Générateur de Vidéos de Formation au Support pour Réduire les Tickets

Réduisez les tickets de support et améliorez l'apprentissage avec des Avatars AI pour une intégration des employés engageante.

Développez une vidéo convaincante de 45 secondes pour que les nouveaux employés saisissent rapidement les procédures essentielles d'intégration. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, utilisant des graphiques dynamiques et une voix off AI amicale et claire, démontrant comment les avatars AI de HeyGen peuvent personnaliser l'expérience d'accueil pour une intégration des employés efficace.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de formation technique concise de 60 secondes destinée au personnel de support actuel, illustrant un guide de dépannage logiciel complexe. Adoptez une esthétique propre et professionnelle avec des enregistrements d'écran nets et une narration de texte en vidéo facile à suivre, garantissant un partage de connaissances simplifié pour réduire efficacement les tickets de support.
Exemple de Prompt 2
Imaginez créer une vidéo vibrante de 30 secondes spécifiquement pour les clients, fournissant un guide visuel rapide pour résoudre les problèmes courants et ainsi réduire les tickets de support. Cette vidéo devrait présenter un style visuel lumineux et intuitif avec des annotations animées et une génération de voix off claire, utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assurer une présentation de marque cohérente et professionnelle pour un partage de connaissances sans effort.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo professionnelle de 50 secondes destinée à tous les employés de l'entreprise, introduisant et expliquant une mise à jour de la politique de conformité. Le style visuel et audio doit être autoritaire mais accessible, avec un avatar AI confiant délivrant des informations clés, soutenu par des sous-titres/captions accessibles pour une formation au développement des employés et à la conformité complète.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation au Support

Produisez rapidement des vidéos de formation au support professionnelles avec AI. Simplifiez les concepts complexes et boostez le partage de connaissances sans effort.

1
Step 1
Collez Votre Script
Collez votre contenu de formation ou script dans l'éditeur. Notre plateforme AI générative convertira instantanément votre texte en une vidéo dynamique en utilisant le texte en vidéo à partir du script.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre matériel de formation. Personnalisez leur apparence pour correspondre au style de votre marque et améliorer l'engagement.
3
Step 3
Améliorez avec des Voix Off
Ajoutez des voix off AI professionnelles dans diverses langues à vos vidéos de formation. Utilisez la génération de voix off pour assurer une narration claire et convaincante pour tous les apprenants.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Téléchargez votre vidéo de formation terminée dans divers formats avec redimensionnement et exportation des ratios d'aspect, ou partagez-la directement sur vos plateformes d'apprentissage pour une intégration transparente.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Concepts Complexes

.

Transformez des sujets de support complexes et des guides techniques en vidéos de formation AI claires, concises et faciles à comprendre pour un transfert de connaissances efficace.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation AI ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de formation AI engageantes. Vous pouvez transformer des scripts textuels en vidéo avec des avatars AI réalistes et des voix off AI, en utilisant des modèles préfabriqués pour simplifier votre processus de création de contenu.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos de formation pour le branding et l'engagement ?

Oui, HeyGen vous permet de personnaliser votre vidéo avec des contrôles de branding complets pour maintenir la cohérence. Améliorez l'engagement avec un contenu captivant, ajoutez des sous-titres/captions pour l'accessibilité, et utilisez divers modèles et scènes pour créer des expériences de formation percutantes.

Quels types d'initiatives de formation bénéficient de la plateforme HeyGen ?

HeyGen sert de générateur idéal de vidéos de formation au support pour diverses initiatives, y compris l'intégration efficace des employés, la formation technique complète et le partage de connaissances efficace. En délivrant un contenu clair et cohérent, les organisations peuvent même contribuer à réduire les tickets de support.

HeyGen offre-t-il des capacités multilingues pour la formation mondiale ?

En tant que plateforme AI générative de premier plan, HeyGen offre des capacités multilingues robustes, vous permettant de créer des vidéos de formation avec des avatars AI et des voix off AI diversifiées dans plusieurs langues. Cela garantit que votre contenu est accessible à un public mondial.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo