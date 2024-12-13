Imaginez une vidéo de 45 secondes s'adressant spécifiquement aux propriétaires de petites entreprises débordés par le support client. Avec un style visuel chaleureux et encourageant et une musique douce et invitante, cette vidéo montrera comment un "générateur de FAQ" innovant simplifie le "support client". En utilisant les avatars AI de HeyGen et la capacité de texte à vidéo à partir de script, elle racontera le parcours allant de questions interminables à des interactions clients efficaces et autonomes, démontrant la génération facile de FAQ complètes.

