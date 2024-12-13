Générateur de Vidéos de Formation au Support pour Réduire les Tickets
Réduisez les tickets de support et améliorez l'apprentissage avec des Avatars AI pour une intégration des employés engageante.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo de formation technique concise de 60 secondes destinée au personnel de support actuel, illustrant un guide de dépannage logiciel complexe. Adoptez une esthétique propre et professionnelle avec des enregistrements d'écran nets et une narration de texte en vidéo facile à suivre, garantissant un partage de connaissances simplifié pour réduire efficacement les tickets de support.
Imaginez créer une vidéo vibrante de 30 secondes spécifiquement pour les clients, fournissant un guide visuel rapide pour résoudre les problèmes courants et ainsi réduire les tickets de support. Cette vidéo devrait présenter un style visuel lumineux et intuitif avec des annotations animées et une génération de voix off claire, utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assurer une présentation de marque cohérente et professionnelle pour un partage de connaissances sans effort.
Créez une vidéo professionnelle de 50 secondes destinée à tous les employés de l'entreprise, introduisant et expliquant une mise à jour de la politique de conformité. Le style visuel et audio doit être autoritaire mais accessible, avec un avatar AI confiant délivrant des informations clés, soutenu par des sous-titres/captions accessibles pour une formation au développement des employés et à la conformité complète.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez Plus de Cours de Formation.
Développez des modules de formation étendus et du contenu éducatif efficacement pour atteindre un public mondial, en tirant parti des capacités du générateur de vidéos AI.
Augmentez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez des vidéos de formation alimentées par AI pour captiver les apprenants, améliorer la rétention des connaissances et rendre les sujets complexes plus faciles à comprendre.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation AI ?
Le générateur de vidéos AI de HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de formation AI engageantes. Vous pouvez transformer des scripts textuels en vidéo avec des avatars AI réalistes et des voix off AI, en utilisant des modèles préfabriqués pour simplifier votre processus de création de contenu.
HeyGen peut-il personnaliser les vidéos de formation pour le branding et l'engagement ?
Oui, HeyGen vous permet de personnaliser votre vidéo avec des contrôles de branding complets pour maintenir la cohérence. Améliorez l'engagement avec un contenu captivant, ajoutez des sous-titres/captions pour l'accessibilité, et utilisez divers modèles et scènes pour créer des expériences de formation percutantes.
Quels types d'initiatives de formation bénéficient de la plateforme HeyGen ?
HeyGen sert de générateur idéal de vidéos de formation au support pour diverses initiatives, y compris l'intégration efficace des employés, la formation technique complète et le partage de connaissances efficace. En délivrant un contenu clair et cohérent, les organisations peuvent même contribuer à réduire les tickets de support.
HeyGen offre-t-il des capacités multilingues pour la formation mondiale ?
En tant que plateforme AI générative de premier plan, HeyGen offre des capacités multilingues robustes, vous permettant de créer des vidéos de formation avec des avatars AI et des voix off AI diversifiées dans plusieurs langues. Cela garantit que votre contenu est accessible à un public mondial.