenu de votre formation de support. Collez votre script pour tirer parti de nos capacités de texte en vidéo et lancer la création de votre vidéo.
Step 2
Choisissez Votre Présentateur
Sélectionnez un avatar IA dans notre bibliothèque diversifiée pour agir en tant que présentateur de votre vidéo, donnant vie à votre matériel de formation avec une présentation naturelle et engageante.
Step 3
Affinez et Personnalisez
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de marque, en ajoutant votre logo et les couleurs de votre entreprise. Assurez l'accessibilité et la clarté en générant facilement des sous-titres et légendes précis.
Step 4
Partagez et Analysez
Exportez votre vidéo de formation terminée dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes. Utilisez des fonctionnalités de partage intelligent et des analyses pour suivre l'engagement et promouvoir efficacement le partage des connaissances.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Concepts Complexes pour un Apprentissage Plus Clair

Transformez des sujets de support complexes en visuels faciles à comprendre, améliorant l'éducation et l'efficacité du flux de travail.

Questions Fréquemment Posées

Comment la plateforme d'IA générative de HeyGen peut-elle améliorer mes vidéos de formation ?

La plateforme d'IA générative de HeyGen révolutionne la création de vidéos de formation en vous permettant de transformer des scripts en contenu engageant avec des avatars IA et des voix off générées par l'IA. Cela simplifie considérablement le flux de travail pour produire des vidéos de formation professionnelles et de haute qualité pour le partage des connaissances et l'alignement de l'équipe.

Quelles capacités techniques offre HeyGen pour créer des vidéos tutoriels ?

HeyGen propose des outils robustes comme l'enregistreur d'écran IA et un éditeur puissant pour créer des vidéos tutoriels techniques précises. Vous pouvez facilement capturer le contenu de l'écran, ajouter une voix off générée par l'IA et incorporer des commentaires horodatés pour des descriptions claires et une documentation vidéo.

HeyGen prend-il en charge les capacités multilingues pour les initiatives de formation mondiales ?

Absolument, HeyGen prend en charge les capacités multilingues pour vos besoins de formation mondiaux, y compris les traductions en un clic dans plus de 140 langues. Cette fonctionnalité garantit que vos vidéos de formation sont accessibles et percutantes pour des équipes diversifiées, favorisant un partage efficace des connaissances à l'échelle mondiale.

Puis-je intégrer la création de vidéos de HeyGen directement dans mon flux de travail existant ?

Oui, HeyGen est conçu pour une intégration transparente dans votre flux de travail existant. Avec des fonctionnalités comme les extensions de navigateur et une application de bureau, vous pouvez facilement créer, éditer et partager des vidéos de formation engageantes, rendant le processus plus efficace et disponible à la demande pour votre équipe.

